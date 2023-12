Le previsioni dell'oroscopo del mese di gennaio 2024 invitano i nati sotto il segno del Cancro a tenere gli occhi aperti in quanto sono in arrivo nuovi progetti professionali. I Capricorno, dal canto loro, devono essere cauti nelle decisioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Capricorno: cercate di essere cauti nelle decisioni. Il primo mese del 2024 si prospetta piuttosto impegnativo, ma nulla che non possa essere superato con un po' di ottimismo.

11° Leone: tirate fuori il coraggio sia in amore che nel lavoro. Non abbiate paura di rischiare e di mettervi in gioco.

10° Ariete: la vita è fatta di alti e bassi, ma la cosa importane è riuscire a cogliere il lato positivo delle cose quando capitano. Dal punto di vista sentimentale ci sono delle novità.

9° Vergine: in amore amate sperimentare e sentire il brivido della passione. Attenti a non lasciarvi trasportare troppo dalle sensazioni, altrimenti c'è il rischio di commettere qualche errore.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Bilancia: le cose non vanno sempre nel modo sperato, tuttavia le modalità in cui vi approcciate ai cambiamenti saranno utili per determinare il vostro futuro.

7° Scorpione: dovete cogliere al volo delle occasioni. Non date troppo peso alle polemiche e soprattutto guardate solo i vostri obiettivi.

6° Toro: nel lavoro non perdete di vista quelli che sono i vostri valori. Dal punto di vista sentimentale non abbiate paura di mettervi in gioco. Questo sarà un mese ricco di soddisfazioni.

5° Gemelli: buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Soprattutto i single potrebbero fare delle scoperte interessanti. Dal punto di vista professionale è tempo di aria nuova.

Primi quattro segni mese di gennaio 2024

4° in classifica, Cancro: ci sono delle novità all'orizzonte, ma forse è necessario riflettere un po' più a fondo prima di buttarvi a capofitto in un nuovo progetto, specie se riguarda la sfera professionale.

3° Sagittario: più lavorerete e più frutti raccoglierete. Ricordatevi di essere sempre pronti a cimentarvi in nuove esperienze.

Dal punto di vista sentimentale è consigliabile valutare prima di fare il passo più lungo della gamba.

2° Acquario: nella vita si può sbagliare, la cosa importante è riconoscere i propri errori e rimediare. Ci sono delle occasioni che andrebbero colte al volo: osate.

1° Pesci: lasciatevi trasportare dalle emozioni. Hanno sempre rappresentato il vostro tallone d'Achille, ma in questa circostanza potete lasciarvi andare. Nel lavoro, invece, ci sono nuovi progetti all'orizzonte.