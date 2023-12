Le previsioni dell'oroscopo del 29 dicembre prevedono un buon momento per quanto riguarda i Capricorno, specie per l'amore. I Pesci, invece, devono essere cauti nelle decisioni da prendere.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: siete molto indecisi in questo periodo. Ci vuole un pizzico di audacia in più per riuscire a superare alcune difficoltà che la vita potrebbe porre sul vostro cammino.

11° Pesci: le stelle vi invitano a prestare un po' di attenzione in più alle decisioni che prenderete. Non vi lasciate condizionare da quello che dicono o pensano gli altri, ma andate dritti per la vostra strada.

10° Ariete: secondo le previsioni dell'Oroscopo del 29 dicembre, i nati sotto questo segno devono essere più audaci. Spesso tendete a fermarvi dinanzi le difficoltà per timore di affrontare le vostre paure.

9° Sagittario: liberatevi di tutti i limiti che solitamente vi imponete per paura di soffrire. Soprattutto per quanto riguarda l'amore, ricordatevi che è necessario osare sempre.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: buon momento per quanto riguarda l'amore. Siete pronti a mettervi in gioco in questo periodo, e questo vi porterà a delle belle soddisfazioni. Attenti, però, a non fare il passo più lungo della gamba.

7° Leone: siete piuttosto passionali in questo periodo, e questo potrebbe portarvi a prendere delle decisioni piuttosto inaspettate, o a fare dei colpi di testa.

Cercate di mantenere la calma.

6° Toro: l'oroscopo del 29 dicembre vi esorta ad essere più attenti ai vostri bisogni. Ascoltate il vostro cuore e, soprattutto, i segnali che provengono dal vostro corpo.

5° Cancro: ci sono delle novità che riguardano la sfera professionale. Soprattutto chi è indipendente potrebbe avere la possibilità di instaurare delle nuove collaborazioni.

Cercate di essere attenti.

Oroscopo segni fortunati del 29 dicembre

4° in classifica Capricorno: buon momento per quanto riguarda l'amore. Ci sono delle situazioni in sospeso che andrebbero risolte, tuttavia, non temete, non c'è nulla che potrebbe mettere a rischio i vostri progetti futuri.

3° Vergine: secondo l'oroscopo del 29 dicembre, i nati sotto questo segno possono mettere da parte l'orgoglio, per sentirsi liberi di intraprendere una nuova avventura, sia in amore, sia nel lavoro.

2° Acquario: godetevi le belle notizie quando arrivano, e non ponetevi troppe domande. Per indole siete persone molto attente e previdenti, ma in certi casi è necessario rischiare.

1° Bilancia: ascoltate il vostro cuore e vedrete che non ve ne pentirete. Le previsioni dell'oroscopo del 29 dicembre vi esortano ad essere intraprendenti, anche dal punto di vista della professione.