L'oroscopo di domani 1° gennaio è pronto a rivelare come sarà la giornata. L'anno nuovo inizierà con il piede giusto per molti segni dello zodiaco e questo grazie all'influsso di Luna in Vergine, in fase calante che calma i nervi e fa luce sui propri interessi personali. In queste 24 ore di Capodanno l'Ariete gongolerà al primo posto in classifica, mentre il Leone dovrà fare i conti con un lunedì mediocre.

I segni zodiacali all'ultimo posto in classifica

12° Leone - Amore: Capodanno così così, ma il resto della settimana sarà migliore. Le coppie possono vivere momenti indimenticabili mentre i single proveranno una grande attrazione e seduzione.

Lavoro: è il periodo giusto per mostrare a tutti le vostre capacità, ma procedete con calma. Salute: forma fisica ko, forse a causa degli eccessi delle festività.

11° Vergine - Amore: questo è un momento di riflessione e di crescita personale. Le coppie possono rafforzare il loro legame. Per i single, è un periodo di autoanalisi e di ricerca interiore. Lavoro: questo è un periodo di impegni e di duro lavoro. È il momento di concentrarsi sui vostri obiettivi e di raggiungere le vostre mete. Salute: attenzione allo stress.

10° Scorpione - Amore: vi attende un Capodanno di passione e fascino irresistibile. Le coppie possono vivere momenti indimenticabili, anche se qualcuno potrebbe cedere al tradimento.

Per i single, è un periodo di grande confusione perché sembra esserci più di una persona interessante o forse hanno altre priorità in questo momento. Lavoro: presto potrete mostrare a tutti il vostro talento, collaborate ed evitate i pettegolezzi sul lavoro. Salute: attenzione al metabolismo. Seguite una dieta sana ed equilibrata, specie dopo i bagordi delle feste.

9° Bilancia - Amore: è una giornata di armonia e di equilibrio. Le coppie possono vivere momenti di intimità mentre i cuori solitari avranno modo di socializzare. Lavoro: desiderate soddisfazioni e gratificazioni. È il momento giusto per investire e stare a vedere che cosa succede. In primavera raccoglierete i frutti del vostro lavoro.

Salute: evitate di prendere troppo freddo e bevete più acqua.

Le previsioni astrali del 1° gennaio: segni nella media

8° Toro - Amore: vi attende un periodo di grande intensità emotiva. Le coppie consolidate possono sperimentare un nuovo livello di intimità. Per i single, è un periodo di passione e romanticismo. Lavoro: per ottenere successo e soddisfazioni occorre impegnarsi di più e non gettare la spugna davanti alle difficoltà. Entro l'autunno prossimo raccoglierete i frutti del vostro duro lavoro. Salute: attenzione allo stress.

7° Pesci - Amore: dopo un periodo di incertezze e confusione finalmente vedrete le cose più chiaramente. Questo vi porterà a prendere decisioni importanti sulla vostra vita sentimentale.

Lavoro: riorganizzate l'agenda e prendete appunti quando vi viene un'idea brillante. Ricontrollate le vostre disponibilità economiche e stringete la cinghia. Salute: lo stress è sempre in agguato, ma non cedete al panico e all'ansia.

6° Cancro - Amore: momento di grande intimità e di comprensione. Le coppie possono sentirsi più vicine che mai. Per i single, è una fase di riflessione e di ricerca interiore. Lavoro: è un periodo di stabilità e di sicurezza. È il momento di consolidare i vostri progetti e di raggiungere i vostri obiettivi. Salute: buona forma fisica. Mangiate in modo sano e regolare.

5° Gemelli - Amore: è un periodo di comunicazione e di condivisione. Le coppie possono rafforzare il loro legame.

Per i single, è un momento di grande socievolezza. Lavoro: aria di cambiamenti e di novità. È il momento di uscire dalla vostra zona di comfort e di provare nuove esperienze. Salute: attenzione agli spifferi e copritevi bene prima di uscire.

I primi classificati

4° Acquario - Amore: sarà un anno di innovazione per la vostra vita amorosa. Potreste incontrare qualcuno di diverso oppure rafforzare una relazione esistente. Attenzione agli ex. Lavoro: avrete successo nel lavoro, ma dovrete fare attenzione a non essere troppo idealisti. Potreste finire per illudervi. Salute: sarete in buona salute.

3° Capricorno - Amore: un periodo di stabilità e di sicurezza. Le coppie possono rafforzare il loro legame.

Per i single, è un periodo di riflessione e di ricerca interiore. Lavoro: un periodo di impegno e di duro lavoro. È il momento di concentrarsi sui vostri obiettivi e di raggiungere le vostre mete. Salute: buona la prestanza fisica.

2° Sagittario - Amore: voglia di libertà e di viaggiare. Le coppie possono sperimentare nuove esperienze, mentre i single ritrovano l'entusiasmo e la voglia di vivere di un tempo. Lavoro: vi attende un periodo di cambiamenti e di novità, quindi preparatevi. Valutate un trasferimento o una nuova esperienza lavorativa, mettetevi sempre alla prova. Salute: forma fisica superba.

1° Ariete - Amore: un nuovo amore potrebbe entrare nelle vostre vite. Se siete single, questo è il momento perfetto per uscire e incontrare gente diversa.

Se foste in coppia, il vostro rapporto potrebbe essere rafforzato dalla passione. Lavoro: parte bene il primo dell'anno, a tutto sprint. Avrete l’opportunità di dimostrare le vostre capacità e di ottenere il riconoscimento che meritate. Salute: buona forma fisica e mentale.