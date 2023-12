L’Oroscopo del giorno di Capodanno è pronto a svelare come andrà il primo giorno del 2024. Secondo le previsioni astrologiche di lunedì 1° gennaio ad andare veramente alla grande saranno pochi segni. In questo contesto ci soffermiamo in esclusiva sulla seconda sestina zodiacale, compresa fra la Bilancia e i Pesci. In particolare sarà una giornata sprint per l'Acquaio.

Previsioni zodiacali di Capodanno, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Capodanno si prospetta piuttosto positivo. Gli astri suggeriscono la possibilità di vivere dedicandosi a qualcosa di diverso, di divertente.

Per quanto riguarda le emozioni, la giornata non si preannuncia particolarmente brillante a causa dell'aspetto di Saturno quadrato a Venere: vari ostacoli e confusione potrebbero compromettere la serenità conquistata nei giorni precedenti. Potreste trovare difficile contenere le vostre emozioni e la tensione accumulata durante la giornata potrebbe sfociare in una discussione; tuttavia, sarete in grado di ritrovare equilibrio nel tardo pomeriggio. Per i single, potrebbe esserci molta confusione e ne sarete consapevoli, ma non potrete intervenire per modificare la situazione. È importante concentrarsi su se stessi. Sul fronte lavorativo, la giornata si prospetta impegnativa; le mansioni saranno gravose e non sarete al massimo delle energie.

Scorpione: ★★★. Si prevede un inizio del Capodanno 2024 piuttosto negativo, contrassegnato da un modesto sottotono. La giornata sarà caratterizzata da alti e bassi, suscettibili di influenzare l'andamento di questa fase della settimana. Per quanto riguarda le relazioni affettive, anche se si prospetta un periodo difficile, sarà importante per voi chiarire alcuni atteggiamenti e superare le tensioni esistenti.

Potrebbero emergere piccoli momenti di stress all'interno delle relazioni di coppia. Per i single, evitare di sovraccaricarsi di impegni sarà cruciale: da evitare ansia e tensioni; meglio concentrarsi su una cosa alla volta per accogliere le cose in modo più sereno. Sul fronte lavorativo, ci si aspetta un periodo piuttosto agitato.

Sarà importante gestire con prudenza le persone che potrebbero causare disagi. Cercate di svolgere al meglio il vostro lavoro.

Sagittario: ★★. L'oroscopo del 1° gennaio vi vede fermi. In ambito sentimentale, durante le normali attività quotidiane, sarà necessario rimanere vigili poiché alcune configurazioni astrali non augurano nulla di positivo. Potrebbero emergere incomprensioni varie. Nel contesto amoroso, serbare rancori non sarà mai una soluzione vantaggiosa. Se dovessero affiorare ricordi del passato, sarà utile cercare di allontanarli dalla mente e dedicare una giornata alla serenità famigliare. I single, nonostante l'umore non proprio al top, non saranno direttamente responsabili delle problematiche che si troveranno ad affrontare.

Sul fronte lavorativo, anche se la verità può risultare scomoda, è preferibile alla menzogna. Siate aperti con i colleghi e con coloro che possono ostacolare il vostro lavoro, esprimendo chiaramente ciò che non funziona.

Oroscopo e stelle del 1° gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Il capodanno vi regalerà emozioni forti e indimenticabili. In amore, non avrete rivali: il vostro partner vi adorerà e vi seguirà in ogni vostra avventura. In coppia venti di passione aleggeranno intorno a voi, qualunque sia la vostra condizione sentimentale: ne resterete affascinati e ci farete un pensierino. Single, fatevi avanti: una persona speciale vi aspetta e vi farà impazzire.

In famiglia, siete il punto di riferimento: tutti vi vogliono bene e vi ammirano. Nel lavoro, siete i migliori: nessuno vi fermerà. In questo nuovo anno raggiungerete i vostri migliori obiettivi.

Acquario: ★★★★★. Partenza del nuovo anno a tutto sprint. Vi aspetta una serata divertente e originale. Il capodanno vi regalerà novità e cambiamenti in ogni campo. In amore siete curiosi e comunicativi: il vostro partner vi stimolerà e vi farà scoprire nuovi aspetti. Single, fatevi notare: una persona interessante vi conquisterà e vi farà vivere nuove emozioni. In famiglia, siete il sale: tutti vi vogliono bene e vi trovano simpatici. Nel lavoro, il prossimo anno sarete brillanti e innovativi: nessuno vi annoierà e otterrete ottimi risultati.

Il vostro motto per il capodanno sarà: "Chi cambia vince".

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno di lunedì 1° gennaio, indica che il 2024 inizierà con una nota positiva. Vi sentirete in armonia con voi stessi e con gli altri. In queste ore potrete esprimere il vostro talento, realizzare i vostri sogni e aiutare chi ha bisogno. Il vostro elemento è l’acqua, che vi dona fluidità, adattabilità e profondità. Questo vi permetterà di affrontare le sfide con flessibilità, di cambiare prospettiva e di andare oltre le apparenze. Nel corso del periodo potrete scoprire nuove opportunità, ampliare i vostri orizzonti e approfondire le conoscenze. Il vostro colore fortunato è il viola, che simboleggia la trasformazione, la magia e la saggezza. Questo vi aiuterà a evolvere, a manifestare la vostra essenza e a trovare equilibrio.