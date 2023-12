L'oroscopo di lunedì 1° gennaio vede la Luna in congiunzione al Capricorno, segno che inizierà molto bene il nuovo anno, mentre Leone sarà particolarmente ottimista. Gemelli esternerà in modo timido i propri sentimenti, mentre Acquario sarà aperto a nuove proposte.

Oroscopo 1° gennaio 2024 segno per segno

Ariete: la prima giornata dell'anno vede la Luna in quadratura. Con Venere in trigono dal segno del Sagittario sarete in grado di godere di una giornata abbastanza serena, al netto di qualche piccola sbavatura in famiglia, che però non andrà a rovinare più di tanto l'atmosfera.

Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale abbastanza piacevole. Godrete degli influssi benefici della Luna e vi piacerà l'idea di poter trascorrere un po’ di tempo con le persone che amate in serenità, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale non del tutto favorevole. Venere sarà in opposizione e il vostro modo di amare più timido faticherà a entrare nel cuore delle persone che amate. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni discrete durante questa prima giornata di gennaio. La Luna in opposizione potrebbe alterare il vostro umore. Fortunatamente sarà solo un momento passeggero, fate in modo che con la vostra fiamma ci sia una discreta serenità. Voto - 7️⃣

Leone: sarete ottimisti in questa giornata.

Sarà possibile godere di un rapporto piacevole, e in voi ci sarà la speranza di poter iniziare bene il nuovo anno e fare in modo che possa essere un anno di svolta. Voto - 8️⃣

Vergine: un quadro astrale non particolarmente entusiasmante. Venere e altre stelle saranno negative. Fortunatamente, però, la Luna sarà dalla vostra parte, e questa prima giornata di gennaio non sarà così male.

Avrete anche voi i vostri momenti alti. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale nel complesso valida. Con il partner ci sarà un rapporto genuino, anche se a volte la Luna in quadratura potrebbe causare qualche piccolo disagio. In ogni caso con Venere in buon aspetto vivrete anche voi buoni momenti in amore. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale gradevole in questa giornata di lunedì.

La Luna in sestile vi metterà di buon umore e il rapporto con la persona che amate si rivelerà interessante, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Venere in congiunzione al vostro cielo, insieme a Mercurio e Marte, il rapporto con il partner si rivelerà maturo e romantico. Avrete grandi progetti per la vostra storia d'amore e iniziare con il piede giusto sarà molto importante. Voto - 9️⃣

Capricorno: avrete modo di iniziare il nuovo anno in una maniera davvero convincente grazie alla Luna in congiunzione. Sarà un bel periodo per focalizzarvi maggiormente sulla vostra vita sentimentale e dare un po’ di brio che possa regalarvi piacevoli emozioni. Voto - 9️⃣

Acquario: configurazione astrale nel complesso valida.

Sarete aperti a nuove proposte che possano permettervi di trovare la direzione giusta e raggiungere importanti obiettivi nel corso di quest'anno. Voto - 8️⃣

Pesci: giornata che vede la Luna in buon aspetto. Anche se ci saranno stelle come Venere, Mercurio e Marte in cattivo aspetto, dovrete prendere il vostro rapporto con maggior delicatezza. Ci sarà una discreta calma in questa giornata, ma dovrete fare qualcosa per recuperare terreno a stretto giro. Voto - 7️⃣