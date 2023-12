L'oroscopo di domani 27 dicembre accoglie un mercoledì caratterizzato dalla Luna Piena in Cancro. I Toro avranno 24 ore ingestibili, mentre al primo posto in classifica troviamo il segno Cancro. Scopriamo le previsioni astrologiche del 27 dicembre 2023 su amore, lavoro e salute con classifica.

I primi quattro segni con giornata top

1° Cancro - Amore: giornata romantica per le coppie forti. I single potrebbero vivere una storia d’amore molto intensa. Lavoro: potreste cambiare lavoro o intraprendere una nuova attività professionale. Salute: fate attenzione a non stressare il fisico.

2° Vergine - Amore: giornata tranquilla per le copie consolidate mentre per i single potrebbero avere difficoltà a trovare l’amore che da tempo state cercando. Lavoro: potreste ottenere eccellenti risultati, grazie alla serietà e all’impegno che dedicate ogni giorno nella vostra attività professionale. Salute: vi sentite stanchi, riposatevi.

3° Pesci - Amore: grande romanticismo per le coppie consolidate mentre potrebbe arrivare l’amore in modo dolce e romantico per i single. Lavoro: giornata di grande impegno lavorativo e potreste ottenere ottimi risultati. Salute: fate attenzione allo stress.

4° Gemelli - Amore: delle nuove opportunità sul lato amoroso, incontri piacevoli inaspettati. Lavoro: potreste cambiare lavoro o incontrare qualcuno che vi aiuterà a crescere professionalmente.

Salute: riposate di più.

I segni con giornata nella media

5° Scorpione - Amore: potreste vivere una giornata di grande intensità con il partner e decidere programmare una breve vacanza insieme per Capodanno. Lavoro: se il vostro lavoro a livello professionale non vi soddisfacesse, potreste decidere di cambiare attività. Salute: non stressatevi.

6° Leone - Amore: giornata molto affettiva, in particolare i single potrebbero incontrare una persona inaspettata e avere una relazione intensa. Lavoro: giornata di grande leadership professionale, addirittura potreste essere chiamati ad assumere ruoli di grande responsabilità. Salute: arrivate a sera stressati, riposate di più.

7° Acquario - Amore: successo in amore per le coppie ben consolidate. I single potrebbero trovare un partner in modo insolito. Lavoro: giornata di grande innovazione professionale, potreste addirittura assumere un ruolo di responsabilità. Salute: bisogna aver cura della forma fisica.

8° Ariete - Amore: potreste essere chiamati a riflettere sulla vostra vita amorosa. Venere e Marte saranno in aspetto positivo. Lavoro: potreste ottenere promozioni o decidere di avviare una nuova attività in proprio. Salute: riposate di più.

Gli ultimi segni in classifica

9° Bilancia - Amore: le coppie potrebbero vivere una giornata ricca di passione, mentre i single potrebbero trovare un'amicizia intima. Lavoro: stringerete delle collaborazioni e lavorerete bene con i colleghi.

Salute: buona salute in generale.

10° Sagittario - Amore: per le coppie forti sarà una giornata di grande avventura. I single potrebbero trovare l’amore durante un viaggio. Lavoro: raggiungere gli obiettivi desiderati sarà un po' complesso. Salute: avrete la testa fra le nuvole.

11° Capricorno - Amore: le coppie ben consolidate trascorreranno una giornata ricca di emozioni mentre i single non vogliono un partner tra i piedi. Lavoro: potreste ottenere una promozione o un riconoscimento, ma dovrete darvi da fare perché niente piove dal cielo. Salute: frustrati. Staccate la spina per un po'.

12° Toro - Amore: l’amore sarà un po' complicato e potreste avere una giornata ingestibile. Lavoro: potreste ottenere soddisfazione su un nuovo progetto e magari un premio o un aumento di stipendio. Salute: trascorrere del tempo nella natura o meditare vi sarà di aiuto.