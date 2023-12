L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 28 dicembre. Sotto analisi la giornata di giovedì in questo contesto messa a confronto con i segni della seconda sestina zodiacale. Curiosi di conoscere il possibile andamento riservato dall'Astrologia a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno, di giovedì 28 dicembre, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 28 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★. Un po' di noia questo giovedì potrebbe rovinare l'umore generale. In ambito amoroso, poi, potrebbe emergere un rancore o un rimorso sepolto in passato. Per voi è stato davvero duro cercare (invano) di dimenticare, ed è ancora assai difficile concedere una nuova chance a quel lui o a quella lei che in passato ha tradito crudelmente la vostra fiducia. Guardare dietro, rimuginare scelte sbagliate a suo tempo non aiuta. Solo voltando lo sguardo al futuro eviterete di inciampare nel punto debole. Nel lavoro, la falsa armonia non giova a nessuno: inutile creare rapporti se poi quest'ultimi non sono basati sulla fiducia, ma solo sull'ipocrisia.

Scorpione: "top del giorno". La Luna in un segno di Acqua come il vostro vi farà brillare di luce propria. In amore, sarete irresistibili con la persona che avete scelto per condividere un sentimento. Vi sentirete in sintonia con l’ambiente e diffonderete anche a chi avete vicino il vostro buon umore. Un nuovo amore, se single, si accenderà di passione e allegria, scaldando il vostro cuore come non mai.

Sappiate realizzare un sogno, mettendoci tutto il vostro entusiasmo e tanta dedizione. Lasciatevi trasportare dal flusso di emozioni che in questo momento della vostra vita qualcuno vi sta senz'altro offrendo (o si appresta a farlo). Nel lavoro, un/a collega vi guiderà nelle vostre azioni in maniera efficace: inserite sempre quel tocco di originalità che non guasta mai.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 28 dicembre prevede una giornata abbastanza equilibrata, moderatamente positiva. In amore Mercurio, in congiunzione a Marte, vi farà vivere un'armonia d’affinità con la vostra tenera metà. Il rapporto salirà in alto e voi vi sentirete totalmente felici e realizzati. Godetevi questi meravigliosi momenti di tranquillità insieme a chi amate, senza preoccuparvi troppo del futuro: la vita è qui e adesso! Le stelle vi faranno terminare la serata con uno stato d'animo ottimista. Sarete certi di avere davanti a voi un periodo festoso, fatto di occasioni rare e qualcuna anche eccezionale. Nel lavoro, sarete attratti da una nuova offerta che riguarderà sempre il vostro attuale ambito professionale, ma con maggiori opportunità di crescita e di successo.

Oroscopo e stelle del 28 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Un giovedì fantastico vi aspetta! La Luna in Cancro vi regalerà buoni influssi nella vostra sfera sentimentale. Potreste avere l'occasione di partecipare a qualche bell'evento legato alla vita sociale. In amore perché sognare da lontano ciò che potete vivere da vicino? In questo periodo è meglio puntare lo sguardo (e il cuore) su un amore reale. La creatività apre sempre delle possibilità nel campo del lavoro, soprattutto se operate in settori a contatto con il pubblico. In questo periodo i vostri punti di forza sono molti. In particolare, saranno in evidenza la capacità di sperimentare nuove situazioni con un nuovo spirito organizzativo, di grande impatto su chi lavora con voi.

Non trascurate i dettagli, approfondite e curate ogni minimo aspetto. È un'operazione indispensabile per il successo dei vostri progetti.

Acquario: ★★★. L'oroscopo di giovedì annuncia piccoli momenti di stress. Tale situazione vi farà sentire incompatibili con il partner o con qualcuno dei vostri amici. La colpa sarà da imputare all'opposizione della Luna con Plutone, quest'ultimo vicinissimo al vostro settore, il che non favorirà certo il dialogo e la comprensione reciproca. Cercate quindi di comunicare in maniera più diretta, per non ferire chi vi è vicino. Potreste avere la voglia di isolarvi in voi stessi per non sentire più ciò che il mondo esterno avrà da ridire su di voi. Questo è il momento di cogliere i frutti della generosità che avete saputo mostrare sia nei rapporti affettivi che professionali.

Nel lavoro, sarà importante che facciate bene i vostri calcoli prima di lanciarvi in nuovi investimenti.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 28 dicembre, preannuncia un periodo meraviglioso, valutato con le cinque stelle della fortuna. Per molti Pesci potrebbe esserci l'opportunità di ampliare la rete delle conoscenze. Sappiate che proprio dai nuovi contatti potranno nascere delle nuove amicizie. Fate emergere lo spirito competitivo anche nel lavoro. Ottimi saranno i risultati in campo pratico. Successo in ambito scolastico e non solo. Nella sfera privata vi circonderete di tanti nuovi amici, alcuni davvero molto positivi nel modo di pensare. Se single, seguite gli impulsi del cuore, i soli a non tradire mai. Molto probabilmente anche in famiglia state vivendo una fase positiva, con buone possibilità di ottenere piacevoli gratificazioni.