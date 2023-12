L'oroscopo della giornata di sabato 9 dicembre prevede un Ariete poco incisivo sul fronte professionale e in difficoltà nel concretizzare i propri progetti, mentre Gemelli dimostrerà una discreta simpatia nei confronti del partner. Acquario dovrà avere più a cuore il benessere del partner, mentre Capricorno godrà di buone finanze e risorse per svolgere bene il proprio lavoro.

Oroscopo 9 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale tutto sommato discreta. La Luna non sarà più contraria, e il vostro rapporto sarà più tranquillo e piacevole.

Se siete single e avete conosciuto da poco nuove persone non abbiate fretta di correre e prendete questo nuovo rapporto con i giusti tempi. In campo professionale sarete poco incisivi a causa di Mercurio, con evidenti difficoltà nel portare a termine i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: non sarà un ottimo inizio di fine settimana e di festività natalizie. Con la Luna e Venere entrambi in opposizione faticherete a vedere il buono all'interno del vostro rapporto. Ampliate le vostre prospettive, cercando di non attaccare il partner per motivi infondati. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi aiuterà a gestire bene i vostri progetti. Non avrete molti ostacoli di fronte e il successo sarà a portata di mano.

Voto - 6️⃣

Gemelli: avrete bisogno di maggior dolcezza nella vostra vita e nell'ambito sentimentale. La Luna vi ha aiutato molto in questi giorni, ora toccherà a voi dare un po’ di brio al vostro rapporto dimostrando una certa simpatia. Sul fronte professionale ve la caverete abbastanza bene, anche se con questo cielo non del tutto favorevole faticherete a spiccare.

Voto - 7️⃣

Cancro: giornata di sabato leggera e piacevole. Con il partner ci sarà una splendida intesa grazie alla Luna e Venere in trigono. Vi sentirete spesso felici, come se tutto fosse possibile. In campo professionale dovrete fare i conti con Mercurio in opposizione e quindi con qualche imprevisto, che fortunatamente riuscirete a gestire senza troppi problemi.

Voto - 8️⃣

Leone: configurazione astrale sottotono. Il vostro umore non sarà sempre il massimo considerate la Luna e Venere negative. Il vostro atteggiamento malinconico vi farà riflettere sulla vostra attuale situazione. Per quanto riguarda il lavoro potreste volere di più da voi e dai vostri progetti, ma dovrete anche comprendere che per raggiungere un livello superiore dovrete fare di più. Voto - 6️⃣

Vergine: godrete di un cielo davvero ottimo, soprattutto in campo amoroso grazie alla Luna e Venere in sestile. Avrete buone occasioni per fare breccia nel cuore della persona che amate. Sul fronte professionale avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio e Giove favorevoli. Attenzione però a Marte in quadratura, potreste sentirvi un po’ stanchi.

Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un sabato sereno in campo amoroso. La relazione di coppia sarà stabile, nonostante la Luna non sia più nel vostro cielo. Avrete ancora molto da dire per poter vivere un rapporto appagante. In ambito professionale Mercurio in quadratura potrebbe disorientarvi. Non sarete sicuri delle vostre decisioni, ma una volta che i vostri progetti prenderanno forma avrete un quadro più chiaro. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che si rivelerà un fiore all'occhiello. Con la Luna e Venere favorevoli non potrete chiedere di meglio per il vostro rapporto, soprattutto voi nati nella prima decade. In campo professionale collezionerete buoni risultati grazie a Mercurio, raggiungendo intense soddisfazioni.

Voto - 9️⃣

Sagittario: periodo stabile e soddisfacente. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ma sarete in grado di costruirvi la vostra vita, sentimentale e professionale, un passo alla volta, non sbagliando un colpo e assecondando le esigenze familiari e professionali. Voto - 8️⃣

Capricorno: avrete molta cura del vostro rapporto, merito anche della presenza benefica della Luna e di Venere in sestile dal segno dello Scorpione. Se siete single sarà un bel periodo per rendere più magiche queste feste imminenti. In ambito professionale avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio e sarete in grado di raggiungere senza troppi problemi i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che vede la Luna e Venere in cattivo aspetto.

Dovrete avere più a cuore il benessere del partner e comprendere i suoi desideri cercando di realizzarli. Per quanto riguarda il lavoro sarete abbastanza concentrati da riuscire a mettere insieme una giornata proficua. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata di sabato serena. Godrete di un rapporto affiatato, che vi permetterà di vivere momenti d'amore e spensierati. In campo professionale ve la caverete abbastanza bene grazie a Mercurio e Giove. Marte vi toglierà energie, ma sarete comunque in grado di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣