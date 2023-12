L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 22 dicembre. In analisi la giornata conclusiva della settimana lavorativa. In questo contesto ad essere valutati in esclusiva i soli segni della seconda tranche, ovvero quelli compresi nel filotto dalla Bilancia sino a Pesci. Ansiosi di appurar quali saranno i simboli astrali favoriti dall'Astrologia quotidiana?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 22 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 22 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. Morale a terra? Questo venerdì infatti potrebbe iniziare in modo imprevisto con una sorta di "sottotono". In certi momenti, potreste avere delle riserve sull'operato di un'amicizia stretta o di un parente, ma potreste esitare a esprimere il vostro dissenso davanti ad altre persone. Nell'ambito amoroso sarete molto sensibili, reagendo in modo impulsivo a piccole incomprensioni. Questo comportamento potrebbe allontanare un partner che desidera veramente un approccio profonda con voi, ma potrebbe sentirsi trascurato della vostra disponibilità limitata. Per quanto riguarda i single, non ponetevi troppe aspettative: la perfezione potrebbe non essere così attraente per le persone intorno a voi.

Alcuni potrebbero faticare a seguire il vostro desiderio di perfezionismo. Rilassatevi, accettate qualche invito per uscire e staccate la spina! Nel lavoro, la giornata sarà impegnativa. Dovrete mantenere alta la vostra concentrazione, senza distrazioni o rilassamenti.

Scorpione: ★★★★. Questa giornata si prospetta abbastanza discreta su più fronti, anche se si prevede che la sua parte conclusiva possa essere leggermente più positiva.

Dopo un periodo non proprio fortunato, potrebbe esservi riservata una nota di positività. Alcune relazioni in difficoltà troveranno sollievo e, con il vostro impegno, avrete l'opportunità di trasformare un periodo così così in qualcosa di positivo. Per quanto riguarda gli affetti, concedete un po' più di fiducia alla persona amata e cercate magari di delegare alcune responsabilità che non potete affrontare direttamente.

In serata, sarà un momento di recupero per quelle coppie che sentono il peso del tempo trascorso insieme. Ascoltare il consiglio di un amico sarà una mossa giusta per molti di voi, un invito dettato dalla preoccupazione per il vostro benessere. Per i single, potrebbe affiorare un velo di stanchezza: prendete coraggio, organizzate un'uscita con amici fidati! Per quanto riguarda il lavoro, le prospettive sono piuttosto serene. Sarete in grado di avviare piccoli progetti che si riveleranno fruttuosi.

Sagittario: ★★★★★. State per vivere una giornata fantastica, un perfetto inizio di un meraviglioso venerdì di fine settimana. Dall'alba, sarà un susseguirsi di momenti all'insegna della comunicazione e della bella intesa con gli altri.

Avrete ottimi rapporti con molti dei vostri amici, soprattutto quelli di lunga data. Nuove conoscenze si aggiungeranno alla compagnia, generando un'atmosfera allegra e cordiale. In ambito amoroso, lasciarsi trasportare dalle emozioni sarà facile oggi e domani, soprattutto grazie a un partner che dimostra generosità e attenzione ai vostri bisogni; sarà al vostro fianco in modo costante. Se siete single, concedetevi relax e godetevi appieno questa splendida giornata, d'accordo? Un periodo eccellente vi attende, soprattutto se vi lasciate trasportare con leggerezza dalla vita. Prendendo le cose con serenità, il divertimento sarà garantito, specialmente con gli amici di sempre al vostro fianco. Sul fronte lavorativo, non mancherà la determinazione per raggiungere i vostri obiettivi.

Le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Venerdì all'insegna del Sole nel segno, donando vigore e uno spirito rigenerato a questa fase della settimana. In generale, sarete carichi di energia e riuscirete a trasmettere una grande vitalità, soprattutto nel rapporto di coppia. Tuttavia, sarà necessario impegnarsi al massimo per preservare e far durare quanto avete iniziato, il più a lungo possibile. Nel contesto amoroso, la dolcezza e l'affetto familiare vi renderanno più socievoli, permettendovi di comunicare i vostri sentimenti con spontaneità. La luce del sole sembra risplendere intensamente, favorendo una sintonia eccezionale con il partner. Se siete single, vi attende una giornata straordinaria, grazie anche all'auspicio positivo della Luna in Toro.

La vita amorosa sarà dolce come il miele e non mancheranno momenti entusiasmanti anche nel contesto sociale. Sul fronte lavorativo, sarete ottimisti ed intraprendenti, riuscendo a conseguire numerosi successi. La vostra insolita radiosità sarà apprezzata da tutti. Periodo ideale per ponderare investimenti economici da effettuare nel prossimo futuro.

Acquario: ★★★★. Il prossimo venerdì sembra portare con sé una dose di normalità, come tante altre giornate già vissute. Preparatevi quindi per trascorrere una giornata tranquilla, anche se potreste incontrare qualche situazione leggermente più impegnativa del solito. In campo amoroso, il vostro cielo non sembra affatto male; anzi, si mostra favorevole e potrebbe essere determinante in alcune questioni importanti per voi.

Per le coppie, potrebbero esserci delle sfide da superare. Tuttavia, il consiglio è di non farvi prendere troppo dall'eventuale tensione: mantenetevi ottimisti e fiduciosi, potreste vivere istanti deliziosi. Se siete single, la vostra disinvoltura sarà evidente e vi porterà a vivere in armonia con voi stessi e con gli altri. Approfittate di questa disposizione per fare nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi interessanti per il futuro sentimentale. Sul fronte lavorativo, probabilmente riprenderete un progetto precedentemente accantonato che ora si adatta perfettamente all'attuale contesto.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 22 dicembre, svela un periodo poco efficiente, a causa di Marte in quadratura al vostro Nettuno.

In prevalenza, potreste vivere un periodo sottotono, con possibili momenti di instabilità o malumore diffuso. Cosa fare in una simile situazione? Forse è meglio evitare di immischiarsi in situazioni potenzialmente rischiose e restare un po' da parte. In ambito amoroso, ci sono giornate in cui sembra preferibile restare sotto le coperte, e questa potrebbe essere una di quelle per voi. Riducete le aspettative e affrontate la giornata con determinazione: potrebbe essere un periodo di piccoli fastidi fisici e sociali, con difficoltà nell'entrare in sintonia con gli altri e possibili discussioni accese, soprattutto con il partner. Se siete single, con un'atmosfera lunare poco favorevole, potrebbero presentarsi piccoli contrattempi.

Una notizia spiacevole potrebbe demoralizzarvi, ma cercate di reagire e non lasciate che una difficoltà vi abbatta. Nel lavoro, gli astri non sembrano propizi e potreste sentirvi poco inclini a sorridere o ad essere collaborativi con gli altri.