L'oroscopo della giornata di giovedì 21 dicembre prevede un Ariete pronto a dare il meglio di sé in amore, mentre Scorpione potrà godere di momenti di complicità con il partner. Sagittario sarà inarrestabile, sia in amore che nel lavoro e Gemelli dovrà essere in grado di gestire bene le proprie finanze. Vediamo nel dettaglio le previsioni.

Previsioni oroscopo 21 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: questo giovedì di dicembre si rivelerà davvero interessante per voi nativi del segno grazie a una bella Luna in congiunzione. Riuscirete ad avere un atteggiamento sufficientemente romantico nei confronti del partner.

Anche voi single sarete più attivi in amore. Nel lavoro al momento non sarete pieni di creatività, anche se non vi mancherà la voglia di fare grazie a Marte. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale ancora instabile a causa di Venere in opposizione. Le feste sono ormai alle porte, ragion per cui sarebbe opportuno mettere da parte eventuali problemi tra voi e il partner, oppure cercare di risolverli definitivamente. In campo professionale la situazione sarà a voi favorevole grazie a Mercurio. Con la giusta organizzazione sarà possibile mettere insieme grandi risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: settore professionale che non vi darà grandi soddisfazioni. Questo cielo non sarà dalla vostra parte. Sarà necessario gestire bene le vostre finanze, ma soprattutto non commettere errori o cadere in qualche imprevisto.

In amore la Luna in sestile vi aiuterà a rendere migliore il vostro rapporto. Ciò nonostante cercate sempre di non sbilanciarvi troppo. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata altalenante dal punto di vista sentimentale. Il vostro rapporto potrebbe rivelarsi come sulle montagne russe. Sul fronte professionale potrebbero presto arrivare occasioni interessanti, che però dovrete saper gestire con pazienza, impegno e costanza.

Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in trigono dal segno dell'Ariete vi aiuterà a risollevare il vostro rapporto. Presto le cose potrebbero cambiare. In ambito lavorativo avrete degli obiettivi ben chiari, ciò nonostante non sempre la situazione sarà a vostro vantaggio. Voto - 7️⃣

Vergine: ottima giornata per voi nativi del segno grazie a un cielo sereno ed equilibrato.

In amore godrete della presenza benefica di Venere in sestile, che vi accompagnerà verso un rapporto romantico e piacevole. In ambito professionale Mercurio porterà buone idee, ma dovrete essere rapidi a trasformarle in realtà. Voto - 8️⃣

Bilancia: non sarà una giornata eccezionale considerato questo cielo cupo nei vostri confronti. In amore dovrete dimostrare al partner di poter essere delle persone migliori, in particolare voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro questa situazione di stallo si sbloccherà presto, ma al momento difficilmente porterete a casa buoni risultati. Voto - 6️⃣

Scorpione: con Venere in congiunzione al vostro cielo godrete di una forte complicità in campo amoroso.

Single oppure no, sarà un buon momento per provare ad avvicinarvi di più alla persona che amate. Sul fronte professionale sarete particolarmente produttivi, con idee valide da applicare ai vostri progetti. Voto - 9️⃣

Sagittario: configurazione astrale che vi vedrà inarrestabili. In amore saprete sempre cosa fare per rendere felice la persona che amate grazie alla Luna in trigono. Sul fronte professionale invece potrete contare su Marte in buon aspetto. Avrete sempre energie a sufficienza per portare a termine con successo le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale sottotono. Questa giornata di dicembre si rivelerà fredda per la vostra relazione di coppia, faticherete molto a entrare in sintonia con il partner.

Sul fronte professionale potrete contare su Mercurio. Sarete sempre abbastanza sicuri delle vostre decisioni, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in sestile vi aiuterà a trascorrere una giornata un po’ più serena dal punto di vista sentimentale, nonostante Venere sia ancora in quadratura. Le cose tra voi e il partner stanno migliorando molto: dovrete soltanto avere pazienza e dimostrare comprensione. Nel lavoro vi sentirete abbastanza determinati e pronti a rendere questa giornata produttiva. Voto - 7️⃣

Pesci: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti. Single oppure no, Venere in trigono vi permetterà di dare vita a un rapporto equilibrato e particolarmente romantico. Sul fronte professionale Mercurio porterà buone idee, e con Urano e Giove a favore sarà possibile pianificare progetti a lungo termine. Voto - 8️⃣