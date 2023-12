L'oroscopo di martedì 5 dicembre 2023 inerente alla fortuna vede un calo molto significativo per i segni di aria, con il Gemelli all'ultima posizione. In alto spiccano il segno della Vergine e il segno del Leone.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: cooperazione di squadra per Cancro

1° Vergine: affari al top. Avrete una bella carrellata di affari fortunatissimi che potrebbero costituire una serie di guadagni utili sia per la vostra vita quotidiana sia per potervi permettere uno sfizio molto più ingente, come ad esempio un viaggio.

2° Leone: finalmente i successi e la carriera troveranno ampio spazio per poter fruttare guadagni e progredire dal punto di vista professionale.

Avrete in mente tante idee che ora saranno più fertili che mai.

3° Cancro: secondo quanto riportato dall'Oroscopo della giornata, non vi saranno ostacoli né problemi sul piano professionale che possano in qualche modo farvi sentire indietro, anzi. Avrete la possibilità di cooperare con una squadra vivace e dinamica dal punto di vista mentale.

4° Toro: le idee e la creatività in generale ora potrebbero avere degli effetti non solo positivi per il presente, ma anche utili per dei progetti futuri che intendete realizzare. Sviluppare qualche iniziativa interessante sarà un gesto particolarmente apprezzato sul posto di lavoro.

Adattamento per Capricorno

5° Capricorno: farete tutto ciò che è in vostro potere per poter dare un favoloso giro di vite alla vostra carriera.

Scoprirete anche delle mansioni che si adatteranno perfettamente alla vostra inclinazione e alla vostra voglia di fare.

6° Scorpione: avrete ottimi risultati sul piano pratico della vostra professione. Molto probabilmente avrete in mente dei progetti che finalmente troveranno spazio anche per poterli concretizzare. Darete il massimo grazie alla fortuna che ci sarà in serbo per voi in serata.

7° Pesci: darvi da fare anche senza supporti planetari evidenti potrebbe essere l'idea di fondo di questa giornata. Agire sul lavoro adesso potrebbe regalarvi qualche successo molto redditizio.

8° Acquario: sperimentare nuovi orizzonti dal punto di vista professionale non sarà poi tanto difficile per voi. Dovrete però fare attenzione agli ostacoli che, per quanto piccoli, saranno a dir poco fastidiosi.

Avrete però un asso nella manica.

Ariete in difficoltà

9° Ariete: avrete difficoltà di interazione sul lavoro, e forse anche sul piano molto più privato. La carriera potrebbe rallentare la sua corsa a causa di qualche imprevisto decisamente importante. Non ci saranno affari molto prestigiosi in questa giornata.

10° Sagittario: avrete a che fare con un po' di noia sul lavoro, in quanto la mancanza di slanci e di idee sarà alquanto complessa da gestire. Avrete la tendenza a risparmiare molto di più a causa di qualche spesa di troppo del tutto imprevista.

11° Bilancia: non avrete molta dinamicità sul lavoro. Questa stanchezza potrebbe influire negativamente anche sulle normali prestazioni lavorative, finendo anche per farvi ricevere qualche ripresa.

Non sentirete alcuna novità all'orizzonte.

12° Gemelli: sul lavoro potreste riscontrare delle fortissime difficoltà nella squadra di lavoro, e la mancanza di quella fortuna che vi aspettate potrebbe essere un fattore decisamente pesante per la vostra giornata lavorativa.