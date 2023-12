L'oroscopo della giornata di martedì 5 dicembre vede il pianeta Venere arrivare nello Scorpione, segno che cambierà passo sul fronte amoroso godendo di un rapporto migliore, mentre qualche contrattempo potrebbe frenare i Cancro. La Luna in Vergine rallenterà il progredire in amore dei Pesci, mentre Leone dovrà fare attenzione a non volere tutto e subito.

Oroscopo 5 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: giornata forse un po’ anonima dal punto di vista sentimentale, ma che potrebbe garantirvi una lenta e piacevole crescita. Se siete single avrete più cura di quelle persone che vi hanno dimostrato il loro affetto.

Sul fronte professionale attenzione alle scelte che prenderete. Anche se Marte porterà buone energie, con Mercurio in quadratura potrebbe esserci qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale in calo. Il periodo di festa potrebbe rivelarsi complicato a causa di Venere in opposizione. Focalizzatevi su quanto di buono ci sia nel vostro rapporto senza avere grandi pretese. In ambito lavorativo Mercurio vi permetterà di muovervi perfettamente nel vostro campo, raggiungendo in modo più agile ed efficiente i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Gemelli: configurazione astrale stabile dal punto di vista professionale. Marte continuerà a rallentarvi, ciò nonostante sarete mossi da nuove idee che vorreste sviluppare per raggiungere nuovi traguardi.

In amore perderete il supporto di Venere e la Luna in quadratura potrebbe causare qualche piccola incomprensione. Non attraverserete un periodo di crisi, ma attenzione al vostro modo di approcciarvi al partner. Voto - 7️⃣

Cancro: giornata migliore in campo amoroso. Venere in trigono vi farà sentire meglio con voi stessi e con la persona che amate.

La Luna in sestile porterà un po’ di maturità e intesa con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti non andranno avanti come vorreste a causa di alcuni fattori esterni che vi rallenteranno. Voto - 7️

Leone: l'arrivo di Venere in quadratura dal segno dello Scorpione potrebbe rendere il prossimo periodo complicato sul fronte amoroso.

Attenzione a non volere tutto e subito, perché in questo modo non andrete avanti. In ambito lavorativo avete raccolto buoni risultati nell'ultimo periodo. Dovrete concentrarvi su nuovi progetti da sviluppare. Voto - 6️⃣

Vergine: configurazione astrale che vi permetterà di godere al meglio della vostra relazione di coppia. Ci sarà una splendida intesa con il partner grazie a Venere e alla Luna favorevole. Questo periodo natalizio inizierà al meglio per voi. In campo professionale giocherete bene le vostre carte grazie a Mercurio, convincendo colleghi e superiori a investire sulle vostre idee. Voto - 9️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile, anche se il pianeta Venere non sarà più nel vostro cielo.

Avrete ancora molto da condividere con la persona che amate. In campo professionale attenzione agli imprevisti da parte di Mercurio. Non sarà sempre possibile gestire alcuni progetti a modo vostro. Voto - 7️⃣

Scorpione: previsioni astrali che vedono un cambio di registro nella vostra vita sentimentale ora che Venere sarà in congiunzione al vostro cielo. La Luna inoltre vi terrà compagnia e vi permetterà di ricostruire il legame con il partner. Per quanto riguarda il lavoro tutto procede secondo i vostri piani, con risultati sempre in linea con le vostre aspettative. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un martedì complicato dal punto di vista amoroso. La Luna in quadratura potrebbe farvi cadere vittima di qualche discussione con il partner.

Non sarà una giornata facile per il vostro rapporto, cercate solo di non peggiorare le cose. In ambito lavorativo sarete particolarmente produttivi grazie a Marte in congiunzione, sempre attivi e pronti a buttarvi nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: finalmente Venere tornerà ad agire a vostro favore. A partire da questa giornata sarete in grado di dimostrare il vostro amore per il partner in modo più convincente. Ci vorrà un po’ per ritrovare il ritmo, ma la strada è sicuramente quella giusta. In campo professionale i vostri progetti andranno avanti in modo davvero convincente grazie a Mercurio, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrale che vede il pianeta Venere in quadratura nel prossimo periodo.

Non sarà sempre possibile trovare la giusta intesa con la persona che amate, per questo motivo sarà molto importante essere comprensivi e mai impulsivi. In ambito professionale avrete le giuste idee per i vostri progetti, ma attenzione a Giove che potrebbe portare qualche sfortunato imprevisto. Voto - 6️⃣

Pesci: il pianeta Venere sarà dalla vostra parte da questa giornata, ma con la Luna in opposizione questo vostro progredire sarà minore. Dovrete avere dunque un po’ di pazienza, perché presto potrete godervi una relazione sicuramente più appagante. In ambito lavorativo sarà un periodo produttivo per voi grazie a Mercurio, che vi permetterà di buttare giù idee interessanti. Voto - 7️⃣