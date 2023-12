L'oroscopo di mercoledì 20 dicembre 2023 inerente all'amore vedrà il segno del Cancro alla prima posizione della classifica con un Sagittario decisamente attraente e perspicace. Scorpione positivo.

L'oroscopo dell'amore per tutti i segni: Sagittario allegro

1° Cancro: farete faville in amore. Ogni vostra idea e sorpresa sarà per il partner una nuova avventura che potrà sperimentare con voi, anche la più piccola e semplice. I vostri buoni sentimenti si estenderanno anche a qualcuno che avrà bisogno del vostro aiuto.

2° Sagittario: scoprirete dei nuovi orizzonti amorosi, che vi condurranno verso uno stato d'animo molto allegro, leggero, e anche molto attraente, d momento che moltissime persone potrebbero essere molto affascinate da voi.

Qualche incontro sarà decisamente interessante.

3° Scorpione: i sentimenti finalmente troveranno una dimensione nuova e positiva, ricca di emozioni nella coppia e di passioni da condividere con familiari e amici. Secondo l'Oroscopo avrete la possibilità di avere dei momenti di tenerezza che vi regaleranno anche molta dolcezza da custodire nel cuore.

4° Leone: finalmente avrete un umore molto alto disponibile verso gli altri. Nella coppia riuscirete a trovare dei punti di accordo molto promettenti che faranno felici entrambe le parti. Anche sul piano familiare raggiungerete una bellissima atmosfera di pace e tranquillità. Dialogo con i figli positivo.

Pesci vivace e coinvolgente

5° Pesci: ravvivare l'atmosfera di coppia con una bella iniziativa potrebbe essere un modo per appianare in modo significativo delle divergenze che si sono trascinare piuttosto a lungo nelle ultime giornate.

6° Vergine: affinare qualche piccola iniziativa per far divertire la famiglia sarà un gesto che gli altri non dimenticheranno molto facilmente. Sarete volenterosi nel ristabilire un equilibrio di coppia che potrebbe essere molto più duraturo rispetto al previsto.

7° Ariete: non avrete nemmeno dei ripensamenti nella vostra storia d'amore, ma purtroppo state perdendo moltissimo di elasticità come coppia.

fare qualche piccolo strappo alla regola potrebbe essere un modo per poter rivalutare anche qualche piccolo dettaglio ma molto importante.

8° Bilancia: fare del vostro meglio per far sentire la famiglia al centro dell'attenzione sarà uno dei modi più belli e simpatici per poter dimostrare il vostro amore. Nella coppia invece si creeranno dei piccoli dissapori facilmente risolvibili con poco.

Gemelli distratto

9° Toro: secondo quanto riportato dall'oroscopo non sempre starete molto bene all'interno della cerchia familiare, soprattutto se avrete qualche distrazione che non vi permetterà di prestare attenzione a ciò che vi si dice. L'ambito sentimentale non sempre conoscerà dei momenti magici.

10° Gemelli: avrete la mente altrove, certamente non in casa con i vostri familiari. Semplicemente, avrete altro per la testa che non vi permetterà di vivere appieno l'atmosfera familiare. Sicuramente però qualche amicizia sarà in grado di attirare la vostra attenzione.

11° Acquario: probabilmente avrete un po' di tensione sul piano familiare, dal momento che molti non riusciranno a comprendervi e dalla vostra parte non riuscirete a comprendere gli altri.

Saprete come trascorrere una serata senza conflitti.

12° Capricorno: rinunciare all'amore e ai sentimenti per questa giornata significherà isolarvi per un po' di tempo e riflettere bene sulle decisioni che vorreste prendere in merito a tutte le persone che vi circondano.