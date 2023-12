L'oroscopo settimanale di Natale che va dal 25 al 31 dicembre 2023 sarà pieno di sorprese eccezionali sul piano della fortuna. Per lo Scorpione ci saranno ottime sorprese e una fortuna alle stelle per il segno dell'Ariete.

L'oroscopo fortunato della settimana di Natale: fortuna al top per Ariete e Scorpione

1° Scorpione: le energie di questa settimana potrebbero farsi più dense che mai, arrivando a farvi fare tanti progetti nell'arco di poco tempo e non avvertendo stanchezza. Acquisterete una determinazione sempre più forte e creativa ma mano che proseguirà la settimana.

Il weekend sarà particolarmente fortunato.

2° Sagittario: scoprirete qualche piccola sorpresa che però vi renderà inaspettatamente felici. Saprete come sfruttare la fortuna a vostra disposizione per applicarla in modo vincente sul posto di lavoro, mentre circoleranno fra i colleghi dei buoni sentimenti che potrebbero trasformarsi in grandiose opportunità. Non ci saranno attriti da nessuna parte.

3° Cancro: questo è un periodo di pausa nella maggior parte degli anni. Ora però sarà tempo di pensare molto al futuro, specialmente quello che riguarderà il settore pecuniario. Sarete proiettati nel mondo degli affari molto e anche di più rispetto alla norma. Farete degli ottimi guadagni grazie non solo alla fortuna ma anche a qualche consiglio da parte della squadra di lavoro.

4° Leone: finalmente vedrete sbocciare delle opportunità professionali che molto probabilmente avete atteso da molto tempo. L'intesa con i colleghi sarà intensa e in grado di accomunare interessi comuni. Avrete la possibilità di fare degli affari che andranno al di là dei soliti.

Capricorno stanco

5° Ariete: avrete una bella fortuna sfacciata che potrebbe fare la differenza a fronte di una settimana alquanto lunga sul posto di lavoro.

I guadagni vi daranno tutto ciò che vi serve per il vostro andamento positivo sul piano economico. Avrete a disposizione una bella dose di coraggio che vi permetterà di andare avanti con un progetto ambizioso, vincendo alla fine.

6° Pesci: sarà una settimana di ripresa delle attività lavorative con una grinta maggiore, contornata di collaborazione e armonia all'interno del contesto professionale.

Vi sentirete molto più motivati rispetto alle settimane precedenti, forse a causa di qualche scadenza impellente per qualche affare importantissimo.

7° Vergine: sarete frizzanti sul lavoro, intraprendenti nei rapporti interpersonali ma un po' stanchi di qualche progetto di troppo che vi ha particolarmente stressati. Sicuramente avrete modo di ricaricare le batterie nel corso di questa settimana, ma anche di riequilibrare qualche impegno per adattarlo meglio a vostri ritmi le corso di queste festività.

8° Capricorno: la stanchezza si farà sentire ma nonostante questo non demorderete proprio in alcuni momenti cruciali dei vostri affari. Dovrete fare i conti con qualche perdita finanziaria che potrebbe gravare nel corso di questa settimana, non lasciandovi una pausa che possa ristorarvi.

Acquario in basso

9° Bilancia: ora l'ambito professionale sarà meno gioviale e di conseguenza non riuscirete a interagire molto bene con la squadra di lavoro. Il denaro sta correndo via alla velocità della luce. Evitare tali perdite potrebbe essere un problema molto rilevante in queste giornate per voi. Darete molto di voi stessi in un progetto nel fine settimana, ma la fortuna potrebbe essere alquanto capricciosa.

10° Toro: ritornare indietro con un progetto vorrà dire sia perfezionarlo sia rallentare il ritmo. Dovrete fare qualche piccolo sforzo sia fisico sia mentale per poter perseguire gli obiettivi che vi siete prefissati. Avrete molto stress da smaltire, non dovreste pressarvi ulteriormente.

Sarete in ritardo su alcune piccole cose, comunque abbastanza trascurabili.

11° Gemelli: l'entusiasmo nella squadra di lavoro sarà ridotta a zero, e progressivamente perderete anche un po' dei guadagni. Le spese ingenti continueranno a tartassare il vostro portafoglio, dandovi anche delle punte di nervosismo abbastanza alte. Non ci saranno novità che possano costituire un salto di qualità rilevante. Avrete modo di rilassarvi solo nel fine settimana.

12° Acquario: molto probabilmente gli stimoli lavorativi saranno completamente assenti. Sviluppare qualche idea ora potrebbe essere controproducente per la vostra salute. Sarà meglio dedicarvi a qualcosa di estremamente personale e senza impegno. Secondo quanto riportato dall'Oroscopo perderete un po' di denaro per spese extra che non avete affatto tenuto in conto.