L'oroscopo dell'amore di venerdì 29 dicembre vede il segno dell'Ariete in testa alla classifica e un Leone che darà tutto se stesso nel perseguimento dei propri obiettivi lavorativi. Bilancia in rialzo.

L'oroscopo della fortuna segno per segno: Ariete al top

1° Ariete: ci sarà una bella spinta in avanti nella vostra carriera, rinnoverete la produttività e renderete sempre più dinamica l'interazione con la squadra di lavoro. La collaborazione sarà tutto nel corso di questa giornata.

2° Leone: darete il massimo al lavoro. La vostra intraprendenza vi spingerà a fare nuove conoscenze sia sul lavoro che nel privato.

Avrete dei guadagni all'altezza delle aspettative e dei progetti che vi daranno soddisfazioni anche in futuro.

3° Sagittario: vi sentirete dei leader in grado di fare ogni cosa con la collaborazione dei colleghi. Avrete qualche piccolo impiego facilitato dalla vostra intraprendenza e perspicacia. Avrete la strada spianata per qualche progetto ambizioso.

4° Scorpione: la comunicazione sarà tutto per il vostro lavoro. Si potrebbero verificare delle rivoluzioni con i guadagni, forse grazie a fatiche passate che vi porteranno delle grandi ricompense.

Toro determinato

5° Toro: favorirete il lavoro di squadra rispetto a quello in solitaria, ma se ci sarà la necessità di essere gli unici a perseguire un obiettivo in particolare non vi tirerete di certo indietro.

Avrete dei momenti in più di pausa che vi serviranno prevalentemente per ricaricare le batterie.

6° Cancro: le vostre idee conosceranno un gran numero di adesioni nella squadra di lavoro. Non ci saranno situazioni in cui lo stress avrà la meglio, soprattutto grazie alla vostra volontà di rimanere con il sorriso.

7° Bilancia: avrete dei rialzi con i guadagni grazie alla voglia di mettervi in gioco e osare.

Sul lavoro potrebbe esserci quel pizzico di fortuna che vi servirà per poter concludere qualche affare che vi farà molto comodo per le finanze. Troverete qualche collaborazione vincente.

8° Pesci: le questioni di natura personale avranno qualche piccolo successo, che però verrà soppiantato da una delusione che potrebbe essere abbastanza controproducente per la vostra concentrazione.

Demordere non sarà una mossa giusta.

Energie in calo per Gemelli

9° Vergine: affronterete delle sfide che non sempre conosceranno un esito positivo. Avrete a disposizione molte opportunità per fare qualche esperienza utile per il vostro bagaglio di conoscenze. Cercate di riposarvi.

10° Acquario: non conoscerete tregua dal momento che il lavoro potrebbe intensificarsi a vista d'occhio. Ciò non vi permetterà di concedervi un po' di pausa, ma potreste trovare un attimo di respiro in serata. Avrete qualche piccolo contrattempo.

11° Capricorno: avrete un po' di impegni a cui adempiere prima che l'orologio segni la mezzanotte, a cominciare da una marea di cose da fare in ambito domestico per poi immergervi nel lavoro fino a sera inoltrata.

Sentirete stanchezza, ma allo stesso tempo la ignorerete.

12° Gemelli: eviterete di fare troppi salti nel buio in questo periodo, specialmente perché siete arrivati al capolinea con le energie. Giungerà il momento di deporre tutto ciò che vi fa stancare e recuperare le forze quanto prima.