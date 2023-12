L'oroscopo della giornata di venerdì 29 dicembre prevede un Leone più espansivo in amore, forte della Luna in congiunzione, mentre Acquario sarà più preparato in ambito lavorativo, capace di gestire bene le proprie mansioni. Bilancia sarà più ottimista mentre Cancro sarà premuroso nei confronti del partner.

Allegria per Ariete, felicità in amore per Sagittario

Ariete: vi avvicinerete verso l'ultimo fine settimana dell'anno con maggiore allegria secondo l'Oroscopo. La Luna in Leone porterà maturità e ottimismo nei confronti del partner e il vostro rapporto si rivelerà sempre più interessante.

In ambito lavorativo sarà un buon momento per fare bilanci e pianificare il prossimo periodo per ottenere di più dal vostro impiego. Voto - 8️⃣

Toro: giornata di venerdì difficile per quanto riguarda i sentimenti. Anche se Venere sarà sempre meno influente verso di voi, tra voi e il partner ci saranno ancora piccoli screzi da risolvere. Sul fronte professionale alcuni progetti andranno davvero bene. Avrete modo di ritenervi soddisfatti del vostro operato. Voto - 6️⃣

Gemelli: con Mercurio e Marte in opposizione faticherete molto a trovare la giusta quadra per i vostri progetti professionali. Per quanto riguarda i sentimenti la Luna sarà dalla vostra parte e sarà importante sfruttare questo periodo per cercare di rafforzare il vostro legame insieme alla persona che amate o in famiglia.

Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vi vedranno più premurosi e generosi nei confronti del partner secondo l'oroscopo. Venere sarà in trigono dal segno amico dello Scorpione ancora per qualche ora e sarà possibile vivere ancora momenti intriganti con la persona che amate. Sul fronte professionale la vostra produttività non sarà al massimo, ciò nonostante ve la caverete abbastanza bene.

Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in congiunzione vi permetterà di essere più espansivi verso la vostra fiamma. Il pianeta Venere inoltre sarà presto in una posizione migliore per voi. Lentamente, riuscirete a costruire un buon legame. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Marte e Mercurio per gestire molto bene le vostre mansioni.

Voto - 8️⃣

Vergine: il rapporto con il partner non sarà affatto male in questa giornata di dicembre. Di contro, dovrete sapere che questo cielo sta per cambiare, e la vostra relazione potrebbe subire degli imprevisti. Sul fronte professionale la situazione non sarà delle migliori attualmente. Sfruttate queste ultime giornate dell'anno per fare il punto della situazione e prendere decisioni più oculate. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale che vi permetterà di essere particolarmente ottimisti in questa giornata. Single oppure no, il rapporto con la vostra fiamma si rivelerà piacevole e movimentato soprattutto per voi nati nella seconda decade. In campo professionale i vostri progetti andranno avanti senza imprevisti di alcun tipo grazie alla posizione favorevole di Mercurio e di Marte.

Voto - 8️⃣

Scorpione: sarà un venerdì tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Venere sarà in congiunzione al vostro segno ancora per un pò, ma con la Luna in quadratura dovrete fare più attenzione a quello che potreste dire o fare. In ambito lavorativo Saturno sarà in splendida posizione. I vostri progetti andranno molto bene, ma attenzione a non ambire troppo in alto. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo davvero soddisfacente per voi secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Il rapporto con la persona che amate vi darà gioia. Venere inoltre sta per arrivare nel vostro segno e vi darà un motivo in più per essere felici insieme alla vostra fiamma. Nel lavoro sarete sempre costanti e abili in quel che fate, bravi nel raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 9️⃣

Capricorno: sfera sentimentale stabile in questa giornata di venerdì. Questo cielo sta per cambiare, ciò nonostante il vostro rapporto si rivelerà comunque appagante. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale che vi permetterà di essere ben preparati sul fronte professionale e in grado di svolgere le vostre mansioni sempre al meglio delle vostre possibilità. Per quanto riguarda i sentimenti invece il rapporto con la persona che amate non sarà così splendido a causa della Luna e di Venere. Di contro questo periodo non durerà ancora a lungo. Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un venerdì piacevole per quanto riguarda i sentimenti grazie a Venere in trigono.

Di contro, il pianeta dell'amore sta per cambiare volto nei vostri confronti, per cui attenzione all'evolversi della situazione. Sul fronte professionale dovrete essere ben organizzati in quel che fate per non commettere errori considerato Mercurio e Marte in quadratura. Voto - 7️⃣