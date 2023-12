L'oroscopo relativo all'amore di giovedì 7 dicembre 2023 vedrà particolarmente favorito il segno del Cancro, mentre per i Gemelli la famiglia sarà al centro dell'attenzione, ci saranno intanto delle sorprese gradite per il Toto. A seguire, le previsioni astrali per tutti i segni dello zodiaco sull'amore con la relativa classifica giornaliera.

L'oroscopo dell'amore di giovedì: sorprese per Bilancia

1° Cancro: farete faville in amore, perché ora i sentimenti saranno al primo posto nella vostra classifica personale delle priorità. Avrete un'unione molto importante e soddisfacente con la persona amata, con un'intesa sul piano mentale decisamente eccellente.

2° Gemelli: la famiglia sarà al centro dei vostri interessi. L'ambito amicale sarà la cerchia che vi regalerà delle emozioni indescrivibili. Con il partner ci saranno aspetti molto romantici su cui poggiare le basi per qualche idea originale.

3° Bilancia: ora potrete fare delle sorprese al partner, esse aiuteranno a fare un buon salto in avanti nella vostra relazione. Fare qualche esperienza sarà molto più semplice e sarà contornata da una grande vivacità.

4° Acquario: finalmente sarete molto più aperti ed espansivi, sia per quanto riguarda le amicizie che per quel che concerne il partner. Nella famiglia si creerà un clima di cooperazione e di fiducia molto importanti.

Vicende interessanti per Pesci

5° Pesci: le vicende amorose ora saranno molto più importanti e interessanti del solito. Arriveranno delle novità in famiglia che con il trascorrere del tempo saranno sempre più apprezzate. Darete tutto il romanticismo che avete alla persona amata e verrete ampiamente ripagati.

6° Scorpione: l'ambito affettivo può darvi una forte spinta propulsiva che vi darà la possibilità di vivere esperienze del tutto inedite e sorprendentemente efficaci per farvi risalire il buonumore.

Avrete la possibilità di riappacificarvi con qualcuno di importante nella vostra vita.

7° Toro: arriverà qualche piccola sorpresa che vi farà molto piacere. Con il partner avrete qualche piccola discussione che si risolverà prima di quanto previsto. L'umore sarà abbastanza buono.

8° Vergine: non avrete l'espansività che solitamente avete con il partner, intanto nel corso della giornata potreste fare qualche conoscenza che può farvi riflettere attentamente sulla vostra vita attuale.

Riceverete qualche soddisfazione dalla famiglia.

Malumore per l'Ariete

9° Capricorno: non sentirete una particolare spinta emotiva in ambito amoroso, ma avrete comunque una bella dose di amore e tenerezza per la famiglia e anche per qualche amicizia interessante. Avrete più cura di voi stessi.

10° Sagittario: in famiglia dovreste avere più dialogo, nonostante sia molto difficile in questo momento. Avrete nel frattempo la possibilità di stare da soli, dando modo alla vostra mente di ridimensionare qualche rapporto alquanto burrascoso.

11° Ariete: con il partner può subentrare una crisi importante che sarà difficile risanare in questo momento. Avrete la necessità di fare qualcosa di diverso e di personale.

Avrete un leggero malumore che comunque sarà possibile risolvere in breve tempo.

12° Leone: avrete molta più fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità personali, anche in quella di saper rimanere single ancora per un po' di tempo. Avrete dei progetti che sarà necessario intavolare da soli.