Le previsioni dell'oroscopo del 13 dicembre annunciano che l'Ariete sarà a un bivio, mentre il Sagittario sarà più aperto del solito. Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti i segni con la relativa classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: vivete in maniera piuttosto sentita la rivalità in ambito professionale. Quando siete sotto pressione, di solito, finite per commettere degli errori, cercate di prestare attenzione.

11° Ariete: giornata di alti e bassi. Le previsioni vi esortano a mantenere la calma dinanzi i piccoli intoppi, altrimenti c'è il rischio di peggiorare solo le cose.

Molti saranno dinanzi un bivio importante.

10° Acquario: in amore vi sentite piuttosto sicuri e fieri, ma cercate di non dare le cose per scontate. Ricordate che nella vita è necessario mettersi sempre in gioco e non adagiarsi troppo alle situazioni.

9° Gemelli: chi fa da sé, fa per tre. Questo è sempre stato un mantra importante da seguire nella vostra vita. Cercate di fare affidamento soprattutto sulle vostre forze se volete realizzare un progetto.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: ci sono delle faccende in sospeso che andrebbero risolte al più presto. Nei rapporti interpersonali dovete essere un po' più aperti e non chiudervi sempre a riccio.

7° Cancro: ci sono dei cambiamenti all'orizzonte, che riguardano soprattutto la sfera professionale.

Non arrendetevi mai e, soprattutto, non permettete a nessuno di incidere sulle vostre decisioni.

6° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo vi invogliano ad aprirvi a nuove esperienze. Anche se si tratta di dover fare cose che non rientrano nei vostri canoni, gettatevi a capofitto.

5° Toro: le stelle vi invitano ad essere un po' più dinamici.

Soprattutto dal punto di vista sentimentale è necessario darsi da fare per riuscire a conseguire obiettivi importanti.

I quattro segni più fortunati del 13 dicembre

4° in classifica Bilancia: mettete a tacere la ragione per una volta, e concentratevi unicamente sul vostro istinto. Osate e non fermatevi fino a quando non sarete soddisfatti dei traguardi raggiunti.

3° Leone: osate e mettetevi in gioco. Questo è un momento favorevole, ma non bisogna fare il passo troppo più lungo della gamba. La scelta giusta sta sempre nella via di mezzo.

2° Vergine: concentratevi un po' di più su voi stessi e non abbiate sempre la pretesa di capire gli altri. Ci sono situazioni che vi porteranno a fare delle valutazioni molto importanti su alcune persone.

1° Capricorno: risvolti entusiasmanti per quanto riguarda la carriera. L'oroscopo vi invita ad avanzare, cercando di non perdere mai di vista quelli che sono i vostri obiettivi.