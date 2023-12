L'oroscopo dell'amore di venerdì 15 dicembre 2023 vede molti segni di acqua in alto nella classifica, eccezion fatta per i anti sotto il segno dei Pesci. Per il Toro si prospettano diversi tentennamenti, per la Vergine invece si apriranno novità nel campo dell'amicizia.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni sul versante dell'amore.

L'oroscopo in amore, segno per segno: Scorpione con il sorriso

1° Leone: non conoscerete crisi in corso in questa giornata. Si apriranno scenari di successi e di guadagni che vi daranno idee anche sull'ambito prettamente di stampo passionale.

2° Vergine: non sarete molto introversi come al solito anzi, al sentore di qualche amicizia interessante sarete sempre più propensi al dialogo e a condividere con gli altri le vostre esperienze ma soprattutto i vostri pensieri. La passione con il partner sarà una degna compagna di qualche progetto in essere da condividere con la persona amata.

3° Scorpione: saprete come emergere sul piano emozionale ma in una maniera diversa, decisamente positiva. Il sorriso sarà una vostra caratteristica che non solo susciterà interesse e ammirazione ma potrebbe anche far avvicinare qualcuno di cui vi siete innamorati.

4° Cancro: l'amore ora vi regalerà una serenità senza precedenti, priva di problematiche che in un altro contesto avrebbero potuto procurarvi delle noie, ma soprattutto dei grattacapi.

L'oroscopo suggerisce di lasciarvi andare con il partner sia in senso fisico che mentale.

Sacrifici per Sagittario

5° Ariete: l'affinità di coppia vi spingerà ad un passo decisamente importante, soprattutto se si tratterà di mettere su famiglia. Sentirete anche che alcuni pesi che avete sul cuore finalmente diventeranno più leggeri.

6° Sagittario: non sempre amate fare qualcosa per questioni che riguardano entrambe le parti, ma sarà necessario ai fini di una serenità nel rapporto d'amore che potrete così raggiungere in un batter d'occhio. La serata sarà magica sotto il profilo della passione.

7° Bilancia: tutto ciò che vi serve per trascorrere una bella giornata con la persona amata sarà un po' di tranquillità e la prospettiva di poter vedere un seguito molto roseo in tal senso.

Finalmente le incertezze si stanno trasformando in qualcosa di più positivo e stabile.

8° Toro: in amore state subendo dei tentennamenti che molto probabilmente vi daranno un po' di filo da torcere. L'ambito affettivo e familiare sarà più positivo, più intimo e soprattutto libero da qualche schermaglia interna.

Acquario in calo

9° Capricorno: dovrete fare qualche sacrificio per regalare all'ambito familiare qualcosa di veramente speciale. Nella coppia si creeranno dei piccoli dissapori, ma starà a voi recuperare ciò che potrebbe inevitabilmente sgretolarsi.

10° Pesci: procedere con i piedi di piombo in amore adesso sarà un atto molto saggio da parte vostra. Imparerete che i sentimenti positivi sono fatti anche di scelte non esattamente facili, ma giuste.

L'amicizia sarà un appiglio molto caloroso che potrà in definitiva essere prolifico anche per altri campi.

11° Gemelli: l'ambito affettivo ora più che mai potrebbe essere un po' altalenante. Con il partner il momento non sarà affatto facile e di conseguenza potreste anche maturare l'idea di una separazione in una storia che potrebbe non funzionare più.

12° Acquario: secondo quanto riportato dall'oroscopo, non ci saranno situazioni che vi spingeranno ad avere a che fare con l'amore. Darete molto invece per ridefinire un rapporto familiare che nel corso del tempo potrebbe aver subito delle incrinature importanti.