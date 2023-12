Arriva per tutti i segni zodiacali la giornata di giovedì 14 dicembre. A tale proposito approfondiamo che cosa dicono le stelle e l'Oroscopo su amore, salute e lavoro per tutti, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale sono possibili delle problematiche da affrontare, cercate di tenere sotto controllo eventuali discussioni. Per quel che riguarda la sfera professionale sarà meglio gestire con cura ciò che riguarda il lato economico.

Toro: giornata sottotono per l'amore, ci sono delle possibili preoccupazioni che vi disturbano.

Nel lavoro sarà meglio impegnarsi per ottenere delle soddisfazioni.

Gemelli: con la luna in opposizione ci saranno dei nervosismi e dei dubbi che caratterizzeranno la sfera sentimentale. In ambito professionale potrete affrontare questioni importanti.

Cancro: con la Luna in opposizione è meglio rimanere cauti in amore. Per quel che riguarda l'ambito professionale, in queste giornate non riuscite ad agire come vorreste.

Leone: non mancheranno le polemiche in ambito professionale, esse proseguiranno anche nel weekend. In amore se ci sono delle questioni in sospeso adesso necessitano di essere risolte.

Vergine: la giornata di giovedì 14 dicembre sarà caratterizzata da indecisioni in amore. In campo lavorativo non manca una buona energia, sarà meglio sfruttarla per portare avanti i propri progetti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: sarà meglio non cedere a discussioni, che in questa giornata potrebbero mettere seriamente alla prova il vostro rapporto. Per quel che riguarda il lavoro cercate di gestire le cose con calma.

Scorpione: è buon momento per l'amore, se sentite l'esigenza di parlare di qualcosa di importante con il partner questo è il momento giusto per farlo.

Nel lavoro sarete chiamati a prendere decisioni importanti che riguardano il vostro futuro.

Sagittario: con il Sole nel segno c'è una buona energia in ambito amoroso, sarà meglio sfruttarla. Nel lavoro possono crearsi delle buone situazioni da sfruttare in questo periodo che precede le festività natalizie.

Capricorno: Luna nel segno, in amore è un momento di passionalità.

In ambito lavorativo, in particolare chi negli ultimi tempi ha vissuto una battuta d'arresto, da ora può avere delle nuove opportunità per riscattarsi.

Acquario: la giornata di giovedì 14 dicembre sarà caratterizzata da un nuova forza e una ripresa in amore. Del nervosismo può arrivare invece sul lato lavorativo, prestate attenzione alle vostre reazioni.

Pesci: in questa giornata di metà settimana i nati sotto l'ultimo segno zodiacale vivranno una ripresa in amore, anche se le polemiche potrebbero non mancare. Nel lavoro sono possibili alcuni dubbi.