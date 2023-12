La settimana che va da Natale a San Silvestro, ovvero dal 25 al 31 dicembre 2023 sarà buona per vari segni in ambito amoroso. Venere regalerà del romanticismo principalmente al segno dello Scorpione, ma ci saranno delle belle emozioni anche per i Pesci. Di seguito le previsioni dell'Oroscopo e la classifica settimanale per tutti i simboli astrologici.

L'oroscopo settimanale sui sentimenti, segno per segno: regali per Cancro

1° Scorpione: questa settimana sarà ottimale e molto romantico per l'ambito di coppia. Ci saranno delle nuove notizie, delle evoluzioni e tanta intesa anche con gli altri membri della famiglia.

Le festività fungeranno da incentivo per trasmettere quanta più gioia è serenità possibile a chi vi ama.

2° Pesci: vivrete delle fortissime emozioni nella vostra storia d'amore, a cominciare da un passionalità davvero eccezionale e un bel romanticismo. La famiglia sarà al centro dei vostri pensieri.

3° Cancro: saranno giorni pieni di emozioni e di sano romanticismo. Grazie a un'atmosfera piacevole e rilassante, avrete la possibilità di confessare i vostri sentimenti alla persona amata senza timore. Si farà largo anche una rinnovata voglia di stare con alcune amicizie strette.

4° Sagittario: per chi ha già un amore, può farlo diventare sempre più grande e importante man mano che trascorreranno le giornate di festa.

Il Natale può inoltre portare degli incontri molto interessanti per i single, che nei giorni successivi possono poi vivere delle emozioni forti e positive.

Vergine passionale

5° Vergine: il fuoco della passione può tornare a divampare, facendovi ritrovare una buona intesa nella coppia che troppo spesso è stata accantonata nel corso delle settimane precedenti.

L'oroscopo suggerisce di essere molto più morbidi con i familiari e di mettere da parte del tutto le incomprensioni. Questi piccoli accorgimenti possono rendere queste giornate più speciali del solito.

6° Toro: fare la prima mossa in amore in questa settimana può aiutare molto. Grazie a una bella fortuna e intraprendenza da parte vostra, segnerete queste giornate come le più belle dell'anno.

7° Bilancia: la fiducia nel partner può rinsaldarsi, soprattutto per il clima di festività. Grazie a un incontro particolare l'ambito amicale potrà ritrovare una dimensione più stabile rispetto a prima.

8° Gemelli: talvolta avrete voglia di immergervi nell'aria di festa e altre invece emergerà un lato di voi molto inedito, solitario e anche incline alle nostalgie. Potreste avere però una bella sorpresa dalle amicizie più care, ma anche dalla famiglia.

Capricorno in famiglia

9° Capricorno: il partner assumerà un atteggiamento abbastanza freddo nei vostri confronti, mentre il resto della famiglia sarà molto più accomodante del solito. La festa e il divertimento possono essere accantonati per lasciare spazio a qualche amicizia nuova che merita attenzione.

10° Ariete: avrete un po' di nervosismo, ma nel complesso questa settimana saprà come farsi apprezzare. Con il partner potreste avere delle incomprensioni, le quali però non riusciranno a rovinare l'atmosfera di gioia in famiglia. Gli incontri saranno pochi, ma d'altro canto in questo momento non ne avrete bisogno.

11° Acquario: questi giorni festivi possono essere abbastanza sottotono per il vostro segno zodiacale. Avrete un umore non del tutto consono all'atmosfera di Natale e festività affini, alla fine riuscirete a consolarvi da soli e senza l'ausilio di nessuno. Saprete insomma come cavarvela alla grande.

12° Leone: se nella prima parte della settimana il vostro segno sarà più carico che mai, nella seconda avrete maggiori probabilità di litigare con qualcuno e di essere molto meno accondiscendenti con la persona amata. Al momento non avrete voglia di assecondare la famiglia, né di stare insieme a qualche amico che recentemente vi ha delusi.