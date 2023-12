Arriva una nuova giornata e con essa le previsioni astrologiche. Approfondiamo quindi l'oroscopo della giornata di mercoledì 20 dicembre 2023 con i cambiamenti e gli aggiornamenti in amore e nel lavoro per tutti dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore potrete mettere in discussione una storia a causa della Luna che porta maggiore nervosismo. Nel lavoro è un momento che promette bene, non riuscirete a vincere una sfida ma comunque sarete forti.

Toro: per i sentimenti Venere in opposizione porta qualche dubbio, cercate di liberarvi delle situazioni ambigue.

Nel lavoro gli investimenti andranno eseguiti con calma.

Gemelli: a livello sentimentale le coppie che hanno resistito a una crisi dovranno evitare le polemiche, passate più tempo con le persone che avete al vostro fianco. Nel lavoro è meglio evitare conflitti inutili.

Cancro: in amore la Luna torna in opposizione, potrebbe non mancare qualche ritardo. I legami che ora non vanno più potranno anche essere chiusi. A livello lavorativo un problema potrà essere risolto con un pizzico di buona volontà.

Leone: per i sentimenti è un periodo che vede la Luna favorevole, i cuori solitari avranno ora la possibilità di dare vita a nuove relazioni. Nel lavoro pensate di meritare di più di quello che avete ricevuto.

Vergine: a livello amoroso un incontro interessante arriverà nel prossimo weekend, attenzione nei rapporti con gli altri. Nel lavoro Saturno in opposizione porta qualche dubbio, siete alla ricerca di una maggiore tranquillità.

La seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale la situazione è particolare a causa della Luna in opposizione.

Se ci sono dei ritardi non prendetevela. Nel lavoro la situazione al momento è sottotono, rimandate un appuntamento alla fine del mese.

Scorpione: in amore fate ora il punto della situazione per capire quello che non va in una storia. Gli incontri che farete saranno comunque piacevoli. Nel lavoro non è facile mantenere la calma ma alla fine i risultati arriveranno.

Sagittario: in amore è una giornata interessante e ideale per fare richieste, vi sentite più motivati. Nel lavoro riuscite ad ottenere ottimi risultati nonostante qualche cambiamento.

Capricorno: per i sentimenti è una giornata che invita a fare attenzione alle parole, la Luna contraria che porta a delle difficoltà. Nel lavoro potrebbe arrivare un intoppo, lo risolverete solo nei prossimi giorni.

Acquario: a livello amoroso chi ha vissuto una crisi ora potrà recuperare. A livello lavorativo le novità dell'ultima parte del mese non mancheranno e arriveranno miglioramenti.

Pesci: in amore questi giorni portano dei successi e vivrete emozioni sincere. Nel lavoro ci sono progetti importanti da varare e delle opportunità in arrivo.