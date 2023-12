L'oroscopo di mercoledì 20 dicembre ha in serbo tante novità. La quotidianità dei segni zodiacali subirà l'influenza dei pianeti. L'amore, il lavoro e l'amore si uniranno in un mix perfetto, fino a dare vita alla struttura della giornata. In particolare, il Cancro sarà allegro e Pesci innamorati del partner. I Gemelli si sentiranno trascurati, mentre la Vergine apparirà un po' brusca.

La classifica del 20 dicembre in base all'oroscopo del giorno

Cancro (1° posto): riuscirete a portare a termine un progetto molto importanti. Sarete davvero felici di tale risultato.

Proverete a coinvolgere gli amici e i parenti. Verranno contagiati dal vostro entusiasmo. Inoltre, il clima festivo alimenterà ancora di più la gioia.

Scorpione (2° posto): darete molto valore all'amicizia. Vi circonderete di persone fidate, aperte al confronto e al dialogo. Non potrete fare a meno della loro presenza. Non vedrete l'ora di organizzare un'attività divertente da fare tutti insieme. Il partner ne sarà felice.

Sagittario (3° posto): sarete molto determinati. Non potrete fare a meno di dimostrare la vostra grinta. Affronterete le sfide lavorative con coraggio, dignità e attenzione. Vi rivelerete molto abili nel risolvere i problemi. Il capo esprimerà i suoi apprezzamenti.

Pesci (4° posto): questa giornata ruoterà attorno all'amore di coppia.

Il partner vi conquisterà con i suoi modi di fare. Sarà romantico, affettuoso e dolce. Anche il rapporto con i colleghi di lavoro sarà davvero positivo. Sarete certi di aver trovato degli amici.

Toro (5° posto): vivrete il rapporto di coppia in modo molto passionale. Sarete sinceri nei sentimenti, ma sceglierete con attenzione le parole da usare.

Non vi prenderete gioco degli amici perché vorrete costruire dei rapporti stabili, intensi e duraturi. La gelosia non farà parte di voi.

Acquario (6° posto): ascolterete con attenzione le parole degli amici e dei parenti. Cercherete di non deludere nessuno, anche se non sarà facile raggiungere questo scopo. In alcune circostanze, avrete bisogno di seguire il vostro cuore, senza alcuna interferenza.

Gemelli (7° posto): cercherete di attirare l'attenzione della persona amata. Purtroppo, sarà molto impegnata con il lavoro. Dovrete accontentarvi di qualche piccolo dialogo. Il lavoro vi stresserà eccessivamente. Una pausa potrebbe essere necessaria.

Bilancia (8° posto): non apprezzerete le attenzioni del partner. Sarà un po' troppo geloso per i vostri gusti. Andrete alla ricerca di maggiore libertà e, per farlo, cercherete di prendere le distanze. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di parlarne a cuore aperto.

Leone (9° posto): avrete un po' di difficoltà a gestire tutti gli impegni della giornata. Vorreste avere un po' più di tempo libero, ma sarete costretti a scontrarvi con un'organizzazione poco strutturata.

L'oroscopo vi consiglia di fare più attenzione ai dettagli.

Ariete (10° posto): avrete bisogno di ricevere complimenti. Purtroppo, vi sentirete un po' persi. Questa giornata non vi riservirà grandi sorprese in ambito sentimentale. La situazione rimarrà abbastanza statica anche dal punto di vista lavorativo. Qualche stimolo in più potrebbe aiutare.

Vergine (11° posto): sarete severi verso gli amici. Avrete la sensazione di non essere presi abbastanza in considerazione. Questo darà vita a dinamiche spiacevoli, che non vi aiuteranno a prendere le distanze da tale situazione. Potreste ricevere un consiglio inaspettato.

Capricorno (12° posto): le frecce di Cupido non colpiranno nel segno. Purtroppo, avrete la sensazione di non essere riusciti a conquistare la persona amata. Deciderete di prendervi una pausa, in modo da potervi concentrare su altre questioni.