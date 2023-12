Mancano pochi giorni all'arrivo del Natale, nel frattempo continua il percorso astrologico di tutti i segni. A tal proposito approfondiamo le previsioni e l’oroscopo del 22 dicembre 2023 con le ultime novità e i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni giornaliere

Ariete: in amore il Sole inizia un transito che porta del nervosismo, per questo motivo siete più intolleranti, intanto c'è qualcosa di importante da decidere. Nel lavoro ci sono troppi impegni importanti che vi tengono lontano da quello che vorreste fare veramente.

Toro: per i sentimenti gli incontri che farete potranno essere un po' provocatori. Siate comunque propositivi. Nel lavoro dovrete rivedere alcuni accordi che erano stati interrotti di recente.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata che può portare alcune complicazioni, organizzate tutto in modo tranquillo. Nel lavoro potreste richiedere un incontro per cercare di chiarire qualcosa che non va.

Cancro: in amore torna una buona stabilità, cercate di stare però con la persona che vi piace. A livello lavorativo progettate tutto per fare progetti importanti.

Leone: in amore è in arrivo qualche dubbio, arriveranno diverse tensioni, per questo meglio evitare preoccupazioni. Nel lavoro cercate un po' di relax.

Vergine: per i sentimenti il Sole torna favorevole, c'è il desiderio ora di rimettersi in gioco. Nel lavoro è una fase di recupero che permette di superare qualche tensione.

Bilancia: a livello sentimentale Luna in opposizione, dovete aspettare però prima di prendere una decisione importante in una storia. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi una bella notizia.

Scorpione: per i sentimenti la Luna è in opposizione e potrà portare qualche malinteso, qualcuno potrà farvi arrabbiare. A livello lavorativo sono importanti le relazioni sociali che avvierete da adesso.

Sagittario: a livello amoroso se c'è qualcosa da cambiare adesso, è meglio non alimentare tensioni. Nel lavoro la stanchezza c'è ma c'è la possibilità di recuperare un discorso in sospeso.

Capricorno: a livello sentimentale c'è una fase di maggiore recupero che porterà maggiori energie. Nel lavoro se vi hanno fatto delle promesse, a breve potrebbero essere mantenute.

Acquario: in amore Venere ritorna favorevole a breve, aspettate prima di buttare all'aria un rapporto. Nel lavoro qualcosa si sta muovendo.

Pesci: in amore è possibile che tra pochi giorni arriverà un momento importante per voi, tutto da vivere in famiglia. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare come vorreste, siete alla ricerca di maggiori certezze