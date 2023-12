Ancora pochi giorni prima della conclusione del mese di dicembre. Leggiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo del 27 dicembre 2023 con quelli che saranno gli ultimi cambiamenti e le novità per tutte e dodici i segni zodiacali sia in amore sia nel lavoro.

Ariete: in amore torna un po' di malumore a causa della Luna che comporterà agitazione, meglio non prendere adesso decisioni importanti in una coppia. Nel lavoro momento che ha portato nuove sfide, dovete comunque recuperare da una fase di calo in arrivo.

Toro: per i sentimenti fase migliore questa che andrà a portare cambiamenti positivi, è molto importante ora rimanere concentrati.

Nel lavoro giornate stimolanti per chi cerca qualcosa di nuovo.

Gemelli: a livello sentimentale qualcosa sta cambiando, c'è bisogno per questo motivo di maggiori garanzie in una coppia. Nel lavoro fate le cose con calma, la fretta al momento non aiuta.

Cancro: in amore giornata che porta la possibilità di chiarire alcune questioni, momento giusto per parlare. A livello lavorativo cielo importante per i progetti a lunga scadenza, evitate comunque passi azzardati.

Leone: per i sentimenti Luna che invita a superare le discussioni inutili, gli incontri potranno essere importanti. Nel lavoro attenzione alle spese che ultimamente vi hanno spiazzato.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore nel corso di questa giornata ci sarà una fase di verifica, siete molto nervosi.

Nel lavoro fine del mese che porterà ad un cambiamento.

Bilancia: per i sentimenti giornata che invita a fare le cose con calma e se una persona vi piace fatevi avanti. Nel lavoro scelte importanti ma non tutte le situazioni che state vivendo sono positive.

Scorpione: a livello amoroso Luna in buona aspetta che aiuta un recupero, concentrate la vostra attenzione solo su persone che contano.

A livello lavorativo ci sono dei problemi economici da rivedere.

Sagittario: a livello sentimentale Luna che aiuta i nuovi incontri, siete ora più motivati in tutto. Nel lavoro si può parlare di un momento di recupero, portate avanti progetti.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Luna in opposizione, se i rapporti che vivete vi interessano veramente, meglio evitare complicazioni.

Nel lavoro coloro che hanno attività in proprio saranno favoriti nel nuovo anno.

Acquario: per i sentimenti se una storia vale questo è momento giusto per salvarla, a breve Venere non sarà più in opposizione. Nel lavoro ritorna la voglia di fare, tuttavia un nuovo progetto ora va rinnovato.

Pesci: in amore Luna favorevole, in particolare se ci sono stati problemi. Meglio lasciarsi andare alle emozioni. Nel lavoro un nuovo percorso da seguire adesso arriverà, attenzione solo a un possibile calo fisico.