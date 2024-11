L'Oroscopo della settimana dal 25 novembre al 1° dicembre è pronto a svelare l'andamento previsto dalle stelle per i prossimi sette giorni. A dominare il periodo c'è la Bilancia, che ottiene un ottimo voto dieci nella pagella settimanale. Periodo molto positivo anche per i nati sotto il segno dello Scorpione, dell'Ariete e della Bilancia. Per il Toro, invece, si prospetta un periodo poco favorevole, forse segnato da difficoltà non ben definite.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 8. La settimana dal 25 novembre al 1° dicembre promette per voi un periodo carico di energia e fascino.

Il Sole, in posizione armoniosa, vi regalerà una sicurezza unica, che trasmetterete anche al partner. Sorprendere chi amate sarà la vostra arma vincente: momenti di dolcezza e passione ravviveranno la relazione, donando al legame una qualità preziosa. Per i single, si aprirà la possibilità di riscoprire vecchi legami: una chiamata o un messaggio inatteso da una persona del passato potrebbe illuminare le giornate, portando sorrisi e allegria. Sul piano lavorativo, la settimana offrirà la possibilità di dimostrare le vostre capacità: leadership e autorevolezza saranno il motore che vi porterà verso obiettivi ambiziosi, guadagnandovi il rispetto e la fiducia di chi vi circonda.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 26 novembre;

martedì 26 novembre; ★★★★★ lunedì 25 e mercoledì 27;

★★★★ giovedì 28, sabato 30 e domenica 1° dicembre;

★★★ venerdì 29 novembre.

♉ Toro: voto 7.

La settimana sarà contraddistinta da possibili difficoltà con alti e bassi, ma ciò non vi impedirà di avanzare verso i traguardi prefissati. L'influsso della Luna vi guiderà verso una maggiore introspezione, spingendovi a ricaricare le energie per affrontare eventuali imprevisti. In amore, vivrete un periodo di chiarimenti con la persona amata, trasformando le tensioni in opportunità di crescita.

Aprirvi al dialogo sincero sarà fondamentale per superare eventuali malintesi. Per chi è single, ci saranno piccoli segnali che potrebbero preannunciare incontri significativi: sarà necessario mantenere la mente aperta per cogliere nuove opportunità. Sul fronte lavorativo, la determinazione farà la differenza. Anche se vi sentirete poco inclini alla collaborazione, il vostro intuito vi permetterà di affrontare le situazioni in modo creativo e produttivo.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno mercoledì 27 novembre;

mercoledì 27 novembre; ★★★★★ lunedì 25 e giovedì 28;

★★★★ martedì 26 e venerdì 29;

★★★ sabato 30 novembre;

★★ domenica 1° dicembre.

♊ Gemelli: voto 7. Il prossimo periodo vi vedrà particolarmente aperti al dialogo, un dono che rafforzerà le relazioni amorose. Per chi vive una storia di lunga data, le giornate saranno l'occasione per ristabilire armonia, lasciando indietro gelosie e insicurezze. Gli astri vi incoraggeranno a esprimere i vostri sentimenti senza paura, creando un clima di intimità e fiducia. Per i cuori solitari, le stelle offriranno la possibilità di fare incontri stimolanti: ogni evento sociale potrebbe nascondere piacevoli sorprese.

Sul lavoro, novità positive in arrivo: riconoscimenti o una promozione vi spingeranno a organizzare meglio le vostre risorse finanziarie. Non dimenticate di pianificare i progetti futuri con cura, approfittando di questo periodo favorevole.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 29 novembre;

venerdì 29 novembre; ★★★★★ sabato 30 e domenica 1;

★★★★ mercoledì 27 e giovedì 28;

★★★ martedì 26 novembre;

★★ lunedì 25 novembre.

♋ Cancro: voto 7. Questa settimana si prospetta promettente per chi desidera stabilità e serenità, soprattutto nei rapporti personali. Le relazioni di coppia troveranno nuovi spazi di dialogo e comprensione reciproca: sarà il momento di condividere sogni e progetti con chi amate, rafforzando il legame.

Anche i single avranno occasione di mettersi in gioco, con la possibilità di incontrare persone interessanti e affini. La sfera professionale porterà soddisfazioni tangibili, grazie a una combinazione di impegno e determinazione. Tenete alta la concentrazione e mantenete una visione chiara degli obiettivi: i risultati arriveranno, migliorando la vostra autostima e l'atmosfera sul lavoro. Concedetevi anche del tempo per rilassarvi, godendo della compagnia di familiari e amici.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno domenica 1° dicembre;

domenica 1° dicembre; ★★★★★ venerdì 29 e sabato 30;

★★★★ mercoledì 27 e giovedì 28;

★★★ lunedì 25 novembre;

★★ martedì 26 novembre.

♌ Leone: voto 6. Una settimana all’insegna dell’energia e del carisma per i nati sotto il segno del Leone.

Il favore delle stelle vi consentirà di brillare, sia nelle relazioni sentimentali che in ambito lavorativo. In amore, la capacità di ascoltare il partner e di rispondere ai suoi bisogni con empatia sarà un punto di forza: momenti di grande intimità vi attendono. Per i single, l’amore potrebbe arrivare quando meno ve lo aspettate: un incontro casuale potrebbe trasformarsi in qualcosa di speciale. Sul lavoro, sarete in grado di sfruttare al massimo le opportunità che si presenteranno. La vostra creatività sarà un motore importante per proporre nuove idee e ottenere risultati concreti. Non sottovalutate l’importanza del riposo per mantenere l’equilibrio.

La valutazione della settimana:

★★★★★ lunedì 25 e domenica 1;

★★★★ martedì 26, venerdì 29 e sabato 30;

★★★ mercoledì 27 novembre;

★★ giovedì 28 novembre.

♍ Vergine: voto 6.

Il periodo si aprirà con una voglia di ordine e concretezza che vi spingerà a mettere a fuoco le priorità. In ambito sentimentale, la vostra capacità di comprendere i bisogni del partner sarà fondamentale per mantenere serenità nella coppia. Evitate atteggiamenti troppo critici e lasciatevi andare a momenti di dolcezza e complicità. Per chi è alla ricerca dell’amore, gli astri consigliano di aprirsi a nuove esperienze: un evento sociale o un’attività collettiva potrebbe essere la chiave per fare un incontro significativo. Sul piano lavorativo, l’organizzazione sarà il vostro punto di forza. Nonostante alcuni imprevisti, riuscirete a gestire tutto con precisione e pragmatismo. Dedicate qualche momento anche alla cura del corpo e della mente, per affrontare le giornate con energia e serenità.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ martedì 26 e mercoledì 27;

★★★★ lunedì 25, sabato 30 e domenica 1;

★★★ giovedì 28 novembre;

★★ venerdì 29 novembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 10. L'oroscopo della settimana dal 25 novembre al 1° dicembre prospetta giornate ricche di soddisfazioni. L’ingresso della Luna nel vostro segno accenderà il vostro fascino naturale, rendendovi magnetici agli occhi di chi vi circonda. In amore, le relazioni stabili vivranno momenti di rinnovata complicità, grazie alla vostra capacità di comprendere e assecondare i desideri del partner. Sarete capaci di organizzare sorprese inaspettate, che renderanno la relazione più vivace e intensa.

Per i single, gli astri promettono incontri significativi: basterà mostrare la vostra naturale eleganza e spontaneità per attirare l’attenzione di chi vale davvero. Sul lavoro, vi distinguerete per l’abilità nel mantenere un clima armonioso e produttivo, conquistando il consenso di colleghi e superiori. Le stelle suggeriscono di osare un po’ di più nei progetti personali: l’intuizione sarà il vostro asso nella manica per ottenere risultati concreti.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno lunedì 25 novembre;

lunedì 25 novembre; ★★★★★ martedì 26, giovedì 28 e sabato 30;

★★★★ mercoledì 27, venerdì 29 e domenica 1.

♏ Scorpione: voto 9. Durante questa settimana il cielo astrale vi invita a fare chiarezza nei vostri obiettivi, tanto in amore quanto nella carriera.

Le relazioni di coppia godranno di un periodo di serenità, in cui sarà più facile dialogare e trovare soluzioni condivise. Mostrare disponibilità all’ascolto rafforzerà il legame con chi amate, trasformando eventuali tensioni in momenti di crescita. I cuori solitari potrebbero ritrovarsi a pensare a una vecchia conoscenza: se c’è ancora qualcosa di irrisolto, questo è il momento per dare una svolta alla situazione. Nel lavoro, vi sentirete particolarmente motivati, sfruttando al massimo il vostro pragmatismo per ottenere risultati brillanti. La settimana sarà propizia per chi desidera proporre idee innovative o risolvere questioni rimaste in sospeso.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 28 novembre;

giovedì 28 novembre; ★★★★★ mercoledì 27 e venerdì 29;

★★★★ lunedì 25, martedì 26, sabato 30 e domenica 1.

♐ Sagittario: voto 8.

La prossima settimana si aprirà con un’energia vibrante e positiva. In amore, la passione sarà il motore principale, spingendovi a intensificare il legame con il partner attraverso gesti carichi di significato. Per chi è single, il fascino sarà un’arma vincente, rendendo facile avvicinarsi a nuove persone e instaurare legami che potrebbero rivelarsi profondi. Sul fronte lavorativo, vi attende un periodo di grande efficienza e creatività. Sarete in grado di affrontare ogni compito con spirito propositivo, guadagnandovi apprezzamenti e, in alcuni casi, opportunità per avanzamenti di carriera. Gli astri favoriranno anche le relazioni sociali, portandovi a trascorrere serate piacevoli in compagnia di amici o familiari.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 30 novembre;

sabato 30 novembre; ★★★★★ venerdì 29 e domenica 1;

★★★★ lunedì 25, mercoledì 27 e giovedì 28;

★★★ martedì 26 novembre.

♑ Capricorno: voto 5. La settimana darà un’opportunità per concentrarsi su ciò che realmente conta, sia nella sfera affettiva che professionale. In amore, potrebbero emergere piccoli malintesi, ma il dialogo aperto e onesto vi permetterà di superare ogni divergenza. Le relazioni a lungo termine necessiteranno di un pizzico di romanticismo in più, che potrete offrire con gesti semplici ma sentiti. I single saranno chiamati a mettere da parte la timidezza e a osare di più: gli incontri interessanti non mancheranno, ma richiederanno un approccio deciso. Sul lavoro, la determinazione sarà fondamentale per affrontare una fase in cui alcuni progetti sembreranno rallentare. Le stelle consigliano di mantenere una visione a lungo termine, evitando decisioni impulsive.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ domenica 1° dicembre;

★★★★ lunedì 25, martedì 26, venerdì 29 e sabato 30;

★★★ giovedì 28 novembre;

★★ mercoledì 27 novembre.

♒ Acquario: voto 6. La settimana vi vedrà protagonisti di un periodo dinamico, caratterizzato da un’energia crescente. In amore, la relazione con il partner sarà arricchita da momenti di intensa sintonia emotiva, che rafforzeranno il legame e porteranno un tocco di magia nella vita quotidiana. Per i single, il desiderio di nuove esperienze vi guiderà verso incontri stimolanti, in cui la complicità potrebbe nascere al primo sguardo. Nel lavoro, sarete apprezzati per la vostra capacità di adattarvi ai cambiamenti, mantenendo un atteggiamento positivo anche nelle situazioni più complesse. Le stelle favoriscono inoltre i progetti collettivi, nei quali saprete emergere come leader naturali.

La valutazione della settimana:

★★★★★ lunedì 25 e martedì 26;

★★★★ mercoledì 27, giovedì 28 e domenica 1;

★★★ sabato 30 novembre;

★★ venerdì 29 novembre.

♓ Pesci: voto 6. Questa settimana vi regalerà una piacevole stabilità, che vi permetterà di concentrarvi su ciò che conta davvero. In amore, le relazioni di coppia beneficeranno di un’atmosfera serena, in cui il dialogo sincero e la comprensione reciproca saranno protagonisti. I single, invece, potrebbero trovarsi a rivalutare una persona conosciuta di recente: non sottovalutate il potenziale di un legame nato in modo inaspettato. Sul lavoro, la vostra dedizione sarà premiata, con risultati che rafforzeranno la fiducia nelle vostre capacità. Le stelle suggeriscono di puntare sulla collaborazione e sul lavoro di squadra per massimizzare i successi e costruire solide basi per il futuro.

La graduatoria settimanale con le stelle: