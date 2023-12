L'Oroscopo del mese è pronto a stilare le previsioni astrologiche di gennaio 2024. Il primo mese dell'anno è sempre quello dei buoni propositi, delle speranze e delle novità. Il periodo invita a guardare avanti, a lasciare alle spalle il passato e a progettare il futuro. Il mese vedrà tutti i segni protagonisti, chi in un campo e chi in un altro. La passione e l'audacia sarà di casa ai nativi dell'Ariete, mentre la serenità e la dolcezza incontrerà i cuori dei nati in Toro, sarà un mese libero da vincoli per il Sagittario, mentre l'Acquario avrà una certa originalità.

Gennaio 2024, previsioni zodiacali del mese dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Il mese iniziale dell'anno nuovo vi vedrà protagonisti in ogni campo. In amore, sarete passionali, audaci e irresistibili. In coppia, vivrete momenti intensi e appassionanti con il vostro partner, riscoprendo la complicità e la fiducia. Single, avrete l'occasione di incontrare una persona speciale, che vi farà battere il cuore e vi farà sognare. In famiglia, sarete affettuosi, generosi e protettivi. Vi dedicherete ai vostri cari, cercando di rendere loro la vita più bella e confortevole. Nel lavoro, sarete dinamici, creativi e vincenti. Affronterete ogni sfida con determinazione, ottenendo ottimi risultati e riconoscimenti.

Il motto per gennaio, per voi dell'Ariete sarà: "Chi osa vince!".

Toro - Il mese di gennaio 2024 vi porterà stabilità e serenità in ogni campo. In amore, sarete dolci, fedeli e romantici. In coppia, vivrete momenti tranquilli e rilassanti con il vostro partner, consolidando il vostro rapporto e i vostri progetti. Se single avrete la possibilità di conoscere una persona affidabile, che vi darà sicurezza e vi farà sentire bene.

In famiglia, sarete armoniosi, pazienti e collaborativi. Vi occuperete dei vostri cari, cercando di mantenere un clima di pace e di dialogo. Nel lavoro, sarete prudenti, metodici e efficaci. Svolgerete ogni compito con cura, ottenendo buoni risultati e apprezzamenti. Il saggio detto per i nati nel segno del Toro sarà: "Chi va piano va sano!".

Gemelli - I prossimi trenta giorni vi regaleranno novità e cambiamenti in ogni campo. In amore, sarete curiosi, comunicativi e divertenti. In coppia, vivrete momenti vari e stimolanti con il vostro partner, scoprendo nuovi aspetti e nuove sfaccettature. Single, avrete l'opportunità di incontrare una persona interessante, che vi farà scoprire nuovi mondi e nuove emozioni. In famiglia, sarete vivaci, socievoli e originali. Vi relazionerete con i vostri cari, cercando di coinvolgerli in attività divertenti e creative. Nel lavoro, sarete versatili, ingegnosi e brillanti. Affronterete ogni situazione con flessibilità, ottenendo ottimi risultati e innovazioni. L'input di gennaio sarà: "Chi cambia vince".

Cancro - Il mese di gennaio vi offrirà emozioni e sensazioni in ogni campo. In amore, sarete sensibili, teneri e affascinanti. In coppia, vivrete momenti profondi e romantici con il vostro partner, esprimendo i vostri sentimenti e le vostre emozioni. Single, avrete la possibilità di allacciare una bella relazione una persona speciale, il che vi farà provare sensazioni uniche e vi farà emozionare. In famiglia, sarete protettivi, premurosi e accoglienti. Vi prenderete cura dei vostri cari, cercando di rendere loro la vita più dolce e confortevole. Nel lavoro, sarete intuitivi, fantasiosi e talentuosi. Affronterete ogni sfida con sensibilità, ottenendo ottimi risultati e soddisfazioni. Il vostro slogan sarà: "Chi sa ascoltare vince!".

Leone - Il mese di apertura del nuovo anno vi darà forza e coraggio in ogni campo. In amore, sarete fieri, generosi e magnetici. In coppia, vivrete momenti ardenti e avventurosi con il vostro partner, dimostrando il vostro carattere e il vostro fascino. Single, avrete l’opportunità di incontrare una persona forte, che vi sfiderà e vi farà vibrare. In famiglia, sarete leader, altruisti e carismatici. Vi imporrete con i vostri cari, cercando di guidarli e di aiutarli. Nel lavoro, sarete ambiziosi, creativi e determinati. Affronterete ogni ostacolo con audacia, ottenendo ottimi risultati e prestigio. Il vostro detto sarà: “Chi comanda vince!”.

Vergine - Il mese di gennaio vi porterà ordine e armonia in ogni campo.

In amore, sarete modesti, fedeli e gentili. In coppia, vivrete momenti sereni e confortevoli con il vostro partner, apprezzando ogni istante vissuto in armonia con chi amate. Il rapporto e i vostri valori saranno sempre sopra tutto e tutti. Single, avrete la possibilità di incontrare un''anima dolce, buona e assai affidabile, che vi darà sicurezza e vi farà stare bene in ogni situazione. In famiglia, sarete ordinati, pazienti e collaborativi. Vi occuperete delle persone che avete a cuore, cercando di organizzare e di risolvere ogni loro problema. Nel lavoro, sarete precisi, metodici e efficienti. Svolgerete ogni compito con cura, ottenendo buoni risultati e apprezzamenti. Il vostro slogan per voi della Vergine, sarà: “Chi è sereno vince!”.

Previsioni astrali del primo mese del nuovo anno: segni della seconda sestina zodiacale

Bilancia - Il prossimo mese regalerà bellezza e tanto buon equilibrio in ogni campo della vita. In amore, sarete eleganti, affabili e seducenti. In coppia, vivrete momenti raffinati e piacevoli con il vostro partner, mostrando il vostro gusto e il vostro charme. Single, avrete l'occasione di destare la curiosità di una persona assai gradevole e piacente, che vi conquisterà e vi farà divertire da pazzi! In famiglia, sarete armoniosi, diplomatici e socievoli. Vi relazionerete con i vostri cari, cercando di mediare e di conciliare. Nel lavoro, sarete estrosi, ingegnosi e brillanti. Affronterete ogni situazione con eleganza, ottenendo ottimi risultati e complimenti.

Il vostro motto, per ogni persona della Bilancia sarà: “Chi piace vince!”.

Scorpione - Il mese con la festa dell’epifania vi offrirà intensità e trasformazione in ogni campo. In amore, sarete profondi, passionali e misteriosi. In coppia, vivrete momenti forti e travolgenti con il vostro partner, esplorando il vostro lato oscuro e il vostro potere. Single, avrete la possibilità di incontrare una persona magnetica, che vi attrarrà e vi farà impazzire. In famiglia, sarete protettivi, leali e risoluti. Vi mostrerete collaborativi e disponibili nei riguardi dei vostri cari, cercando di difenderli e di sostenerli. Nel lavoro, sarete intuitivi, strategici e vincenti. Affronterete ogni problema con intelligenza, ottenendo ottimi risultati e successi.

Il saggio detto per i nativi dello Scorpione a gennaio sarà: “Chi sa vince!”.

Sagittario - Il mese di gennaio vi regalerà avventure e libertà, svincolati in ogni campo. In amore, sarete ottimisti, generosi e divertenti. In coppia, vivrete momenti esotici e originali con il vostro partner, scoprendo nuove culture e nuove esperienze. Single, avrete l’opportunità di incontrare la dolce metà in un contesto avventuroso, vi accompagnerà in un bel viaggio e vi farà conoscere tante cose nuove. In famiglia, sarete aperti, sinceri e allegri. Vi relazionerete con i vostri cari, cercando di condividere con loro le vostre passioni e le vostre visioni. Nel lavoro, sarete curiosi, innovativi e brillanti. Affronterete ogni situazione con entusiasmo, ottenendo ottimi risultati e novità.

La massima per voi Sagittario a gennaio sarà: “Chi è libero vince!”.

Capricorno - Gennaio sarà il mese delle speranze e delle novità vi porterà responsabilità e successo in ogni campo. In amore, sarete seri, fedeli e rispettosi. In coppia, vivrete momenti solidi e sicuri con il vostro partner, apprezzando il vostro rapporto e i vostri obiettivi. Single, avrete la possibilità di istaurare un dialogo interessante con una persona matura ma dal fisico mozzafiato, capace di dare stabilità facendovi crescere sentimentalmente. In famiglia, sarete ordinati, pazienti e collaborativi. Vi occuperete di chi avete accanto, cercando di organizzare e di risolvere ogni situazione. Nel lavoro, sarete ambiziosi, determinati e vincenti.

Affronterete ogni ostacolo con competenza, ottenendo ottimi risultati e prestigio. Lo slogan per il Capricorno sarà: “Chi spera vince!”.

Acquario - Il mese dei buoni propositi vi regalerà originalità e cambiamento in ogni campo. In amore, sarete eccentrici, affabili e seducenti. In coppia, vivrete momenti sorprendenti e piacevoli con il vostro partner, mostrando il vostro gusto e il vostro charme. Single, preparatevi a conoscere la persona che vi farà perdere letteralmente la testa. Simpatica e capace conquistarvi, vi farà divertire tantissimo. In famiglia, sarete armoniosi, diplomatici e socievoli con i componenti del nucleo. Vi relazionerete con i vostri cari, cercando di mediare e di conciliare.

Nel lavoro, sarete estrosi, ingegnosi e brillanti. Affronterete ogni situazione con eleganza, ottenendo ottimi risultati e complimenti. Il detto del mese per l'Acquario sarà: “Chi cambia vince!”.

Pesci - Il primo mese dell’anno vi offrirà sensibilità e creatività in ogni campo. In amore sarete romantici, teneri e affascinanti. In coppia, vivrete momenti profondi e quasi magici con il vostro partner, esprimendo i vostri sentimenti e le vostre emozioni senza alcun tabù. Single, avrete la fortuna di incontrare una persona dal volto gentile e dallo sguardo magnetico, che vi farà provare sensazioni uniche e vi farà emozionare come mai prima d'ora. In famiglia, sarete iper-protettivi, premurosi e accoglienti. Vi metterete volentieri dalla parte dei vostri cari, cercando di rendere loro la vita più dolce e confortevole. Nel lavoro sarete intuitivi, fantasiosi e talentuosi. Affronterete ogni situazione con sensibilità, ottenendo ottimi risultati e soddisfazioni. Il motto per il segno dei Pesci sarà: “Chi sogna vince!”.