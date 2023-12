Sta entrando sempre più nel vivo il mese di dicembre per tutti i segni zodiacali, è quindi il momento di approfondire l'oroscopo del 5 dicembre 2023 con le novità e i cambiamenti che arriveranno nella giornata per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Le previsioni astrologiche

Ariete: in amore in questi giorni si definirà un rapporto importante e alcune relazioni che stanno faticando non per forza si andranno a chiudere. Nel lavoro dovete fare i conti con una certa agitazione.

Toro: per i sentimenti è una giornata di riflessione, Venere inizia ora un transito in opposizione.

Nel lavoro qualcosa non va e l'energia potrebbe venire meno.

Gemelli: a livello sentimentale ci sono dei contrasti in una storia e i diversi pianeti dissonanti invitano alla prudenza. Nel lavoro Giove porta qualche piccola preoccupazione.

Cancro: in amore ci sono diversi pianeti favorevoli quindi sarà possibile vincere una piccola sfida, nel complesso adesso ritrovate la voglia di rimettervi in gioco. A livello lavorativo le cose che fate ora saranno importanti in vista del futuro.

Leone: a livello sentimentale queste sono delle giornate importanti per le coppie che stanno insieme da tempo. Nel lavoro bisogna cercare di ottenere il massimo.

Vergine: in amore è una giornata che porta maggiore capacità di intesa, torna una grande voglia di fare.

Nel lavoro curate le relazioni in questa fase e non lasciate nulla al caso.

Bilancia: per i sentimenti è la giornata ideale per parlare di questioni importanti, cercate di risolvere qualche dissapore. A livello lavorativo da ora sarà possibile programmare dei progetti importanti dopo un periodo faticoso.

Scorpione: a livello amoroso è un periodo di lento recupero, in particolare se ci sono state delle difficoltà.

Nel lavoro ci sarà modo di fare una scelta di rilievo nel corso delle prossime ore.

Sagittario: a livello sentimentale la giornata chiede un po' di attenzione, cercate di superare i problemi personali. Nel lavoro è possibile che ci siano dei cambiamenti, comunque momento importante.

Capricorno: in amore ora parlare di una storia è più facile con Venere favorevole, quindi ci sarà la possibilità di iniziare una nuova relazione.

Nel lavoro è una giornata particolare e riceverete delle buone conferme.

Acquario: nei sentimenti c'è da recuperare, la fine del mese comunque porterà nuove opportunità. Nel lavoro fate il minimo indispensabile non esagerate.

Pesci: in amore la Luna è in opposizione e vi sentite maggiormente agitati. Nel lavoro potreste arrabbiarvi per motivi banali, tenete a bada il nervoso.