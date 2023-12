L'oroscopo di martedì 5 dicembre ha in serbo tante sorprese. I segni zodiacali verranno messi alla prova sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale. Alcuni mostreranno una spiccata socialità, mentre altri tenderanno a chiudersi in se stessi. Disponibile anche una classifica che mette in evidenza la situazione generale del giorno.

In particolare la Vergine si farà trasportare da sentimenti verso la persona amata, mentre il Cancro affronterà questa giornata in modo spensierato. Il Leone deciderà di apportare dei cambiamenti e i Gemelli saranno stressati.

La classifica del giorno secondo l'oroscopo del 5 dicembre

Vergine (1° posto): la vita di coppia andrà a gonfie vele. Vi sentirete a vostro agio con il partner perché vi aiuterete a vicenda. Il supporto costante vi consentirà di intraprendere nuove sfide.

Sagittario (2° posto): osserverete i comportamenti delle persone accanto a voi. Li studierete con attenzione, in modo da poter agire di conseguenza. Sarete spigliati, arguti e notevolmente brillanti.

Ariete (3° posto): le sfide non mancheranno. Ci saranno tante prove da affrontare, alcune più difficili di altre. Nonostante questo, mostrerete una spiccata forza decisionale. Riuscirete a imporvi sulla sorte e a scegliere il vostro destino.

Acquario (4° posto): vi impegnerete molto sul posto di lavoro.

Vorrete essere notati dal capo e dai colleghi di lavoro. Sicuramente, la vostra energia non passerà inosservata, ma attenzione a non esagerare.

Scorpione (5° posto): deciderete di riprendere l'attività fisica. Vorrete tornare in forma per aumentare la vostra autostima. Iniziate gradualmente, in modo da non sovraccaricarvi.

Cancro (6° posto): assumerete un atteggiamento sereno.

Non vi farete influenzare dalle critiche, ma cercherete di camminare sempre a testa alta. Vi piacerà farvi ascoltare dagli amici ed esprimere la vostra opinione.

Leone (7° posto): avrete bisogno di apportare dei cambiamenti all'interno della vostra routine quotidiana. Proverete a sfruttare il tempo in modo diverso. Non avrete alcuna intenzione di rinunciare agli hobby preferiti.

Toro (8° posto): sarete stanchi di litigare con il partner. Avrete bisogno di prendere le distanze da ciò che vi fa stare male. Parlatene apertamente senza nascondervi dietro a un dito.

Capricorno (9° posto): avrete la sensazione di non riuscire a comunicare con il partner. Le vostre parole non saranno abbastanza efficaci da aprire nuovi spunti di riflessione. Ci sarà un breve allontanamento.

Pesci (10° posto): la fortuna non vi accompagnerà durante questa giornata. Non sarete abbastanza selettivi nelle amicizie. Questo porterà a delusioni difficili da cancellare, anche in ambito sentimentale.

Bilancia (11° posto): riceverete una brutta delusione. Avrete bisogno di tempo per superarla. Non forzate i vostri sentimenti e di stare con le persone che vi vogliono bene.

Gemelli (12° posto): questa giornata sarà più impegnativa del previsto. Porta a termine tutti gli incarichi apparirà quasi impossibile. Lo stress, inoltre, potrebbe essere fin troppo aggressivo.