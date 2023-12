Arriva la prima festività del mese di dicembre e continua il percorso astrologico per tutti i segni zodiacali. Leggiamo quindi di seguito le previsioni e l'oroscopo di venerdì 8 dicembre 2023, giorno dell'Immacolata Concezione, con le novità dal punto di vista sentimentale e professionale dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina astrologica

Ariete: in amore non tutto è chiaro in questi giorni, è un momento di verifica per voi. Nel lavoro ci sono dei momenti che richiedono un po' di pazienza, è meglio evitare conflitti.

Toro: per i sentimenti c'è voglia di recuperare, ma se una frattura è ormai insanabile bisognerà guardare oltre.

Nel lavoro non perdete quello che avete, ci sono delle situazioni che vanno chiarite.

Gemelli: a livello sentimentale è meglio cercare la verità, siate cauti e non fate troppe cose. Nel lavoro fate attenzione a non sprecare troppe energie e a non tornare a casa troppo stanchi.

Cancro: in amore Luna ancora nervosa, ci vorrà pazienza nei rapporti con gli altri. A livello lavorativo recuperate ora un'intesa, sarà più semplice in questa fase otterrete un buon successo.

Leone: a livello sentimentale questi è un fine settimana che potrà portare qualche momento di incertezza, in particolare chi ha due storie in ballo da tempo. Nel lavoro in questo momento siete preoccupati per i troppi impegni.

Vergine: per i sentimenti le prossime giornate porteranno emozioni sincere, se c'è voglia di cambiare fatelo adesso.

Nel lavoro è un periodo di recupero in particolare per coloro che sono rimasti fermi negli ultimi tempi.

La seconda sestina

Bilancia: a livello sentimentale le prossime giornate saranno interessanti, le storie nate adesso procedono bene. Nel lavoro le varie attività dovranno essere rafforzate in questo periodo dell'anno.

Scorpione: in amore le stelle sono interessanti nel corso di questo fine settimana, anche i cuori solitari avranno qualcosa in più.

Nel lavoro Giove in opposizione chiede una maggiore attenzione alle questioni economiche.

Sagittario: in amore entro la fine della settimana si potrà risolvere un problema, intanto questo è il giorno giusto per fare delle cose impegnative. Nel lavoro se ci sono delle discussioni sarà importante parlare e fare chiarezza.

Capricorno: a livello sentimentale siete cauti visto che la Luna è contraria, potranno risolversi comunque dei piccoli problemi.

Nel lavoro c'è qualcosa da rivedere, attenzione a qualcuno che è contro di noi.

Acquario: per i sentimenti c'è qualcosa di strano c'è, comunque non è la giornata migliore per fare delle polemiche. A livello lavorativo se avete un'attività commerciale, progressi e qualcosa di speciale in.

Pesci: in amore è la giornata ideale per mettere fine a qualche polemica, il cielo è migliore anche perché Venere è favorevole. Nel lavoro si avvicina il successo, finalmente qualcuno si accorgerà delle vostre capacità.