L'oroscopo dall'11 al 17 novembre è pronto a valutare la seconda settimana del mese in corso. In primo piano ci sono i Gemelli, voto 10, con previsioni che promettono giornate ricche di soddisfazioni e successi sia nella vita personale che professionale. L’influenza della Luna sarà particolarmente favorevole per l’Ariete, che ottiene un voto 9. Subito dopo, ci sono il Toro e il Capricorno, entrambi con un solido voto 8. Al contrario, gli Scorpione dovranno affrontare alcune giornate difficili: per loro il voto è un 5.

Oroscopo della settimana, voti e previsioni zodiacali dall'Ariete alla Vergine

♈ Ariete: voto 9. Periodo altamente fortunato. La settimana inizierà sotto i migliori auspici, con numerosi pianeti allineati a sostenervi in amore e nelle relazioni. Gli affetti saranno in primo piano, con buone prospettive per chi è già in coppia e si sente particolarmente in sintonia con il partner. I single, invece, si troveranno in una fase sociale molto vivace, con possibilità di incontri interessanti. È probabile che una persona speciale sia già affascinata da voi, non siate timidi: il momento è favorevole. Nel campo lavorativo, nuove idee e progetti prenderanno forma, grazie a una creatività ispirata che potrebbe perfino trasformare un hobby in un’attività fruttuosa.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno martedì 12 novembre (Luna nel segno);

martedì 12 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 11 e mercoledì 13;

★★★★ giovedì 14, venerdì 15, sabato 16 e domenica 17.

♉ Toro: voto 8. Per il Toro, martedì e mercoledì saranno giorni particolarmente propizi e all'insegna della buona stella, complice il favore di diversi astri che renderanno queste giornate ideali per consolidare i rapporti familiari.

Si tratta di un periodo di riflessione, più che di azione, è il momento giusto per godersi la serenità della casa, dedicarsi al partner o passare del tempo con i figli. In ambito professionale, mantenete la calma e pensate positivo: chi gestisce un’attività indipendente farebbe bene a pianificare la ripresa già da adesso, per farsi trovare pronti quando le cose miglioreranno.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno giovedì 14 novembre (Luna nel segno);

giovedì 14 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ venerdì 15 e sabato 16;

★★★★ martedì 12, mercoledì 13 e domenica 17;

★★★ lunedì 11 novembre.

♊ Gemelli: voto 10. I Gemelli inizieranno la settimana in grande stile, con un martedì senza ostacoli che sarà perfetto per risolvere piccole questioni personali o per affrontare situazioni lasciate in sospeso. In amore, ci sarà una forte voglia di attenzioni da parte del partner, e questa esigenza non passerà inosservata: la Luna nel segno vi renderà particolarmente attraenti e romantici, perfetti per trascorrere momenti di intimità. Anche i single avranno energia e vitalità, grazie al sostegno e alla positività dei familiari.

Sul lavoro, la settimana si prospetta intensa: la Luna vi darà quello slancio necessario per prendere decisioni rapide e incisive, senza lasciar spazio ai ripensamenti.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 16 novembre (Luna nel segno);

sabato 16 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 12, giovedì 14 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11, mercoledì 13 e sabato 16.

♋ Cancro: voto 6. Per il Cancro, la settimana sarà piuttosto tranquilla, con un inizio moderato ma stabile. Una serie di impegni, soprattutto nel contesto familiare, potrebbero rendere l’agenda particolarmente piena. Nel rapporto con la persona amata, potrete godere di momenti di serenità e di un’intesa spontanea, preziosa per rafforzare il legame. Tuttavia, se ci sono stati problemi di comunicazione, potrebbe essere il momento di usare un approccio più delicato per ristabilire l’armonia.

Qualche tensione familiare è possibile, ma con il giusto polso riuscirete a ristabilire la calma e a mantenere buoni rapporti.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ martedì 12 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11, mercoledì 13 e sabato 12;

★★★ giovedì 14 novembre;

★★ venerdì 15 novembre.

♌ Leone: voto 7. La settimana del Leone sarà contraddistinta da alti e bassi, con alcune giornate promettenti. Il periodo può riservare sorprese, ma solo se affrontato con determinazione. In amore, se il legame di coppia appare un po’ spento, sarà utile aggiungere un pizzico di mistero per ravvivare la relazione. Un tocco di intrigo potrà riaccendere la passione e ridare slancio al rapporto. Per i single, il momento è adatto per riflettere sulle proprie aspettative sentimentali, magari facendo chiarezza su cosa desiderano davvero per il futuro.

Nel lavoro, potrebbe essere necessario rimandare un progetto importante: meglio non rischiare quando la situazione non è del tutto favorevole.

La valutazione della settimana:

Top del giorno mercoledì 13 novembre;

mercoledì 13 novembre; ★★★★★ lunedì 11 e giovedì 14;

★★★★ martedì 12 e venerdì 15;

★★★ sabato 16 novembre;

★★ domenica 17 novembre.

♍ Vergine: voto 7. Una settimana scandita da alti e bassi, con un buon inizio che potrebbe essere seguito da qualche complicazione. Il periodo mattutino e le prime ore del pomeriggio promettono positività, ma sul finale qualcosa potrebbe variare, generando qualche incomprensione in ambito familiare o tra amici. In amore, il vostro intuito sarà un valido alleato, aiutandovi a capire meglio i desideri della persona amata.

Approfittate della vostra capacità comunicativa per risolvere eventuali problemi di coppia. I single, invece, sentiranno la necessità di prendersi cura del proprio benessere, magari adottando uno stile di vita più salutare. Nel lavoro, è consigliabile evitare di sovraccaricarsi di impegni: il corpo potrebbe mandare segnali di stanchezza, meglio non ignorarli.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno venerdì 15 novembre;

venerdì 15 novembre; ★★★★★ sabato 16 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11 e giovedì 14;

★★★ mercoledì 13 novembre;

★★ martedì 12 novembre.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 7. Per la Bilancia, giornate positive ma con qualche cautela da non sottovalutare.

Anche se gli eventi si prospettano generalmente favorevoli, sarà importante non abbassare la guardia per evitare che piccoli errori o contrattempi compromettano i vostri sforzi. In amore, alcuni di voi potrebbero avvertire la necessità di rivedere un legame, liberandosi da vecchi risentimenti per dare spazio a nuovi sentimenti. Le basi per ravvivare il rapporto con il partner ci sono tutte, purché dedichiate più tempo alla vostra relazione. I single, influenzati da una Luna particolarmente attenta, saranno capaci di percepire i bisogni di chi è loro vicino, mantenendo un cuore gentile e altruista anche se qualche piccola delusione amorosa rischia di creare nervosismo. Con serenità, vi ritroverete pronti a sostenere i familiari e a fare loro da guida.

Nel lavoro, mantenere sangue freddo sarà la chiave per costruire un futuro solido. Il panorama promette evoluzioni positive.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno domenica 17 novembre;

domenica 17 novembre; ★★★★★ lunedì 11 e sabato 16;

★★★★ martedì 12 e venerdì 15;

★★★ giovedì 14 novembre;

★★ mercoledì 13 novembre.

♏ Scorpione: voto 5. Per lo Scorpione, la settimana richiede attenzione nel campo delle relazioni, con una certa tendenza a ritornare su questioni spinose. Il periodo presenta diverse giornate difficili da superare. Potreste essere particolarmente polemici, specialmente con persone che non vi sono favorevoli, o potreste sentirvi tentati a riallacciare rapporti con qualcuno del passato.

Il consiglio è quello di valutare con cura ogni contatto per evitare incomprensioni. Fisicamente, state recuperando energia, ma sarà importante risolvere rapidamente questioni personali o lavorative per alleggerirvi mentalmente. Verso la fine della settimana il vigore tornerà a crescere, anche se sarà prudente fare attenzione a spese non previste, soprattutto se vi sono familiari che tendono a spendere con leggerezza.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ venerdì 15 novembre

★★★★ mercoledì 13, giovedì 14, sabato 16 e domenica 17;

★★★ martedì 12 novembre;

★★ lunedì 11 novembre.

♐ Sagittario: voto 6. La settimana del Sagittario brilla sotto una buona stella: con una Luna armoniosa e un’atmosfera tranquilla, vi sentirete in pace con voi stessi e con gli altri.

Non ci saranno grandi problemi da risolvere, permettendovi di accantonare le preoccupazioni e godervi momenti di benessere. In amore, il cielo risplende di positività, invitandovi a dedicare più attenzioni al partner e a coltivare il legame con serenità. Chi è libero da legami sentimentali avrà giornate piacevoli, grazie a un’influenza solare che vi aiuterà a diffondere gioia e buonumore tra chi vi circonda. Sul lavoro, la pazienza sarà un alleato prezioso: sfruttatela per superare questioni delicate e per garantire stabilità a lungo termine. Per alcuni, potrebbero presentarsi cambiamenti inaspettati che richiederanno un atteggiamento propositivo per affrontarli al meglio.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

★★★★★ mercoledì 13 e giovedì 14;

★★★★ lunedì 11, martedì 12 e venerdì 15;

★★★ domenica 17 novembre;

★★ sabato 16 novembre.

♑ Capricorno: voto 8.

Il Capricorno vivrà una settimana di recupero fisico e mentale, con un’energia rinnovata che vi accompagnerà fino a domenica. Riceverete forse notizie inattese da un familiare lontano o potreste essere coinvolti in conversazioni che vi porteranno conforto e positività. Per chi è impegnato in questioni delicate sul lavoro, potrebbe giungere un incoraggiamento importante da un superiore o una persona influente. Tuttavia, le relazioni interpersonali richiederanno una gestione attenta: una possibile discussione con amici o colleghi potrebbe scatenare incomprensioni, meglio mantenere il dialogo sereno. Infine, questa settimana invita al cambiamento, anche in amore: non sottovalutate l’effetto di una piccola trasformazione nella routine per riscoprire nuove emozioni insieme alla persona amata.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno lunedì 11 novembre (Venere in Capricorno);

lunedì 11 novembre (Venere in Capricorno); ★★★★★ martedì 12 e mercoledì 13;

★★★★ giovedì 14, sabato 16 e domenica 17;

★★★ venerdì 15 novembre.

♒ Acquario: voto 6. Per l’Acquario si prospetta una settimana buona e serena, che porta un senso di leggerezza nonostante alcuni alti e bassi. Questo periodo vi invita a godervi la semplicità dei rapporti e a ritrovare entusiasmo nei piccoli gesti. In amore, la vostra fantasia e creatività saranno decisive per rafforzare il legame, riportando passione e complicità nella relazione. Anche per chi è solo, la settimana si prospetta piacevole, e gli affetti familiari vi daranno il calore di cui avete bisogno. Nel campo professionale, il buonsenso sarà essenziale per smorzare eventuali conflitti e ristabilire l’equilibrio con chi collabora con voi. All’orizzonte sono in arrivo piacevoli novità, abbiate fiducia e lasciate che gli eventi seguano il loro corso naturale.

La valutazione della settimana:

★★★★★ sabato 16 e domenica 17;

★★★★ lunedì 11, martedì 12 e venerdì 15;

★★★ mercoledì 13 novembre;

★★ giovedì 14 novembre.

♓ Pesci: voto 6. Per i Pesci, questa settimana sarà all’insegna di un’intesa crescente con la persona amata, con un forte desiderio di rafforzare il rapporto. Venere e Nettuno saranno dalla vostra parte, portando armonia e comprensione. Anche se il momento generale può sembrare sfidante, il loro sostegno vi aiuterà a superare ogni ostacolo. Alcuni di voi potrebbero essere chiamati a risolvere problemi in famiglia, ma sarà fondamentale per voi mantenere la calma e ricercare una maggiore serenità, vista la stanchezza accumulata. Questo è il periodo ideale per adottare misure di protezione, sia in ambito personale sia professionale, per recuperare energia.

La graduatoria settimanale con le stelle: