L'oroscopo dell'undici novembre è influenzato dalla Luna in Pesci, che porta emozioni a fior di pelle, voglia di esplorare ma anche di solitudine. In queste 24 ore d'inizio settimana, il Pesci domina la classifica con il 1° posto, mentre lo Scorpione occupa il 3° come conseguenza di un grande dinamismo. Nella top 4 del giorno figurano anche il Toro, che parte con il piede giusto, e il Cancro, pronto a cogliere ogni sfida. Amore, lavoro, benessere, fortuna, soldi, famiglia e relazioni sociali: approfondiamo ogni dettaglio passando in rassegna le previsioni del giorno di ciascun segno con relativa classifica.

Classifica e oroscopo del giorno 11 novembre 2024: dai peggiori ai migliori

Ariete: 12° posto - solita routine quotidiana ma questa giornata promette di essere complessa più del normale. I progetti a lungo termine, sia lavorativi che sentimentali, andrebbero rimandati. Dietro agli ostacoli si celano delle opportunità di raggiungere ciò che si desidera. Potreste ritrovare un oggetto smarrito o risentire una persona cara. Non aspettate troppo: fate voi il primo passo. Le coppie avranno diverse questioni da risolvere insieme e questo potrebbe comportare litigi e malcontento.

Leone: 11° posto - l'Oroscopo del giorno vi vede un po’ assonnati e poco concentrati, complice forse un weekend complesso.

Il dovere chiama e voi non potete ignorarlo. Anche se i familiari o i colleghi vi richiedono impegno, cercate di mantenere la calma. A volte è necessario fare dei sacrifici per raggiungere le proprie aspirazioni. Chi ha figli, o si prende cura di un caro che non sta vivendo un periodo positivo della sua vita, potrebbe dover affrontare richieste o piccoli capricci.

Vergine: 10° posto - in questo periodo vi sentite svogliati e poco inclini a lasciare il comfort del vostro letto. Il lavoro vi pesa e le spese in cantiere sembrano particolarmente pressanti. Possibili uscite fuori programmi e contrasti con colleghi, clienti o parenti. Avete tante preoccupazioni, perciò i sentimenti passano in secondo piano.

Almeno la serata promette un po' di serenità. Circondatevi di persone positive e mantenete alta la motivazione: non è il momento di abbassare la testa. Non arrendetevi, mai. "Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare".

Sagittario: 9° posto - per combattere lo sconforto che vi ha preso in questo difficile periodo della vostra vita, non c’è niente di meglio che darsi da fare. Iniziate la giornata con una bella doccia calda e rincuorante, indossate qualcosa che vi faccia sentire sicuri di voi stessi, curate il look e uscite di casa sfoggiando il vostro miglior sorriso. Chi gestisce la casa e la famiglia potrebbe essere preoccupato per il futuro dei figli o dell'avvenire generale. Evitate eccessi di caffè e zuccheri per non rischiare nervosismo e insonnia notturna.

Capricorno: 8° posto - uscire dalla vostra zona di comfort è essenziale per rinforzare l’autostima. Un superiore potrebbe affidarvi un nuovo compito o, forse, potreste dover fare acquisti per la casa. C'è da impegnarsi. Nulla piove dal cielo. Socializzate e non abbiate timore di fare esperienze nuove: potrebbero rivelarsi preziose.

Gemelli: 7° posto - in questo lunedì siete pieni di energia, che potreste riversare in attività personali e lavorative per ottenere buoni risultati. Avrete delle commissioni da sbrigare e potrebbe arrivare una richiesta di aiuto. Se amate cucinare e ospitare gente, cominciate a pensare a cosa fare per le festività: prepararsi in anticipo aiuta a fare bella figura e a risparmiare.

Le cose fatte all'ultimo momento non portano mai niente di buono. Avete bisogno di ricevere più supporto dal vostro partner, perché non fa altro che trascurarvi o dirvi cose spiacevoli. Non fatevi mettere i piedi in testa da nessuno e trattatevi bene.

Acquario: 6° posto - al momento il lavoro è rallentato, ma questa è una situazione temporanea. Se vi sentite scoraggiati, smarriti o non ottenete le risposte che volete, rilassatevi e valutate di fare una passeggiata all’aperto. Avete davvero bisogno di cambiare aria. Non rimandate le vostre attività, anzi datele la precedenza. La vita è preziosa e c’è sempre spazio per concedersi delle nuove esperienze.

Bilancia: 5° posto - le previsioni astrologiche dell'11 novembre vi vedono ben supportati dalle stelle.

Al lavoro procedete speditamente, grazie alla vostra intelligenza e intraprendenza. Chi si sente perso potrebbe trovare ispirazione. Ricordate che i momenti di incertezza sono normali, basta affrontarli con coraggio. Confidatevi con il partner, che saprà ascoltarvi e supportarvi.

Toro: 4° posto - per voi il buongiorno si vede dal mattino. Iniziate la giornata con il piede giusto. Dopo un weekend sereno, che vi ha permesso di ricaricarvi, avete l’energia necessaria per affrontare ciò che vi aspetta. Qualcuno potrebbe cercare di innervosirvi o farvi ingelosire: evitate di dare importanza a queste provocazioni. L’amore tornerà presto protagonista.

Scorpione: 3° posto - dinamici e pieni di vitalità.

Queste ore trascorrono con lo spirito giusto e con una gran voglia di darsi da fare. In amore, anche se il partner sembra distratto, vi ama. Chi è single desidera una persona con cui condividere le giornate. Attenzione alla strada e alle spese: potreste trovare offerte vantaggiose.

Cancro: 2° posto - Una sfida vi attende e, rimandare, non farà altro che aumentare lo stress. È il momento perfetto per affrontare certe questioni lasciate in stand-by. Questi giorni della settimana sono ideali per dedicarsi a se stessi. Avete bisogno di ritrovarvi perché vi siete smarriti Forse in amore o in famiglia non si respira un clima positivo, ma in giornata saprete come rimettere le cose al loro posto. Tutto si aggiusta: tempo al tempo.

Sfruttate le prime ore diurne per completare i lavori più faticosi. Del resto, a mente fresca si produce di più. Nel tardo pomeriggio, invece, uscite a fare una passeggiata oppure dedicatevi a delle attività rigeneranti. Chi si ama, si rispetta.

Pesci: 1° posto - siete al comando della classifica del giorno, pronti a ricominciare questa nuova settimana senza più quei fastidi che vi hanno abbattuto negli ultimi tempi. Vi attende un lunedì in cui tutto sembra riuscire. L'anno sta per finire e voi state già approntando alcuni propositi da perseguire, anche se negli anni passati non tutto è andato secondo aspettative. Le stelle consigliano di approfittare di questo momento positivo per dare un'accelerata ai vostri obiettivi e sviluppare nuove idee. Siete pronti per il cambiamento, che tra l'altro è molto più vicino di quanto si creda. L'amore vi rende inarrestabili e splendidi.