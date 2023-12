Il giorno 19 dicembre 2023 sarà una giornata ricca di emozioni e sorprese per molti segni dello zodiaco.

Sagittario, Ariete e Vergine sono i tre segni che occupano il podio della classifica giornaliera, in fondo invece i Pesci.

Andiamo a scoprire l'oroscopo con la classifica completa.

I segni più fortunati del 19 dicembre

Sagittario (10/10): il segno è al primo posto della classifica grazie alla vostra sicurezza e determinazione. In amore sapete come conquistare e sedurre, sul lavoro vi aspettano invece successi e riconoscimenti. Approfittate di questa fase positiva per realizzare i vostri desideri.

Ariete (9/10): giornata passionale e intensa. In amore lasciatevi travolgere dalle emozioni senza pensare troppo al futuro. Sul lavoro vi scoprirete invece focalizzati sui vostri obiettivi.

Vergine (8/10): la Vergine si piazza al terzo posto grazie alla sua capacità di raggiungere i suoi scopi con determinazione e precisione. In amore, potreste rimanere spiazzati da una persona speciale che vi farà battere il cuore. Sul lavoro siete attenti e meticolosi ma anche creativi e innovativi.

Le posizioni centrali

Bilancia (8.5/10): la Bilancia si colloca al quarto posto mostrando una buona dose di ottimismo e speranza. In amore siete pronti a dare e ricevere affetto, sul lavoro siete lungimiranti e propositivi.

Non perdete mai la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità.

Toro (8/10): il Toro è deciso e spigliato. In amore non girate troppo attorno alle cose ma andate dritti al punto. Sul lavoro sfruttate la vostra energia per farvi strada e ottenere ciò che volete.

Cancro (7.5/10): dovreste essere meno polemici e più costruttivi.

In amore non fatevi prendere dalla gelosia o dall’insicurezza ma concentratevi sulle cose positive. Sul lavoro dimostrate il vostro valore e non lasciatevi abbattere dalle critiche che arriveranno.

I segni meno fortunati del 19 dicembre

Scorpione (7/10): lo Scorpione si piazza al settimo posto, avendo qualche problema finanziario o sentimentale.

In amore siete un po’ insoddisfatti e indecisi e avete bisogno di più chiarezza.

Leone (6.5/10): troppi sbalzi di umore e poca energia. Fate attenzione a non essere troppo orgogliosi o arroganti ma cercate il dialogo e la comprensione in ogni contesto.

Gemelli (6/10): ci sarà qualche momento di conflitto o di tensione. In amore potreste avere dei disguidi causati dalla gelosia o dalla mancanza di comunicazione, sul lavoro invece cercate di essere più concentrati e organizzati.

I segni più sfortunati del 19 dicembre

Acquario (5.5/10): l’Acquario si trova al decimo posto sentendo il bisogno di trovare la pace e la serenità. In amore volete costruire qualcosa di concreto e stabile ma non avete accanto la persona giusta.

Sul lavoro siete più consapevoli dei vostri bisogni e delle vostre esigenze, ma anche più esigenti e selettivi.

Capricorno (5.5/10): il Capricorno si piazza all’undicesimo posto, dovendo superare i propri limiti e pregiudizi. In amore siete un po’ chiusi e diffidenti. Sul lavoro siete abili e competenti, ma anche un po’ rigidi e conservatori.

Pesci (5/10): giornata grigia e malinconica. In amore siete insicuri e vulnerabili e vi lasciate condizionare dai malumori altrui. Sul lavoro siete poco motivati e produttivi e avete bisogno di una svolta.