Il weekend del 23 e 24 dicembre riguardo all'amore sarà un fine settimana speciale per molti segni zodiacali, che potranno vivere vari momenti di passione, romanticismo e serenità in amore. In particolare le cose andranno bene per il Capricorno, ma anche per i Pesci e la Bilancia. Di seguito l'Oroscopo dell'amore con la relativa classifica.

I sei segni più fortunati nei sentimenti

1. Capricorno: grazie alla congiunzione di Venere e della Luna, il segno sarà al culmine della propria forma fisica e magnetica. Potrà attrarre facilmente l’attenzione di chi gli piace e consolidare il rapporto con il partner, se già ce l’ha.

2. Pesci: i nati sotto questo segno potranno godere di un’atmosfera soft e tranquilla nella vita sentimentale. Chi è in coppia si sentirà amato e protetto dal partner, con cui potrà condividere dei momenti di intimità e complicità. Chi invece è single potrà fare un incontro speciale nelle prossime ore.

3. Bilancia: questo segno vivrà delle emozioni intense e coinvolgenti grazie a Marte in Scorpione. Chi è in coppia potrà riscoprire la passione e il desiderio con il partner, con cui potrà anche fare dei progetti a lungo termine. Chi è single potrà incontrare una persona che la farà sognare e vibrare.

4. Cancro: pur essendo un segno sensibile e romantico, ora può avere delle complicazioni nel suo rapporto di coppia.

Potrebbe infatti sentirsi in colpa per aver trascurato il partner a causa di alcuni impegni lavorativi o personali. Dovrà quindi trovare il tempo per dedicarsi al partner e dimostrargli il suo amore.

5. Sagittario: questo segno può vivere delle inutili illusioni che lo porteranno a una delusione. Potrebbe infatti innamorarsi di una persona che non corrisponde ai suoi sentimenti o che ha già un’altra relazione.

Dovrà quindi essere più realista e prudente.

6. Scorpione: qualcuno può chiudere una storia d’amore che non lo soddisfa più, rendendosi conto che il partner non è più quello di una volta o che non ha più nulla in comune con lui. Bisognerà in tal caso essere coraggiosi e onesti, prendendo una decisione definitiva.

I segni della seconda sestina in amore

7. Gemelli: a causa di Marte in opposizione si potranno vivere dei rapporti movimentati e stimolanti. Qualcuno potrà infatti sperimentare delle novità e delle sfide in amore, che lo renderanno più vivace e curioso. Chi è in coppia potrà rompere la routine e divertirsi con il partner, magari provando qualcosa di nuovo. Chi è single potrà fare delle conoscenze interessanti e intriganti.

8. Leone: questo segno adesso potrà rafforzare i suoi sentimenti grazie a Giove in Acquario. Potrà infatti sentirsi più sicuro e fiducioso in amore, mostrando al partner tutto il proprio affetto e la generosità. Chi è in coppia potrà vivere dei momenti di armonia e felicità con il partner, con cui potrà anche condividere dei valori e dei progetti.

Chi è single potrà attrarre una persona che lo apprezzerà per la sua personalità e il suo carisma.

9. Toro: qualcuno potrà godere di una serenità e di una complicità invidiabili con il partner. Potrà infatti sentirsi in sintonia e in affinità con il partner, con cui potrà trascorrere del tempo in modo rilassato e piacevole. Chi è in coppia potrà consolidare il rapporto e parlare di futuro. Chi è single potrà coltivare delle belle amicizie, che potrebbero trasformarsi in qualcosa di più.

10. Acquario: a causa di Giove in opposizione, sono possibili dei contrasti e delle incomprensioni con il partner. Qualcuno infatti può sentirsi soffocato o limitato dalla relazione e avere voglia di libertà e indipendenza.

Dovrà quindi essere più flessibile e tollerante e cercare di capire le esigenze del partner. I single possono avere delle difficoltà a trovare una persona che li stimoli e li appaghi; sarebbe meglio essere aperti, curiosi e lasciarsi andare alle emozioni.

11. Ariete: possibili tensioni e delle gelosie con il partner. Qualcuno sarà troppo impulsivo o aggressivo, provocando delle discussioni inutili. Bisognerebbe essere più calmi e pazienti, cercando di dialogare con il partner. I single possono avere delle avventure fugaci e insoddisfacenti. Potrebbe infatti essere troppo superficiale o egoista e non dare importanza ai sentimenti. Dovrà quindi essere più profondo e sensibile e cercare una persona che lo meriti.

12. Vergine: possibili insicurezze con il partner. Qualcuno sarà troppo critico o perfezionista e metterà in discussione il rapporto. Servirebbe più più fiducia e positività con l'altro. I single possono avere delle difficoltà a esprimere i sentimenti, facendo prevalere la timidezza; bisognerebbe essere più coraggiosi e comunicativi.