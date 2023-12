L'oroscopo del 23 dicembre annuncia che i Gemelli saranno sotto l’influenza positiva di Giove, questo significa che è il momento giusto per fare dei cambiamenti importanti. I Bilancia devono studiare un buon piano per far prosperare le attività. Una sorpresa inaspettata confonderà i sentimenti di alcuni Acquario. Per sapere che piani hanno in mente le stelle per le prossime ventiquattro ore, leggete le previsioni astrologiche dedicate alla giornata di sabato 23 dicembre.

La giornata di sabato 23 dicembre secondo l'oroscopo da Ariete a Cancro

Ariete – L’intuizione davanti a una situazione vi disorienterà.

Immergetevi in voi stessi e imparate ad affermarvi. Le stime che avete fatto riguardo a un progetto che avete in comune con qualcuno potrebbero alla fine combaciare con i vostri calcoli.

Toro – Inizierete la giornata con molta tensione addosso, i minuti vi sembreranno eterni. Cercate di non rimanere bloccati nel lavoro che svolgete, portate avanti la vostra voglia di apprendere ogni cosa, non mollate l’osso alla prima difficoltà.

Gemelli – Avrete una grande chiarezza mentale per avviare cambiamenti nella vostra vita. Siete sotto l’influenza intensa e positiva di Giove. È il momento giusto per iniziare a pensare alle vostre vacanze natalizie. Forse avrete qualche sconto.

Cancro – Questi sono giorni contraddittori se avete intenzione di viaggiare, poiché siete frustrati per via delle promesse non mantenute e procedure complicate.

Un buon modo per rafforzare la vostra economia sarà investire in un bene a lungo termine, come una casa o un terreno.

Previsioni degli astri da Leone a Scorpione

Leone – Possono verificarsi cambiamenti drastici che modificano la vostra immagine personale. Predominate il desiderio di differenziarsi dagli altri. I conflitti che sorgeranno saranno soprattutto finanziari, poiché dovrete decidere con accortezza come gestire il capitale.

Mostratevi sempre determinati.

Vergine – Spesso avete la tendenza a dipendere più dal sostegno degli altri che da voi stessi, dando la sensazione di non essere preparati ad affrontare qualsiasi tipo di sfida. Il vostro bisogno di sicurezza vi porterà ad apportare modifiche e aggiustamenti nel campo monetario. Unire le forze e condividere idee sarà molto utile.

Bilancia – Dimostrerete la vostra capacità di leadership e le persone che non avevano fiducia in voi rimarranno sorprese. Tutti vorranno essere dalla vostra parte. Pianificate attentamente il modo migliore per far prosperare le vostre imprese. Passo dopo passo, i profitti arriveranno.

Scorpione – Le vostre capacità di manipolazione sono al massimo delle vostre capacità e in questo periodo otterrete ciò che desiderate. Attenzione, però, a non abusare troppo di voi stessi. La vostra mente aperta a diverse proposte vi spingerà a partecipare a un progetto di lavoro che vi porterà grandi profitti.

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questi giorni è probabile che si verifichino gravi incidenti nella vita sociale che influenzeranno i contatti preziosi.

Siate prudenti. In campo finanziario, l'Oroscopo raccomanda di fare attenzione perché qualcuno vorrà appropriarsi di ciò che non gli appartiene. E ricordate, non sono sempre gli estranei.

Capricorno – False aspettative, vi sentirete delusi da un progetto in cui avevate messo tutte le vostre energie. Non sarà proprio come vi aspettavate. I progetti professionali che avete in cantiere verranno alla luce, ma se non fate un buon piano rischiate di commettere degli errori.

Acquario – Riceverete un regalo da una persona a voi cara. Questo vi farà precipitare in un mare di confusione riguardo ai vostri sentimenti nei confronti di quella persona. Non rivelate a nessuno i difetti o svantaggi presenti nel vostro ambiente di lavoro.

Siate fiduciosi, ma riservati e semplici.

Pesci – Movimento all’interno e all’esterno del paese. Da un lato realizzerete vecchi desideri di cambiamento e dall’altro buoni contatti all’estero. Se rimarrete coerenti, potrete saldare alcuni debiti o raggiungere accordi accettabili per uscire da questa situazione economica angosciante.