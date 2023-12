L'oroscopo della fortuna di mercoledì 13 dicembre potrebbe essere negativo per i nati sotto il segno dei Pesci, mentre per la Vergine si apriranno scenari pieni di iniziative eccezionali. La fortuna del Toro sarà al massimo.

L'oroscopo di mercoledì segno per segno: Vergine in testa alla classifica

1° Vergine: non ci saranno limiti alla vostra capacità di azione e adattamento a circostanze nuove. Saprete brillare di iniziativa e di successi laddove molti altri potrebbero arrivare a stento o comunque non nel pieno delle proprie forze.

2° Cancro: avrete a disposizione una fortuna in grado di superare anche le avversità più difficili sul posto di lavoro.

Darete il meglio di voi anche per quel che concerne l'ambito burocratico, saprete risolvere qualche problema.

3° Toro: le idee non vi mancheranno, anzi continueranno a ispirarvi e a infondervi una fiducia cieca nel futuro, ma soprattutto nei confronti della vostra squadra di lavoro. Potrete avvalervi di qualche spunto che potrebbe fare la differenza, soprattutto se si tratta di un nuovo progetto.

4° Bilancia: riprendere in mano le redini della vostra carriera significherà anche avvalervi di una spinta propulsiva sul lavoro che non conosce precedenti. Le energie saranno eccellenti, soprattutto in momenti piuttosto decisivi che potrebbero fare la differenza.

Compromesso per Sagittario

5° Capricorno: i guadagni potrebbero rendervi contenti e pronti anche a sperimentare nuove esperienze professionali.

Scoprirete delle novità che potrebbero regalarvi occasioni per dimostrare quanto valete.

6° Sagittario: arriverete a qualche compromesso con la vostra squadra di lavoro, soprattutto se avete molte idee e vorreste metterle insieme. La spinta per nuovi progetti arriverà dove meno ve lo aspettate. Non vivrete conflitti.

7° Leone: impegnarvi al massimo sarà indice di energie che si rinnovano, ma soprattutto una forte propensione a fidarvi della squadra di lavoro e della fortuna a vostra disposizione.

Arriveranno i guadagni che stavate attendendo da una vita.

8° Acquario: rendervi partecipi di qualche idea che possa coinvolgere il lavoro potrebbe essere motivo di vanto per il vostro segno zodiacale. Avrete modo di mettervi in moto, però fate attenzione alla stanchezza sempre in agguato in questo periodo.

Scorpione impegnato

9° Scorpione: cercare delle motivazioni che possano essere la chiave del successo potrebbe essere alquanto controproducente, soprattutto se al momento siete sommersi di lavoro da sbrigare. Evitate ciò che potrebbe potenzialmente stressarvi più del dovuto.

10° Gemelli: lo stress farà parte integrante della vostra giornata. Vi sentirete sopraffatti dalla mole di lavoro che in questa giornata potrebbe essere più del previsto. Evitate di entrare in conflitto con la squadra di lavoro, sarà poco edificante sia per voi che per gli altri.

11° Ariete: la convinzione di poter fare molto nel corso di questa giornata potrebbe risultare un autentico buco nell'acqua. Sviluppare qualche piccola idea potrebbe essere alquanto stancante.

12° Pesci: quando avete molto lavoro solitamente ci mettete tutto l'impegno necessario. Ora però potreste avere bisogno di riposo, sonno e anche di una dedizione particolare per i vostri interessi. Farete tutto il possibile per risparmiare qualcosa.