L'oroscopo del 5 dicembre annuncia che lo Scorpione si sentirà tradito sul piano sentimentale e sarà quindi deluso, intanto i Gemelli saranno piuttosto ispirati, mentre può esserci una chiamata inaspettata per il Sagittario. Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche del giorno sull'amore, sul lavoro e sul benessere.

La giornata di martedì 5 dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Godrete dell’amicizia di persone di tutte le classi sociali, poiché vi adatterete e saprete essere comprensibili. In ambito amoroso con poco sforzo raccoglierete buoni risultati.

Cadranno tutti ai vostri piedi. Le questioni economiche verranno risolte lentamente e arriveranno buone notizie, ma ci vorrà del tempo. Pianificate il vostro futuro. Non dovrete lasciarvi convincere così facilmente dai pensieri degli altri. Dovrete imparate a comunicare le vostre idee e convinzioni.

Toro – Nonostante la vostra modestia nel valutare le vostre capacità, sarete consapevoli dei vostri limiti, sfrutterete al massimo le vostre capacità. Conversazioni intelligenti sull’amore o sulla coppia e sulle loro circostanze vi occuperanno gran parte della giornata, anche se vorrete imporre i vostri argomenti. Dal punto di vista economico e lavorativo vi attende un futuro favorevole per tutto ciò che iniziate.

Le amicizie vi saranno di grande aiuto. Dovreste essere cauti nel lavoro o nelle riunioni sociali. Pensate prima di parlare, per non perdere tutto ciò che avete seminato a causa di un impulso.

Gemelli – In questo periodo vi sentirete ispirati e con una grande carica di creatività, approfittate di queste virtù nel vostro lavoro perché non accadono tutti i giorni.

Le recenti tensioni hanno notevolmente deteriorato la comunicazione tra le coppie. Provate a risolvere questo problema. Non lasciate che la vostra famiglia vi veda come un fornitore permanente di denaro. Stabilite dei limiti o verranno sempre da voi. Vivete ogni giorno pienamente, come se fosse l’ultimo. È ammirevole, ma rallentate un po’ il ritmo altrimenti vi stresserete.

Cancro – È possibile che ci sia della falsità nell’amicizia. Le persone intorno a voi si comporteranno in maniera volubile, fate attenzione. Incoraggiatevi a una vita più spirituale e mostrate lo splendore personale che avete nascosto. Molte persone vi trovano molto interessanti. Evitate qualsiasi azione impulsiva con i vostri superiori. Se vi comportate in maniera altezzosa avrete dei problemi, è meglio non discutere. Non lasciate che strani pensieri invadano la vostra mente. Per essere in armonia con voi stessi, è meglio prendersi del tempo per stare all’aria aperta.

Previsioni da Leone a Scorpione

Leone – Potreste cadere nella depressione e nello scoraggiamento, gli eventi non stanno andando come vi aspettavate, ma miglioreranno.

Un grande malinteso può portare problemi che non vi aspettavate per la coppia. Fate attenzione agli sbalzi d’umore e siate perspicaci. Esaminate attentamente tutti i documenti che firmate, soprattutto se si tratta di qualcosa d’importante che ha a che fare con le vostre risorse finanziarie. Non è il momento di mangiare in maniera esagerata. La cosa migliore, per questa giornata, sarà curare la propria alimentazione, mangiare verdure e bere molta acqua.

Vergine – Valorizzate le vostre capacità personali e l’armonia familiare che vi è costata così tanto da costruire. Siete circondati da persone che vi apprezzano, cercate di godervi i momenti felici soprattutto nell’ambito sentimentale. Prestate molta attenzione agli acquisti e agli investimenti, stanno arrivando tempi difficili e dovete essere preparati ad affrontarli.

Riceverete un invito a trascorrere qualche giorno in un’altra città. Non è il paradiso, ma vi farà molto bene cambiare ambiente per un po’.

Bilancia – La vostra energia raggiunge il massimo livello e avete voglia di accettare una sfida. Chiamate un amico e invitatelo a unirsi alla vostra avventura. I sentimenti che provate per una persona vi travolgono e non siete del tutto sicuro di come procedere. Seguite il vostro istinto e non temete il rifiuto. Il vostro progresso economico sarà lento ma sicuro. Non preoccupatevi troppo, sappiate solo aspettare il momento giusto. Prendete tutto con filosofia e non cercate di condurre una vita frenetica a costo di rimetterci la salute.

Scorpione – Potreste essere vittima di ingiustizie e ciò potrebbe causare una perdita finanziaria.

Concentrate le energie e prestate attenzione a ogni piccolo dettaglio. In amore, vi sentite traditi, la vostra fiducia è stata delusa e avrete difficoltà a fidarvi di nuovo. Evitate però di stabilire regole generali quando iniziate una nuova storia amorosa. Una questione economica vi terrà impegnati. Le domande che avete messo da parte da molto tempo ora appariranno prepotentemente nella vostra testa. Dedicate questa giornata a pulire la vostra casa. Vi sentirete confortati facendo qualcosa di utile.

Astrologia e oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario – Riceverete una chiamata da un amico d’infanzia e nella vostra mente riaffioreranno tutti i bei momenti che avete trascorso insieme. Ci saranno incognite irrisolte sul vostro partner d’amore.

Non servirà a nulla continuare la relazione in questo modo. Pensate in maniera saggia. Non offrite aiuto finanziario a nessuno perché alla fine rimarrete senza soldi e probabilmente senza amici. Quando vi sentite giù di morale, vestitevi con colori vivaci e noterete come il vostro umore e la vostra autostima aumentano.

Capricorno – Qualcuno che conoscete bene scoprirà di avere un problema di salute, quindi, vi chiederà aiuto e supporto. Aiutatelo, ma senza farvi coinvolgere troppo. Le lunghe assenze causano dimenticanze. Trascorrete del tempo con i vostri cari, è molto importante tenere strette le persone che per voi sono speciali. In campo economico, è meglio essere diffidenti negli affari, per non avere sorprese o delusioni.

Sfruttate le vostre intuizioni. I dubbi di lavoro incideranno sulla vostra salute, l'Oroscopo consiglia di sfruttare meglio il vostro tempo libero per occuparvi di un passatempo rilassante.

Acquario – Trovate sempre le risposte di cui avete bisogno, perché avete la maturità emotiva per accettare la verità. È un segnale di crescita. In amore, sarà facile sedurvi perché non delineerete chiaramente i confini inviolabili di voi stessi. La fortuna vi accompagnerà nei prossimi giorni e avrà un impatto sui vostri studi e sul lavoro. L'oroscopo consiglia di riposarvi di più. Non potete fare tutto il lavoro da soli, ogni tanto è bene delegare i compiti ai vostri collaboratori.

Pesci – Avrete un forte desiderio di essere utile a chi vi circonda, cosa che vi motiverà ad ampliare le vostre conoscenze.

Se desiderate la tranquillità nella vostra vita di coppia, dovete risolvere subito i conflitti. Se non vengono risolti, possono mandare all’aria tutto ciò che avete costruito con il vostro partner. Bisogna essere realistici, soprattutto in tutto ciò che riguarda l’economia e il lavoro. Ci sono situazioni favorevoli, approfittatene. Potete risolvere qualsiasi difficoltà a livello di benessere, purché voi facciate la vostra parte.