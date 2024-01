L'oroscopo dell'11 gennaio è pronto a dare delucidazioni sull'andamento giornaliero dei dodici segni dello zodiaco. La giornata dell'Ariete potrebbe essere rocambolesca mentre la Bilancia farà spazio ai propri desideri. La Vergine trascorrerà una giornata comunque positiva, mentre lo Scorpione non dovrà mettersi dei freni.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la vostra giornata potrebbe essere ricca di soprese, tanto da potersi definire rocambolesca. Alcuni avvenimenti vi prenderanno alla sprovvista ma riuscirete comunque a venirne a capo e molto probabilmente anche a divertirvi..

Toro: cercavate un po' di avventura e certamente la troverete, soprattutto la serata sarà costellata di avvenimenti mozzafiato che terranno piacevolmente impegnati voi e la vostra dolce metà.

Gemelli: nella giornata di oggi potrebbe uscire il lato spigoloso del vostro carattere, risulterete intransigenti soprattutto nei confronti di quelle persone che dimostreranno poco tatto e vorranno sempre avere la ragione dalla loro parte.

Cancro: provate ad agire usando l'istinto, non pensate troppo alle cose altrimenti potrebbero risultare forzate e non riuscire come esattamente immaginavate. Giocatevela alla grande e senza alcun freno.

Leone: probabilmente in questa giornata deciderete di calare il vostro jolly e di sorprendere tutte le persone che non credono molto in voi e nelle vostre potenzialità.

Saranno molte le persone che rimarranno a bocca aperta.

Vergine: cercate di trarre vantaggio dalla giornata, non tutti i momenti risulteranno essere entusiasmanti ma il bicchiere sarà sicuramente mezzo pieno. In serata ci potrebbe essere per voi una piacevole sorpresa.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: nella giornata di oggi risulterete essere dei grandi sognatori, spazierete molto e darete sfogo ai vostri desideri e alla parte più nascosta della vostra mente.

Ogni tanto ci sta, l'importante è che non diventi una consuetudine.

Scorpione: potreste decidere di dare una svolta alla vostra giornata e lo farete ricorrendo agli amici più fidati e quelli con i quali vi trovate maggiormente a vostro agio. Per una volta sarà bene non frenare per nulla.

Sagittario: apritevi maggiormente agli altri, cercate di ascoltare anche il parere di persone dalle quali qualcosina potreste anche imparare.

Nessuno detiene la verità assoluta ma confrontarsi in maniera seria è una buona base di partenza.

Capricorno: il momento favorevole continua, siate solamente più concreti e non cercate scuse per non agire. La felicità sentimentale è a portata di mano, sarebbe una sciocchezza non cogliere l'occasione.

Acquario: la pazienza è la virtù dei forti, probabilmente l'attesa vi snerva ma è necessaria per raggiungere traguardi importanti. Siate decisi e cercate di lavorare su voi stessi per raggiungere l'obiettivo.

Pesci: giornata interlocutoria che potrebbe però avere una piccola svolta nel corso della serata, soprattutto se decidete di organizzare qualcosa di speciale per la vostra amata. Non fate mancare una bella sorpresa finale.