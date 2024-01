L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali dell'11 gennaio. Sul piatto della bilancia i segni della seconda tranche zodiacale: ansiosi di sapere chi avrà il massimo supporto stellare tra coloro appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 11 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali dell'11 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Nelle prossime giornate, al vostro segno servirà un'enorme dose di determinazione; l'era "così così" si trasformerà in un periodo sorprendentemente piacevole.

Con mosse astute, molti di voi riusciranno a ottenere risultati concreti, nonostante un leggero rallentamento nella parte iniziale. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, si prospettano turbolenze leggere: resistete all'impulsività e alla fretta, poiché eventi metteranno a dura prova la vostra pazienza. È tempo di abbracciare una nuova e stimolante sfida: trasformate la curiosità in uno strumento di seduzione. I single, grazie alla propria innata simpatia e capacità comunicativa, eserciteranno un fascino irresistibile: presto farete incontri interessanti o stringerete nuove amicizie. Sul fronte lavorativo, la giornata si preannuncia positiva, a patto che siate cauti nelle spese. Siate scettici verso eventuali promesse di facili guadagni.

Scorpione: ★★. Le attuali proiezioni astrali pronosticano una fase non esattamente rosea. Nonostante ciò, sforzatevi di affrontare ogni situazione con la consapevolezza che presto giungerà un periodo più radioso. Persistete senza rinchiudervi, anche se le vostre aspettative qualche volta sono state deluse: perché dare ascolto a parole destinate a rimanere solo promesse?

Nell'ambito dei sentimenti, le rassicurazioni saranno scarse e i pensieri negativi numerosi. Sebbene avrete un positivo sostegno da parte del partner, l'ira sarà a rischio di esplosione: basterà poco per farvi incrudelire. Single, non è la giornata adatta per interrogarsi o fare supposizioni, tenetelo a mente. Talvolta, accettare che le cose vadano in una determinata direzione può essere d'aiuto; quindi, convincetevi che sia giusto così.

Affrontate questo momento insolito con serenità e ne uscirete indenni. Sul fronte lavorativo, potreste sentirvi meno al massimo: fortunatamente, non si prevedono situazioni gravi.

Sagittario: ★★★★. Si prospetta un andamento che rientra nei binari della consueta normalità, lontano da eccessi positivi o negativi. Potrebbe avere luogo un incontro rivoluzionario capace di cambiare drasticamente il corso della vostra esistenza... Nell'ambito amoroso, la giornata sarà densa di impegni. Tuttavia, le stelle elargiranno un'energia senza precedenti, permettendovi di dedicare tempo anche alle persone care, soprattutto al vostro partner. Sarete pervasi da una potente carica sensuale che aumenterà il legame con l'anima gemella, creando un'atmosfera di intima complicità.

Per i single, l'irrequietezza prevarrà: un impulso a cercare nuove conquiste guiderà il desiderio di rivoluzionare la propria esistenza in positivo. Sfruttate l'opportunità per espandere il vostro cerchio di amicizie. Nel campo lavorativo, il cielo offrirà una prospettiva confortante, illuminando le cose sotto una luce rassicurante.

Oroscopo 11 gennaio, stelle e previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. Si prospetta un'esplosione di energia e una forza che basterà ad affrontare qualsiasi sfida quotidiana. In campo amoroso, l'Astrologia predice infinite possibilità per questo giovedì. Sarà un giro di boa infrasettimanale straordinario per molti di voi: novità sorprendenti renderanno la giornata e la vostra vita più vivaci e interessanti.

L'armonia con il partner sarà così rassicurante da superare ogni dubbio. Per i single, il cielo trasformerà la giornata, portando incontri con persone con cui potrebbero nascere amicizie genuine o amori appassionati. La vostra aura sarà particolarmente attraente e seducente, consentendovi di conquistare chiunque con la vostra dolcezza. Nel lavoro, vi percepirete più forti e sicuri del solito, senza timore di affrontare eventuali ostacoli. Fondamentale sarà la fiducia nel vostro istinto e nel sesto senso.

Acquario: ★★★★. Il prossimo giovedì si prefigura crocevia per una serie di novità, pur lasciandovi ancora un po' tesi o indecisi su certi aspetti (sì, sapete di cosa si tratta, vero?). Per quanto concerne l'amore, l'orizzonte astrale promette armonia, preludio a una giornata ricca di stimolanti incontri e affetti stabili.

Se la vostra vita appare già movimentata, o credete lo sia, non concedete alcuna importanza ai giudizi esterni. Apritevi e condividete con la persona amata le vostre inquietudini, poiché la collaborazione nell'affrontare le difficoltà sarà motivo di soddisfazione. Per i single, se ancora lo siete senza sceglierlo consapevolmente, non prestate troppa attenzione alle emozioni, sensazioni o consigli altrui: l'amore arriva quando è il momento giusto. Nel campo lavorativo, la pazienza e la prudenza diverranno vostri alleati, permettendovi di conquistare gli obiettivi desiderati, malgrado l'impulsività che vi caratterizza.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 11 gennaio, promette un periodo pieno e deciso, carico di stimolanti opportunità da cogliere.

Le stelle promettono energie e motivazione abbondanti: un periodo in vista che si prospetta ricco e stimolante al punto giusto. Per quanto riguarda i sentimenti, la tranquillità, la chiarezza di idee e le prospettive in vista faciliteranno cambiamenti gratificanti. L'armonia nelle relazioni di coppia sarà straordinaria, non solo per coloro che godono già di una storia felice. I single, combinando senso pratico e creatività, potranno esprimersi al meglio. Se avvertite l'impulso di esplorare la vostra creatività, concedetevi tempo con il pianoforte, la chitarra, i pennelli, l'argilla o il disegno. Ora che la vostra espressività è in crescita, lasciate spazio anche al pragmatismo: vi permetterà di canalizzare le vostre abilità senza limitarle. Nel campo lavorativo, i frutti di questa giornata scintillante saranno preziosi. Momenti favorevoli attendono anche per acquisti importanti.