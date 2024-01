L'oroscopo di domani 10 gennaio si forma sotto la Luna Calante in Capricorno. Questo aspetto astrale porterà un po' di scompiglio nella vita dei Cancro, i quali dovranno fare attenzione alla propria confusione sentimentale. Andrà meglio ai Gemelli, che si posizionano al primo posto in classifica e saranno pieni di romanticismo e voglia di fare.

Previsioni astrologiche del 10 gennaio: gli ultimi classificati

12° Cancro - C'è confusione sentimentale, ma entro qualche giorno passerà. Investite sul futuro ma non trascurate l'attimo presente. Soffrite di ansia, per cui cercate di essere più centrati, più focalizzati su voi stessi.

Concedetevi il permesso di fare quello che vi soddisfa e non sentitevene in colpa. Per il lavoro si prospetta una giornata difficile. Potreste dover affrontare delle sfide tra colleghi.

11° Toro - Sarà un mercoledì tranquillo per i sentimenti. Col partner di sempre sembra scarseggiare la magia e la passione di un tempo, ma prima di chiudere la relazione provate a riaccendere la fiamma del romanticismo. Avrai molto lavoro da fare, sia in casa che fuori. Dei figli o un genitore anziano potrebbero aver bisogno del vostro sostegno: non demoralizzatevi. Attenzione alle diete drastiche ed evitate di mangiare pesante.

10° Pesci - Grande empatia. Potreste sentirvi in sintonia con gli altri e comprendere perfettamente le loro emozioni.

Questo potrebbe essere un momento favorevole per approfondire le relazioni sia con i vostri cari, che col partner.

9° Bilancia - L'amore vi fa soffrire, forse perché il partner è lontano o freddo con voi. Riflettete se continuare la relazione o se voltare pagina. Andrà meglio nel lavoro in quanto avrete una giornata promettente e semplice.

Occhio ai cali di energia.

I segni nel 'limbo'

8° Scorpione - Potreste vivere un momento di grande intimità con il vostro partner mentre sul lavoro avrete una giornata di grande carisma. Vi sentirete fortunati, ma evitate gli azzardi. A livello di salute dovreste cercare di recuperare la serenità.

7° Acquario - Vi sentirete un po' distaccati dalle relazioni.

È importante cercare un equilibrio tra la propria individualità e il bisogno di intimità. Lavorativamente parlando, questo è un buon momento per intraprendere delle nuove iniziative o per avanzare nella carriera. Tuttavia, è importante essere realistici e non aspettarsi di ottenere tutto e subito.

6° Ariete - Giornata niente male per vivere l’amore senza pensieri. Le coppie che hanno discusso potranno riconciliarsi e trovare un punto d'incontro. Chi è single potrebbe fare una nuova conoscenza o approfondire una relazione già esistente. Nel lavoro la produttività sarà elevata e non è da escludere una promozione o un aumento di stipendio nei prossimi tre mesi. Curate la forma fisica e non sottovalutate il potere del buon riposo.

5° Capricorno - Giornata ideale per concentrarvi sulla ricerca di una relazione stabile e duratura. Sarete più disposti a impegnarvi in una relazione seria. In questo periodo potreste essere particolarmente concentrati sulla carriera ed essere motivati a raggiungere quei nuovi obiettivi che vi siete prefissati di raggiungere entro l'anno. Per quanto riguarda la salute, dedicatevi a una dieta sana e bilanciata, ma niente fai da te.

I segni zodiacali che avranno una buona giornata

4° Sagittario - Mercoledì di grande divertimento per l’amore. Potreste trascorrere del tempo di qualità con la vostra dolce metà. In famiglia tornerà il sereno dopo le recenti tempeste, ma non siate prepotenti con chi vi ha a cuore.

Chi lavora vorrebbe avere successo e più responsabilità. Leggere, informarsi e studiare saranno le vostre armi vincenti in questo 2024. Non trascurate l'attività fisica e rimanete idratati.

3° Vergine - Mercoledì di grande intesa per l’amore. Potreste comprendervi perfettamente con il partner. Se siete single, dovreste uscire di più e frequentare nuove cerchie. Raggiungere i vostri obiettivi sarà facile se avrete accanto la persona giusta. Sarà una giornata piena di energia e vitalità: sfruttatela.

2° Leone - Grandi emozioni per l’amore. Potreste provare un sentimento ancora più profondo per il vostro partner. Favorita la sensibilità e la comprensione reciproca. Gioisce anche il settore professionale.

Potreste ottenere un successo importante, ma cercate di non essere arroganti.

1° Gemelli - Giornata romantica per l’amore. Potreste fare una sorpresa al vostro partner e organizzare una gita o una cena romantica. Basta poco per tenere alto il sentimento, l'importante è il reciproco rispetto. Se siete single, per il momento non ci sono novità. C'è bisogno di lavorare per sbarcare il lunario. Presto giungerà una svolta sul fronte economico e lavorativo, quindi continuate a stringere i denti. Potreste avere delle idee brillanti per i vostri progetti: non accantonateli. Fate attenzione al vostro umore e cercate di mantenere un atteggiamento positivo.