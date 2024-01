L'oroscopo della giornata di domenica 21 gennaio vedrà il Sole e la Luna splendere per i nativi Gemelli, che godranno di una vita sentimentale migliore, mentre Pesci sarà più abile al lavoro. Urano creerà occasioni dinamiche per i nativi Toro, soprattutto in campo professionale, mentre Leone cercherà la propria fortuna in autonomia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 21 gennaio.

Previsioni dell'oroscopo di domenica 21 gennaio segno per segno

Ariete: ultima giornata della settimana ottima per quanto riguarda i sentimenti.

Potrete contare sul sostegno della Luna e di Venere per godere di una vita amorosa davvero affiatata insieme alla vostra anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro avrete degli obiettivi ben chiari in questo periodo, ciò nonostante, con Marte e Mercurio contro, faticherete molto a raggiungerli. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà il pianeta Urano favorevole secondo l'oroscopo. Insieme a Marte, Mercurio e Giove, si creeranno occasioni dinamiche e a vostro vantaggio in campo professionale, utili per raggiungere il successo che meritate. In amore perderete il sostegno della Luna, ciò nonostante sarete comunque in grado di vivere una relazione sufficientemente affiatata. Voto - 8️⃣

Gemelli: l'arrivo del Sole e della Luna nel vostro cielo renderanno questa domenica splendente per quanto riguarda i sentimenti.

Single oppure no, sarà un periodo migliore per la vostra relazione sentimentale. Tenete conto inoltre che l'influenza negativa di Venere sarà sempre più inferiore. In ambito lavorativo avrete cura a sufficienza dei vostri progetti, mettendo insieme risultati migliori. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo della giornata di domenica.

Il rapporto tra voi e il partner sarà abbastanza piacevole e romantico, ma attenzione a non prendervi troppe libertà, soprattutto in virtù del fatto che questo cielo sta per cambiare. Sul fronte professionale Marte e Mercurio vi daranno ancora qualche imprevisto da superare. Anche se Giove e Saturno vi aiuteranno, non sarà facile raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Leone: configurazione astrale migliore in questa giornata di domenica. Secondo l'oroscopo, la Luna sarà nuovamente dalla vostra parte, e con Venere in trigono dal segno amico del Sagittario, sarete in grado di esprimere al meglio le vostre emozioni. Sul fronte professionale cercherete la vostra fortuna in autonomia, anche se la strada che avete scelto potrebbe rivelarsi più tortuosa. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà una domenica difficile per quanto riguarda i sentimenti. La Luna e Venere saranno in posizione sfavorevole per voi. Ci sarà poca fortuna in amore, e il vostro modo di amare non sarà sempre ben visto dal partner. Molto bene invece il settore professionale. Tuttavia, nonostante i buoni risultati, non vi sentirete così soddisfatti del vostro operato.

Voto - 6️⃣

Bilancia: settore professionale che si rivelerà complicato da portare avanti considerato Marte e Mercurio contro. Alcuni progetti sono in fase di stallo, e non sarà facile sbloccare questa situazione, soprattutto se non avete risorse a sufficienza. In amore ci sarà una buona intesa tra voi e il partner. I consigli della vostra anima gemella potrebbero rivelarsi preziosi in questo periodo. Voto - 7️⃣

Scorpione: godrete di un cielo tutto sommato soddisfacente secondo l'oroscopo della giornata di domenica. Avrete modo di concludere bene questa settimana in amore, grazie anche a una buona intesa tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro sarete attivi e dinamici grazie a Marte, Mercurio e Giove.

Avrete idee e risorse a sufficienza per riuscire a mettere insieme ottimi progetti. Voto - 9️⃣

Sagittario: sfera sentimentale altalenante in questa domenica di gennaio. Con l'astro argenteo in opposizione dal segno dei Gemelli, il vostro modo di amare potrebbe non essere sempre così convincente, nonostante Venere sia a favore. Sul fronte professionale sarete di buon umore, e con questo atteggiamento sarà più facile lavorare ai vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: ottimo cielo in questa giornata di domenica secondo l'oroscopo. Il lavoro procederà come previsto. Nulla potrà fermarvi con Marte e Mercurio favorevoli. In amore ci sarà una buona stabilità e serenità all'interno del vostro rapporto.

Basterà poco per mettere insieme una relazione forte e affiatata. Voto - 9️⃣

Acquario: sarà una domenica piena d'amore per voi nativi del segno grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, la Luna e Venere in posizione favorevole vi permetteranno di godere di momenti davvero romantici e maturi insieme alla persona che amate. Sul fronte professionale i vostri progetti andranno avanti. Non sarete tra i migliori del settore, ma il vostro contributo sarà comunque abbastanza rilevante. Voto - 8️⃣

Pesci: con Marte, Giove, Mercurio e Saturno dalla vostra parte sarete più abili in quel che fate. Sarete in grado di mettere insieme progetti davvero ben fatti, e potrete ambire davvero in alto. Sul fronte amoroso invece avrete ancora delle difficoltà a causa della Luna e di Venere contrari. Fortunatamente, questa situazione non durerà ancora a lungo. Voto - 7️⃣