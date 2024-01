L'oroscopo di febbraio è pronto a dare delucidazioni sull'andamento del mese per i dodici segni dello zodiaco. La Bilancia potrebbe avere alcune opportunità, mentre il Sagittario vivrà un mese particolarmente intenso.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Avrete un'attività particolarmente intensa e sarete protagonisti di diverse azioni che riscuoteranno un notevole successo. La vostra vita professionale potrebbe andare incontro a diverse novità, i cambiamenti potrebbero essere tali da sconvolgere la quotidianità. Dovrete essere bravi a valutare attentamente alcune situazioni che necessitano di un vostro intervento.

Cercate di non cadere nella trappola della pigrizia e mettete tutto l'impegno necessario per ottenere quello che desiderate e raggiungete i vostri obiettivi.

Toro - Avrete un grande obiettivo e dovrete cercare di raggiungerlo a qualsiasi costo. Riuscirete a tirar fuori un'energia importante che vi consentirà di essere sempre al meglio della vostra condizione fisica e mentale. Potreste decidere di apportare delle modifiche alla vostra vita, soprattutto per una questione di stimoli. Cercate di non essere troppo intraprendenti e non fate il passo più lungo della gamba. Affidatevi alle vostre intuizioni ed evitate di conformarvi con il giudizio degli altri.

Gemelli - Avrete la volontà di fare cose diverse da quelle solite, cercate però di non mettervi in situazioni dalle quali poi è difficoltoso uscire.

Le decisioni che vorrete prendere dovranno essere ponderate e portare a qualcosa di concreto. La determinazione potrebbe farvi ottenere dei risultati tangibili, agite sempre nella maniera più diretta possibile. In alcuni giorni del mese potreste essere irascibili e non sarà affatto male pensare a un po' di relax evadendo dal tran tran quotidiano.

Cancro - Il mese potrebbe risultare piuttosto sereno, a patto che non abbiate l'ansia di ottenere tutto e subito. Per quel che concerne l'aspetto professionale avrete il controllo della situazione e sarete particolarmente apprezzati da colleghi e superiori. Sotto l'aspetto sentimentale dovrete avere un po' di pazienza, perché la persona che amate potrebbe mettervi a dura prova.

Non fatevi influenzare da terze persone o situazioni che potrebbero rendervi nervosi.

Leone - Potreste non essere in perfetta sintonia con voi stessi, e dovrete credere maggiormente nelle vostre capacità e agire con maggiore ottimismo. Cercate di migliorare la vostra situazione sia dal punto di vista sentimentale che sotto l'aspetto lavorativo, questo traguardo riuscirà a mantenervi fortemente vivi. Non fatevi influenzare da alcune amicizie che potrebbero non rivelarsi tali. In definitiva questo periodo sarà comunque costellato di avvenimenti che possono ritenersi davvero speciali.

Vergine - Potrebbe essere il mese in cui, finita la semina, inizia ad arrivare il momento del raccolto. Nonostante tutto dovrete continuare a imparare da alcuni errori commessi in passato ed evitare di ripeterli per la vostra tranquillità e quella delle persone a voi più vicine.

Credete maggiormente in voi stessi e non perdete l'autostima per colpa delle persone che vogliono esclusivamente nuocervi. Sotto l'aspetto lavorativo potreste essere protagonisti di alcuni progetti che vi renderanno particolarmente felici e aumenteranno la considerazione che molti hanno di voi.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Alcune opportunità potrebbero bussare alla vostra porta, ma non dovrete essere attendisti per ricevere la giusta gratificazione. Se dovrete prendere qualche decisione importante non esitate e andate dritti verso quella che ritenete essere la strada più corretta. Non cedete alle vostre responsabilità, anche a costo di correre dei rischi cercate di risultare determinanti e al centro delle attenzioni.

Alcune situazioni per essere affrontate con successo hanno bisogno di tutta la vostra determinazione, non siate troppo leggeri nell'affrontarle.

Scorpione - Potreste desiderare qualcosa di più sotto l'aspetto professionale, cercate di capire se è una cosa dettata dal momento oppure un'esigenza della quale non potete fare a meno. Un cambiamento non sempre ha solamente aspetti positivi, dovrete valutare tutte le situazioni che compongono la nuova soluzione e capire se adatta alle vostre capacità. Cercate di impegnarvi più a fondo sulle questioni che riguardano la vostra sfera sentimentale, altrimenti sarà complicato tornare indietro. Abbiate maggiore fiducia in voi stessi e vedrete che tutto andrà per il verso giusto.

Sagittario - Il mese sarà particolarmente intenso, e dovrà essere affrontato nella maniera giusta e più confacente ai vostri desideri. Non trascurate il benessere fisico e mentale, sarebbe un grave errore. Dal punto di vista lavorativo potreste avere grandi vantaggi che potrebbero sfociare in una promozione o qualcosa di altrettanto interessante. Cercate di essere maggiormente soddisfatti di voi stessi e non cadete nel tranello di delegittimare le vostre grandi potenzialità. Rimanete con i piedi per terra ed evitate di fare dei voli pindarici.

Capricorno - Il vostro mese potrebbe essere particolarmente interessante. Tutto andrà nella direzione giusta e avrete la possibilità di sperimentare nuove strade.

Potrete raggiungere dei risultati veramente importanti rimanendo concentrati e cercando la concretezza necessaria per emergere. Per quanto riguarda le amicizie potreste avere la necessità di farne delle nuove e di uscire maggiormente per sgombrare la mente da alcune ombre del passato. Cercate di passare anche un po' di tempo in famiglia, vi farà bene e vi rasserenerà l'animo.

Acquario - Potrebbe non essere il mese ideale per lasciarvi andare in maniera eclatante, cercate di essere equilibrati e non cedete alla pigrizia. Alcune situazioni probabilmente non riuscirete a risolverle, ma attraverso dei piccoli passi avrete quantomeno la possibilità di lenire le vostre ferite. Per quel che concerne il lavoro, invece, ci saranno delle buone opportunità che dovrete essere bravi a non farvi scappare.

Sappiate sacrificarvi per il vostro bene e quello delle persone più care, sarà una bella iniezione di fiducia.

Pesci - Il mese di febbraio potrebbe fornirvi degli spunti interessanti per agire al meglio delle vostre possibilità in alcuni ambiti che ritenete particolarmente importanti. Alcune sfide riuscirete a vincerle e a superarle grazie alla vostra tenacia e alla preparazione della quale certamente non difettate. Potrebbe esserci anche un cambiamento radicale che dovrete però portare dalla vostra parte, credeteci fino in fondo e non abbiate paura di qualche evento negativo che potrebbe costellare il vostro cammino.