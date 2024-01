L'oroscopo della giornata di sabato 13 gennaio prevede un Ariete entusiasta della propria vita quotidiana e capace di gestire bene amore e lavoro, mentre Acquario sarà più idealista rispetto ai propri progetti. Leone non dovrà essere troppo testardo in campo professionale, mentre Scorpione non dovrà bruciare le tappe in amore.

Oroscopo 13 gennaio segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana sereno ed entusiasmante. Godrete del favore della Luna e di Venere, che alimenteranno il vostro rapporto con buone emozioni. Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete abbastanza bene, ma dovrete anche essere cauti e abbastanza sicuri delle decisioni che prenderete.

Voto - 8️⃣

Toro: previsioni astrali sotto le aspettative. Il rapporto con il partner sarà messo in discussione dalla Luna in quadratura. Il vostro spirito romantico non sarà sempre ben compreso. In ambito lavorativo sarà una giornata abbastanza produttiva grazie a buone idee e un discreto impegno da parte vostra. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un sabato tutto sommato discreto in campo amoroso.Con il partner ci sarà una migliore intesa grazie alla Luna in trigono. Potrebbe essere un buon momento per mettere a tacere alcuni problemi e trasmettere serenità alla vostra fiamma. In campo professionale dovrete essere più realisti e fissarvi degli obiettivi che realmente potrete raggiungere. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale poco influente.

In campo amoroso il vostro modo di amare sarà gradito, ma non sarà mai così travolgente. Sul fronte professionale dovrete avere chiaro in mente cosa fare nel prossimo periodo. Avere dei progetti ben definiti vi aiuterà a evitare imprevisti. Voto - 7️⃣

Leone: periodo poco incoraggiante sul fronte sentimentale a causa della Luna in opposizione.

Anche se Venere sarà favorevole, sarà importante non essere troppo testardi, soprattutto nei confronti del partner per non causare spiacevoli incomprensioni. In ambito lavorativo saprete gestire bene i vostri progetti grazie a Mercurio. Attenzione a Giove in quadratura dal segno del Toro. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata di sabato difficile.

In campo amoroso dovrete vedervela ancora una volta con Venere in quadratura. Imporre i vostri sentimenti non vi aiuterà a raggiungere il consenso della persona che amate. Sul fronte lavorativo Marte porterà energie, ma senza buone idee non sarà facile rendere questa giornata proficua. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo promettente in campo amoroso. La Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario vi permetterà di essere più affiatati con la persona che amate. Se siete single in questo periodo sarete un po’ più spensierati, ma comunque focalizzati sui vostri obiettivi. In ambito lavorativo Mercurio in sestile vi guiderà verso il successo che meritate, in particolare voi nati nella terza decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale che vede la Luna in quadratura.

Il rapporto con la vostra fiamma andrà bene, ciò nonostante sarà necessario non bruciare tappe per non causare problemi o incomprensioni. Sul fronte professionale sarete produttivi e con una discreta voglia di fare. Sarà possibile provare a mettere insieme discreti progetti professionali. Voto - 6️⃣

Sagittario: sfera sentimentale ottimale. Il rapporto con il partner sarà solido grazie a Venere. Ci saranno buone emozioni e sarà possibile svolgerete interessanti attività insieme. In campo professionale sarete produttivi e ben organizzati grazie a Mercurio nel segno. Voto - 9️⃣

Capricorno: sarà un sabato abbastanza tranquillo considerato questo cielo poco influente. Con il partner ci sarà stabilità, ma soprattutto una comprensione reciproca che renderà forte il vostro legame.

Nel lavoro potrete contare su buone stelle come Marte e Giove. Energie, voglia di fare e un po’ di fortuna saranno la ricetta per il vostro successo. Voto - 8️⃣

Acquario: nutrirete un atteggiamento idealista in questa giornata di sabato. Soprattutto in campo professionale, ciò vi permetterà di ambire più in alto, ma soprattutto di avere le idee chiare fin da subito su come gestire i vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti potrete contare sulla Luna e Venere in buon aspetto per godere di una vita amorosa davvero appagante. Voto - 9️⃣

Pesci: con Venere in quadratura dal segno del Sagittario non sarete particolarmente sentimentali nei confronti del partner. Il vostro rapporto non sta attraversando un bel periodo e sarà necessario fare qualcosa per risolvere la situazione. Sul fronte professionale sarete abbastanza produttivi, anche se i risultati che otterrete non saranno così brillanti. Voto - 6️⃣