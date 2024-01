L'oroscopo della giornata di venerdì 12 gennaio prevede un Ariete più fortunato e a suo agio nella propria quotidianità, mentre Leone si sentirà disilluso in amore. Venere in quadratura farà provare sentimenti controversi verso i nativi Pesci, mentre Giove darà una mano ai nativi Toro. Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni oroscopo venerdì 12 gennaio 2024 segno per segno

Ariete: giornata più fortunata per voi nativi del segno grazie ad un cielo sereno. Sul fronte amoroso potrete contare su Venere in trigono dal segno amico del Sagittario. Single oppure no, sarà un bel periodo per condividere emozioni e sentimenti verso la persona che amate.

Nel lavoro avrete i giusti mezzi per riuscire a mettere insieme buoni progetti, dovrete solo sfruttare bene le vostre abilità. Voto - 9️⃣

Toro: periodo instabile sul fronte amoroso a causa della Luna in quadratura. Il vostro rapporto non sarà sempre particolarmente affiatato. Avrete comunque a cuore il benessere del partner, ma attenzione a non superare certi limiti. Per quanto riguarda il lavoro invece i vostri progetti andranno avanti. Non sarete ancora tra i migliori del settore, ciò nonostante i passi avanti fatti saranno evidenti. Voto - 7️⃣

Gemelli: sarà un venerdì più tranquillo in campo amoroso grazie alla Luna in trigono. Il rapporto tra voi e il partner si rivelerà lievemente più affiatato.

Potrebbe essere un buon momento per affrontare determinati problemi, ma dovrete farlo con molta delicatezza. In ambito lavorativo sarete più a vostro agio con i vostri progetti. Sarà più facile dunque comprendere quale sia la direzione più giusta da prendere. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali nel complesso soddisfacenti.

Anche se questo cielo sarà poco influente, il rapporto tra voi e il partner sarà sufficientemente romantico, soprattutto per voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo arriveranno finalmente delle soddisfazioni che vi stimoleranno ad andare avanti. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna in opposizione dal segno dell'Acquario potrebbe farvi sentire disillusi in amore, quasi come se il vostro rapporto sia del tutto sbagliato.

Ebbene, cercate di mantenere un certo ottimismo. Avrete ancora Venere a favore. Se c'è dunque qualche problema tra di voi, soltanto attraverso il dialogo potrete risolvere la questione. Nel lavoro ve la caverete abbastanza bene, anche se con qualche distrazione di troppo. Voto - 6️⃣

Vergine: sfera sentimentale sottotono a causa di Venere in quadratura. Single oppure no, non sarete sempre così abili nel comprendere i sentimenti della vostra fiamma. Dovrete avere pazienza, ma soprattutto, non essere impulsivi. In ambito professionale Marte vi darà una mano con i vostri progetti, portando buone energie e risorse da investire. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo migliore in campo amoroso ora che la Luna si trova in trigono dal segno amico dell'Acquario.

Ritroverete una buona intesa con il partner o con la vostra fiamma se siete single e, con Venere in buon aspetto, esprimerete molto bene le vostre emozioni. In ambito professionale avrete buone idee, ma non dovrete prendere in carico troppe mansioni considerato Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Scorpione: configurazione astrale tutto sommato discreta grazie a Venere in sestile. Di contro, la Luna si troverà in quadratura, per cui attenzione al vostro partner, in particolare voi nati nella prima decade. Sul fronte professionale sarete aiutati da stelle come Marte e Saturno. Sarete in grado di gestire bene i vostri progetti, con risultati a volte sopra la media. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di venerdì florida per voi nativi del segno.

Potrete contare su un cielo davvero splendido. In amore, la Luna e Venere vi accompagneranno verso un rapporto stabile e ricco di emozioni. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere il momento giusto per investire più tempo e risorse su alcuni progetti ambiziosi. Voto - 8️⃣

Capricorno: un quadro astrale poco influente in questo venerdì di gennaio. Ciò non vorrà dire che sarà una giornata negativa. Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa, ma non aspettatevi momenti eccessivamente romantici. In ambito lavorativo Saturno e Giove saranno dalla vostra parte. Avrete risorse ed energie a sufficienza, oltre che un pizzico di fortuna per raggiungere buoni successi. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale ottima grazie alla Luna e Venere ben allineati nei vostri confronti.

Single oppure no, sarà un bel periodo per godere al meglio della compagnia della vostra fiamma. Sul fronte professionale avrete tanti obiettivi che vorreste raggiungere al più presto. Le abilità non vi mancheranno, ma dovrete anche essere pazienti. Voto - 8️⃣

Pesci: con Venere in quadratura dal segno del Sagittario potreste provare sentimenti controversi in questa giornata di venerdì. Avrete bisogno di ritrovare la giusta via per la vostra vita sentimentale e per un rapporto con il partner più sereno. In ambito lavorativo ve la caverete bene, ciò nonostante difficilmente riuscirete a distinguervi dagli altri. Voto - 6️⃣