L'oroscopo della fortuna di lunedì 8 gennaio prevede tanta fortuna per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Vergine. Per il Toro ci saranno zero ostacoli.

L'oroscopo della fortuna di lunedì: desideri esauditi per Bilancia

1° Gemelli: questa giornata sarà fortunata su molti fronti, in particolare per l'ambito finanziario. Gli affari potrebbero essere sempre più numerosi, creando prospettive interessanti per i vostri guadagni extra.

2° Vergine: la fortuna sul lavoro vi farà acquisire prestigio e autorevolezza. Sarà il momento di agire con tutte le vostre forze e la vostra intraprendenza.

Con i colleghi si creerà un'atmosfera idilliaca.

3° Bilancia: qualche desiderio sul piano economico verrà finalmente esaudito. Sarà un giorno speciale per collezionare successi e stringere legami che potrebbero essere convenienti anche con l'ambiente di lavoro.

4° Acquario: l'entusiasmo sul lavoro potrebbe essere accentuato da una forte fortuna che persisterà piuttosto a lungo per la vostra costellazione. Grazie alla vostra perspicacia le sfide non sono mai state così divertenti.

Ariete deve tenere sott'occhio il denaro

5° Toro: avrete una scalata al successo che molto probabilmente non conoscerà ostacoli o tentennamenti da parte vostra. Anche la squadra lavoro sarà più dinamica del solito, per cui avrete anche un valido supporto morale.

6° Leone: avrete la situazione economica sotto controllo e le questioni professionali in regola per poter diventare sempre più ambiziosi. Le spese, nonostante siano presenti, non costituiranno un problema per le vostre finanze.

7° Sagittario: conquisterete dei successi molto ambiziosi. Avrete molto su cui lavorare prima di arrivare ai vostri obiettivi, ma sarete sulla buona strada e in grado di evitare gli ostacoli che potrebbero essere di intralcio.

8° Ariete: fare attenzione al denaro ed evitare di spendere troppo potrebbe essere una buona mossa per le vicende future. Dare uno slancio alla vostra carriera in questo momento sarà azzardato, ma non impossibile.

Le previsioni astrologiche di lunedì: Scorpione stressato

9° Capricorno: fortuna in calo. La vostra capacità di sorvolare su questioni che non sono inerenti alla vostra attività lavorativa potrebbe esservi di enorme aiuto.

10° Pesci: dovrete essere molto tenaci per superare questo periodo alquanto difficile per le questioni finanziarie. Le distrazioni vi aiuteranno a pensare a qualcosa di diverso. Il lavoro potrebbe rallentare in modo significativo.

11° Scorpione: lo stress potrebbe essere controproducente per i progetti che avete in mente. Non avrete molta pazienza, ma riuscirete a incanalare le vostre energie verso qualcosa di produttivo.

12° Cancro: gli affari potrebbero non essere come quelli di un tempo. Dovrete avere pazienza e dare una svolta alla vostra carriera in un momento meno difficile. La stanchezza potrebbe impedirvi di essere attivi sia dal punto di vista mentale che fisico.