L'oroscopo del giorno 8 gennaio ha in serbo tante sorprese ed è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno. Amore, lavoro e amicizia condiranno la quotidianità dei segni zodiacali con avventure tutte da scoprire. Il movimento degli astri in questo sarà molto utile. In particolare il Sagittario sarà spontaneo, mentre l'Acquario non vorrà litigare.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo dell'8 gennaio con annessa classifica dei segni.

La classifica secondo l'oroscopo dell'8 gennaio: i segni più fortunati

Pesci (1° posto): le stelle saranno molto generose nei vostri confronti.

Porteranno fortuna in amore, con incontri interessati, sul lavoro, con compiti sempre più soddisfacenti, e in famiglia. Vi affiderete alle persone care, ma avrete anche grande fiducia in voi stessi.

Sagittario (2° posto): vivrete una giornata diversa. Cercherete di comportarvi in modo spontaneo con gli altri, ma senza esagerare. Metterete al primo posto voi stessi e il lavoro che tanto amate. Indubbiamente, farete dei grandi passi avanti. Brillerete come non mai.

Bilancia (3° posto): la vostra dolcezza non passerà inosservata. Amici, parenti e partner non potranno fare a meno di riempirvi di attenzioni. Dimostrerete di avere un carattere gentile e una personalità forte. Non vi piegherete davanti alle avversità e continuerete a stringere i denti.

Gemelli (4° posto): vi distinguerete sul posto di lavoro per il vostro impegno. Non consentirete a nessuno di mettervi i piedi in testa. Saprete perfettamente quello che dovrete fare. In ambito sociale, prenderete le distanze da alcune situazioni. Non vi accontenterete facilmente.

Ariete (5° posto): sarete sinceri con gli amici e con il partner.

Non vorrete prendere in giro nessuno perché metterete l'onestà al primo posto. Questo vi consentirà di avere un approccio completamente nuovo alla vita di tutti i giorni. Anche sul posto di lavoro ne trarrete grande beneficio.

Leone (6° posto): non avrete alcuna intenzione di iniziare una nuova relazione di coppia. Amerete la vostra libertà e, di conseguenza, cercherete di difenderla in tutti i modi possibili.

Sarete aperti a nuove amicizie, ma non alle avance. Non avrete paura a tirarvi indietro con fermezza.

Gli ultimi segni in classifica: le previsioni astrologiche dell'8 gennaio

Toro (7° posto): cambierete idea molto facilmente. Tenderete a essere poco coerenti a causa di alcune modifiche. Tuttavia, non vi arrenderete. Il vostro obiettivo sarà quello di seguire un percorso lineare, caratterizzato da prese di posizione evidente. Il partner potrebbe avere dei dubbi.

Capricorno (8° posto): non avrete il coraggio di guardare in faccia la realtà. Vi sentirete un po' persi. Per questo motivo, cercherete sostegno negli altri. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a lavorare sulla vostra autostima.

Sport e attività creativi vi saranno di aiuto.

Vergine (9° posto): tenderete a essere un po' burberi con il prossimo. Vorrete avere sempre ragione, in qualunque tipo di situazione. Il motivo sarà da ricercare nelle vostre idee e nel modo in cui siete cresciuti. Fate attenzione, però, a non esagerare. I colleghi di lavoro potrebbero non apprezzarlo.

Acquario (10° posto): la vita in famiglia prenderà una piega inaspettata. Non sarete molto contenti degli ultimi sviluppi. Capirete di dover fare qualcosa per mettere fine a determinate situazioni. Non sopporterete i litigi di alcun tipo e, per questo motivo, vorrete cercare un approccio pacifico.

Scorpione (11° posto): sarete un po' cagionevoli. Purtroppo, non potrete fare molto per lasciarvi alle spalle questa situazione.

L'Oroscopo del giorno vi consiglia di rivolgervi al medico per un aiuto in più. Inoltre, una bella dose di riposo potrebbe fare assolutamente al caso vostro.

Cancro (12° posto): metterete in discussione la vita di coppia. Purtroppo, non riuscirete ancora a prendere una decisione. Avrete bisogno di più tempo per capire cosa fare. Le previsioni astrologiche vi consigliano di seguire il vostro istinto, senza fuggire da determinati confronti.