L'oroscopo dell'amore per lunedì 8 gennaio 2024 prevede il segno del Leone non particolarmente avvezzo ai sentimenti laddove al contrario Sagittario si sente più innamorato e in contatto coi propri sentimenti che mai. A seguire tutti i dettagli.

L'oroscopo di lunedì, segno per segno: Bilancia fiducioso

1° Sagittario: vi sentirete più innamorati che mai. Non avrete più divergenze che possano essere controproducenti per l'evoluzione della vostra storia d'amore e vi sentirete in pace anche in famiglia.

2° Bilancia: la fiducia che avete perso nel corso delle festività nei confronti del partner ora verrà pienamente recuperata.

Secondo quanto riportato dall'Oroscopo della giornata di lunedì, l'umore sarà alle stelle, così come la vostra disponibilità verso gli altri.

3° Acquario: novità positive in amore, avrete voglia di avventure con la persona amata. La famiglia sarà sempre al centro della vostra attenzione.

4° Capricorno: la vostra storia d'amore conoscerà una svolta molto importante e interessante. Incontri intriganti e passionali per i single.

Per Scorpione momento positivo

5° Scorpione: la vostra giornata sarà caratterizzata da un nuovo innamoramento, che sia amoroso, amicale oppure concernente la famiglia. La vostra mente si sentirà decisamente più leggera e vivace.

6° Toro: spesso e volentieri sarete animati da una fortissima empatia e non sarà un caso se avrete un umore ben al di sopra delle aspettative.

Non avrete conflitti in corso, dettaglio per nulla trascurabile.

7° Vergine: avrete un leggerissimo nervosismo ad occuparvi la mente, forse a causa di una piccola diatriba familiare. Giornata accattivante e piena di passionalità in amore.

8° Pesci: avrete un atteggiamento molto ritirato e non sempre potreste sentirvi disponibili verso gli altri.

Farete comunque uno sforzo per le persone che amate.

Gemelli consigliere

9° Gemelli: ultimamente le cose non sono andate bene in campo sentimentale ma è iniziato un momento di ripresa.

10° Cancro: avrete un atteggiamento molto distratto nei confronti dell'amore e dei sentimenti in generale. Non sempre sarete disposti o comunque in grado di fare qualcosa per la persona amata, sarete però molto presenti in famiglia.

11° Ariete: conoscerete un lato molto diverso della vostra vita familiare e questo vi farà sentire alquanto sotto pressione. Avere bisogno di aria aperta, in tutti i sensi, potrebbe aprirvi moltissime nuove strade.

12° Leone: pochissima vitalità sia in amore che in famiglia, vi prenderete una pausa da tutto e tutti.