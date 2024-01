Nuova settimana che sta per iniziare per tutti i nati sotto un particolare segno zodiacale. Di seguito partono le previsioni e l'oroscopo dell'8 gennaio 2024 con le ultime novità dal punto di vista astrologico e i cambiamenti nel lavoro e in amore per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata con la Luna in ottimo aspetto, chi ha un problema potrà parlare subito. Nel lavoro fate ora il punto della situazione, sarà possibile prendere decisioni importanti.

Toro: per i sentimenti fase di recupero, potrà arrivare una buona notizia.

Nel lavoro siete determinati, non tollerate coloro che non la pensano come voi adesso.

Gemelli: a livello sentimentale meglio evitare scontri diretti, potreste vivere un momento di agitazione. Nel lavoro se vi hanno fatto delle promesse probabile che ora ci sia un ritardo.

Cancro: in amore mattinata positiva ma nel pomeriggio non mancherà la grande voglia di migliorare ancora. A livello lavorativo dovete gestire gli affari con pazienza per evitare rischi inutili.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore pomeriggio fortunato con diversi pianeti favorevoli. Nelle coppie di lunga data occorrerà decidere cosa fare. Nel lavoro si risolverà una questione che non vi permetteva di vedere tutto chiaro.

Vergine: per i sentimenti meglio non alimentare inutili polemiche, le cose andranno meglio dopo il 23. Se c'è una storia in crisi bisognerà evitare di renderla difficile da gestire. Nel lavoro un accordo ora va rivisto, non è chiaro quello che andrete a fare dopo l'estate.

Bilancia: a livello sentimentale avrete da ridire su tutto potrete comunque trovare un buon feeling.

Qualcosa andrebbe chiarito. Nel lavoro fatica e nervosismo, vi sentite adesso inconcludenti, cercate di ritrovare tranquillità.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore se siete soli e volete vivere qualche bella avventura fatevi adesso avanti, vi sentite bene. Nel lavoro ritrovate stabilità e voglia di fare, nuove collaborazioni che vanno sfruttate.

Sagittario: in amore se dovete parlare di cose importanti giornata ideale, programmata fin da ora gli impegni della settimana. Nel lavoro c'è l'ansia di fare troppe cose che metterà fretta ad alcune iniziative in questa fase.

Capricorno: a livello sentimentale prima parte della giornata non esaltante ma in serata ci sarà un recupero, evitate qualche disaccordo. Nel lavoro potrà arrivare una risposta che aspettavate da tempo.

Acquario: per i sentimenti Luna in buona aspetto che favorisce gli incontri e li renderà piacevoli, dovete solo cercare di ritrovare serenità. Nel lavoro riuscirete ad avere il massimo sfruttando le vostre capacità.

Pesci: in amore meglio chiarire le questioni rimase in sospeso in una coppia, situazione che comunque adesso è interessante. Nel lavoro se state aspettando una risposta questa arriverà a breve.