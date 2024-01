L'oroscopo della settimana dal 15 al 21 gennaio 2024 prevede il sopraggiungere di giornate positive per il segno del Leone e qualche cambiamento in vista per la Bilancia. La stabilità sembrerebbe abbracciare il segno dei Pesci, mentre l'Ariete potrà godere di una determinazione quasi fuori dal comune.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - la determinazione accompagnerà l'Ariete ancora per qualche giorno, donandogli la possibilità di prendere decisioni senza alcun rimpianto. Non tutti i consigli verranno ascoltati ed in alcuni casi si potrebbero accantonare i rapporti interpersonali per riuscire a proseguire nella direzione prefissata.

Non tutti potrebbero essere in grado di comprendere le motivazioni che spingono i nati sotto questo segno a comportarsi in questo modo, ma i risultati di tali azioni si vedranno ben presto.

Toro - arrivano buone notizie. Specialmente per quanto riguarda la sfera sentimentale, dopo un 2023 terminato tra discussioni e problematiche che non sono state risolte, ora si potranno osservare buone novità in rapido avvicinamento. Si avrà finalmente la possibilità di risolvere le varie situazioni lasciate in sospeso ed in ambito lavorativo ci si potrà immergere in esperienze tanto remunerative quanto in grado di accrescere il bagaglio culturale di ognuno.

Gemelli - per quanto riguarda il segno zodiacale in questione, la nuova settimana del mese di gennaio non sembra essere tra le più fortunate.

In molti dovranno stringere i denti per riuscire a superare i vari ostacoli che si porranno lungo il cammino e non tutti saranno in grado di oltrepassarli. Attendere il sopraggiungere di un periodo migliore sembra essere l'unica soluzione attualmente plausibile.

Cancro - l'Oroscopo della settimana, specialmente di questa terza settimana del 2024, preannuncia una posizione astrale quasi del tutto ottimale per il segno del Cancro.

In molti saranno in grado di risolvere un problema economico nel minor tempo possibile e riuscendo a conservare gran parte delle proprie energie, fisiche e mentali, attirando molti consensi da parte delle persone che girano attorno alla sfera lavorativa e non solo. Cavalcare l'onda può non essere una cattiva idea.

Leone - la positività accompagnerà il segno del Leone anche nella settimana in questione, rendendo le prossime giornate ottimali sotto vari punti di vista.

Le discussioni lasciate in sospeso potranno finalmente essere concluse e la serenità può sopraggiungere rapidamente. Attenzione a non tenere il broncio troppo a lungo con alcune persone: non tutte potrebbero decidere di restare.

Vergine - se si osserva l'ambito lavorativo, l'oroscopo non sembra essere così positivo come sperato. La nascita di qualche discussione non preventivata può portare delle note di negatività abbastanza pesanti, spingendo il segno zodiacale in questione ad essere maggiormente guardingo verso il prossimo, limitando così la propria fiducia nei confronti di chi magari sta solo cercando di aiutare. Stringere i denti ed attendere l'arrivo di giorni migliori sembra essere una delle poche opzioni più plausibili per un periodo come questo.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - la settimana in quesitone sarà portatrice di cambiamenti per coloro nati sotto al segno della Bilancia. Molta strada ancora c'è da fare e molte saranno le scelte che si dovranno prendere per riuscire a rendere migliore il proprio futuro, ma non per questo bisognerà abbattersi né adagiarsi sugli allori. Prendere in mano la situazione e decidere attentamente sembra essere l'unica opzione plausibile per non soffrire.

Scorpione - qualche piccola insoddisfazione può cogliere quasi di sorpresa i nati di questo segno, portando alcuni cambiamenti non proprio graditi. Riuscire a tagliare con il passato non sembra essere semplice, ma risulta un passo necessario per poter proseguire il proprio cammino nel migliore dei modi.

Attenzione agli invidiosi: non tutti sembrano gioire dei successi altrui.

Sagittario - l'oroscopo della settimana in questione non sembra preannunciare nulla di negativo per il segno del Sagittario. Chi ha intenzione di tracciare un nuovo cammino, intraprendendo una strada sconosciuta e tortuosa pur di riuscire a raggiungere i propri obbiettivi può godere dell'influenza positiva di alcuni astri. Per quanto riguarda l'amore, invece, bisognerà evitare di tirare troppo la corda.

Capricorno - sono in arrivo novità inaspettate. Chi lavora a contatto con il pubblico può essere in grado di raccogliere i frutti dei propri sacrifici, così come chi ha una attività propria, o lavora comunque in reparti più lontani dal caos, potrebbe avere la possibilità di cogliere al volo qualche offerta maggiormente remunerativa.

Il proprio impegno non passerà di certo inosservato, ma non per questo si potrà abbassare la guardia.

Acquario - lasciare ciò che è certo per qualcosa di cui non se ne conosce la certezza, secondo quanto previsto dall'oroscopo, potrebbe non essere la scelta migliore in un periodo come questo. Stando alle previsioni, è consigliabile stringere i denti e mantenere ciò che si è creato nelle settimane precedenti. Sembra essere un periodo per ogni cosa, ma questo non sembra essere quello più adatto per apportare cambiamenti alla propria vita.

Pesci - la stabilità sembra aver deciso di abbracciare il segno zodiacale in questione senza troppi giri di parole. Nessuna discussione e nessun apparente problema si ergono all'orizzonte, permettendo ai Pesci di trascorrere delle giornate quasi in totale serenità. Circondarsi di persone fidate con cui confidarsi e condividere i momenti migliori, e non solo, della propria vita aiuterà a mantenere stabile l'equilibrio appena trovato.