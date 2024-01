L’inizio del nuovo anno è sempre un momento di bilanci e propositi, ma anche di curiosità e aspettative per il futuro. Di seguito vediamo cosa dicono le stelle secondo l'oroscopo per la settimana dall’8 al 14 gennaio. Disponibile anche la classifica dei segni.

La classifica settimanale

1° posto Sagittario: Venere e Mercurio vi rendono irresistibili, simpatici e comunicativi. Avrete l’occasione di fare nuove conoscenze, di ampliare la vostra rete di contatti e di ricevere inviti e proposte interessanti. Sarete anche generosi e disponibili verso gli altri, guadagnandovi la stima e l’affetto di chi vi circonda.

2° posto Bilancia: Sole e Marte in Capricorno vi donano carisma, determinazione e ambizione. Saprete come muovervi con diplomazia e strategia per raggiungere i vostri obiettivi e per farvi notare dalle persone giuste. Avrete anche un’ottima capacità di mediazione e di collaborazione che vi renderà preziosi in ogni contesto.

3° posto Toro: Venere in Sagittario vi rende più aperti, socievoli e curiosi. Avrete voglia di uscire dalla vostra routine e di esplorare nuovi orizzonti, sia geografici che culturali. Potreste anche incontrare persone provenienti da ambienti diversi dal vostro, che arricchiranno la vostra visione del mondo.

4° posto Cancro: la Luna vi regala una settimana ricca di emozioni e sensibilità.

Sarete attenti ai bisogni e ai sentimenti degli altri, e saprete come esprimere il vostro affetto e la vostra gratitudine. Avrete anche una buona dose di intuizione e creatività, che vi aiuterà a trovare soluzioni originali e a sorprendere positivamente chi vi sta vicino.

5° posto Ariete: Marte in Capricorno vi rende responsabili, organizzati e determinati.

Sarete in grado di portare avanti i vostri progetti con energia e competenza, e di dimostrare il vostro valore in ogni situazione. Grazie all'entusiasmo e l'ottimismo trasmetterete positività e fiducia agli altri.

6° posto Gemelli: grazie a Mercurio in Sagittario siete aperti, curiosi e divertenti. Avrete voglia di comunicare, di scambiare idee e di imparare cose nuove.

Potreste anche fare incontri stimolanti che arricchiranno la vostra cultura ed esperienza. Dovrete però fare attenzione a non essere troppo superficiali e a non trascurare i vostri impegni.

7° posto Leone: il Sole in Capricorno vi rende più seri, maturi e ambiziosi. Avrete una buona capacità di leadership e organizzazione e sarete apprezzati e rispettati in ogni ambito. Avrete anche una buona dose di generosità e di lealtà che vi farà guadagnare l’amicizia e la fiducia di chi vi circonda. Attenzione a non essere troppo autoritari e a non pretendere troppo dagli altri.

8° posto Scorpione: con Plutone in Capricorno sarete più profondi, determinati e trasformativi. Grazie all'intuizione riuscirete a capire le situazioni e le persone.

Sarete passionali. Dovrete però fare attenzione a non essere troppo gelosi e a non creare tensioni inutili.

9° posto Vergine: Mercurio in Sagittario vi rende più aperti, curiosi e divertenti. Avrete voglia di comunicare, di scambiare idee e di imparare cose nuove. Potreste anche fare incontri stimolanti che arricchiranno la vostra cultura ed esperienza. Attenzione a non essere critici o e a non perdere di vista i dettagli.

10° posto Acquario: con Saturno in Capricorno sarete più seri, responsabili e realistici. Avrete una buona capacità di pianificazione. Avrete anche una buona dose di originalità e di inventiva, che vi aiuterà a trovare soluzioni innovative e a sorprendere positivamente chi vi sta vicino.

Dovrete però fare attenzione a non essere troppo rigidi e a non isolarvi troppo dagli altri.

11° posto Pesci: Nettuno vi rende più sensibili, creativi e spirituali. Sarete empatici, dote che vi consentirà a entrare in sintonia con gli altri. Con la fantasia e l'ispirazione potrete esprimere il vostro talento e la vostra arte. Attenzione a non essere troppo confusi e a non fuggire dalle responsabilità.

12° posto Capricorno: grazie Saturno in Capricorno sarete più seri, responsabili e realistici. Avrete una buona capacità di pianificazione. Avrete anche una buona dose di ambizione e di determinazione che vi aiuterà a raggiungere i vostri obiettivi e a dimostrare il vostro valore. Dovrete però fare attenzione a non essere troppo freddi e a non trascurare le persone che vi vogliono bene.